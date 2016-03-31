5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Планы на неделю: чем заняться 2-6 сентября
0% М, 0% Ж добавил akazarlyga, 08:00
Концерт Лизы Громовой
Молодая певица порадует петербургских ценителей самых разных музыкальных жанров. Ведь в ее песнях можно найти отсылки к творчеству групп «Кино» и (внезапно) «Тату», а ее голос при этом звучит будто запись с пластинки «Мелодия».
Когда: 5 сентября, 20:00
Где: клуб «Mod», набережная канала Грибоедова, 7
Стоимость: 600 рублей
Просмотр фильма «Птица» на «Ленфильме»
В центре повествования — скандально известный рок-музыкант Олег Птицын (его играет Иван Охлобыстин), который проходит лечение в клинике. Там встречает Катю — трудного подростка, которая третирует всю больницу. Но именно в лице Птицына она обретает друга.
Когда: 2 сентября, 15:20
Где: «Ленфильм», Каменноостровский проспект, 10
Стоимость: от 220 рублей
Книжный фестиваль «Ревизия»
На острове Новая Голландия пройдет международный книжный фестиваль. В программу мероприятия вошли мировая премьера фильма Александра Сокурова «Go.Go.Go», открытая лекция итальянского философа Паоло Вирно, ужин с литературными критиками в ресторане и ряд других интересных событий. Тема фестиваля — «Искусство сомневаться». «Только благодаря сомнению в том, что знакомо и, как кажется, неизменно, человек создаёт и изобретает новые формы, способы взаимодействия, устанавливает другой порядок вещей. Программа фестиваля рассказывает об этом опыте нового, другого, непривычного в современной культуре и городских сообществах, социальной истории и истории повседневности», — пояснили организаторы.
Когда: 5-9 сентября
Где: остров Новая Голландия, набережная Адмиралтейского канала, 2
Стоимость: на большинство мероприятий свободный
Выставка «Ар брют. Сближения»
Выставка получила название «Ар-брют», как явление, возникшее в 40-е годы прошлого века. Так называемым «сырым искусством» вдохновлялись многие знаменитые художники ХХ века. В экспозицию вошли произведения из коллекций общественных организаций и учреждений, которые работают с людьми с особенностями ментального и психического развития из Петербурга и Ленинградской области. Это работы из коллекций таких организаций, как центр социальной реабилитации «Антон тут рядом», инициативная группа «Широта и Долгота», общественная организация «Аутсайдервиль», медико-реабилитационное отделение психоневрологического диспансера №6 «Студия 6», а также работы резидентов «Открытой студии» Русского музея.
Когда: 3-15 сентября
Где: Михайловский (Инженерный) замок, Садовая улица, 2
Стоимость: 300 рублей
Выставка «AES+F. Предсказания и откровения»
Центральный выставочный зал «Манеж» и галерея «Триумф» представят большую выставку работ, выполненных на стыке различных жанров и видов искусства. Художники создают свои работы на стыке живописи, скульптуры, архитектуры и фотографии, а также новейших информационных технологий. В экспозицию выставки «Предсказания и откровения» войдут главные магистральные проекты, например, трилогия «Последнее восстание», серии скульптур 2005-2012-х годов, запись оперы «Турандот», цифровые инсталляции и даже ковры.
Когда: 19 июля – 22 сентября, 11:00–20:00
Где: Центральный выставочный зал «Манеж», Исаакиевская площадь, 1
Стоимость: до 300 рублей
Поэтический вечер Евгения Сои
Его называют словесным эквилибристом. Он — один из самых ярких представителей новой поэтической волны. Его стихи, конечно, о любви. И их стоим услышать вживую.
Когда: 6 сентября, 20:00
Где: пространство «Freedom», Казанская улица, 7
Стоимость: 500 рублей
Выставка архивной фотографии «Город, где жил Довлатов»
Фотограф Марк Серман, проживающий ныне в США, вернется в родной Петербург, чтобы представить свои работы и почтить память Довлатова. Экспозиция составлена из городских пейзажей Ленинграда и портретных фотографий писателя, которые снимались в 1980-1990 годы. Как вспоминает Серман, оперативности съёмки способствовала долголетняя их дружба с Довлатовым и то, что они жили в домах напротив.
Когда: 31 августа – 6 октября, 10:00-22:00
Где: набережная Мойки, 99
Стоимость: Бесплатно
Летние «Книжные аллеи»
На четыре месяца Малая Конюшенная улица превратилась в рай для читающих: здесь разместились 40 павильонов с самой разнообразной литературой — детективы, романы, фантастика и многое другое. По выходным здесь также проходят концерты, встречи с авторами и даже фитнес-тренировки.
Когда: 18 мая — 21 сентября, 10:00–22:00
Где: Малая Конюшенная
Стоимость: Бесплатно
Фестиваль «День Д — 89»
В программе традиционного городского мероприятия — авторские экскурсии и квесты вокруг Рубинштейна, мастер-классы по танцам, викторины, розыгрыши, чтение поэзии 80-х и произведений Довлатова, «открытый микрофон», показ мод, видеосалон 80-х со Станиславом Ростоцким, парад фокстерьеров, выступления музыкантов, стрит-арт, инсталляции, газетные и книжные стенды, акция «Рюмочный ход» и другие развлечения.
Когда: 30 августа — 4 сентября
Где: район улицы Рубинштейна
Стоимость: На большинство мероприятий в рамках фестиваля вход свободный
Фестиваль песчаных скульптур — 2019
Трудно представить лето в Петербурге без фестиваля песчаных скульптур на пляже Петропавловской крепости. В этом году он открылся 25 мая и продлится до середины сентября, главной темой станут «Затерянные миры». Сказочные герои, динозавры, гномы, обитатели микромира и другие удивительные скульптуры разместились вокруг центральной композиции, которая стала самой высокой скульптурой на площадке.
Когда: 25 мая — 8 сентября, 10:00–22:00
Где: Петропавловская крепость
Стоимость: до 390 рублей
Понравилось
Не понравилось
Еще по теме
0% М, 0% Ж 29 января 2017, в 09:25
0% М, 0% Ж 26 июля 2017, в 12:25
0% М, 0% Ж 11 сентября 2017, в 11:45
0% М, 0% Ж 18 сентября 2017, в 12:05
Добавить комментарий