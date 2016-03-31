Планы на неделю: чем заняться 2-6 сентября

Концерт Лизы Громовой

Просмотр фильма «Птица» на «Ленфильме»

Книжный фестиваль «Ревизия»

Выставка «Ар брют. Сближения»

Выставка «AES+F. Предсказания и откровения»

Поэтический вечер Евгения Сои

Выставка архивной фотографии «Город, где жил Довлатов»

Летние «Книжные аллеи»

Фестиваль «День Д — 89»

Фестиваль песчаных скульптур — 2019

Молодая певица порадует петербургских ценителей самых разных музыкальных жанров. Ведь в ее песнях можно найти отсылки к творчеству групп «Кино» и (внезапно) «Тату», а ее голос при этом звучит будто запись с пластинки «Мелодия».5 сентября, 20:00клуб «Mod», набережная канала Грибоедова, 7600 рублейВ центре повествования — скандально известный рок-музыкант Олег Птицын (его играет Иван Охлобыстин), который проходит лечение в клинике. Там встречает Катю — трудного подростка, которая третирует всю больницу. Но именно в лице Птицына она обретает друга.2 сентября, 15:20«Ленфильм», Каменноостровский проспект, 10от 220 рублейНа острове Новая Голландия пройдет международный книжный фестиваль. В программу мероприятия вошли мировая премьера фильма Александра Сокурова «Go.Go.Go», открытая лекция итальянского философа Паоло Вирно, ужин с литературными критиками в ресторане и ряд других интересных событий. Тема фестиваля — «Искусство сомневаться». «Только благодаря сомнению в том, что знакомо и, как кажется, неизменно, человек создаёт и изобретает новые формы, способы взаимодействия, устанавливает другой порядок вещей. Программа фестиваля рассказывает об этом опыте нового, другого, непривычного в современной культуре и городских сообществах, социальной истории и истории повседневности», — пояснили организаторы.5-9 сентябряостров Новая Голландия, набережная Адмиралтейского канала, 2на большинство мероприятий свободныйВыставка получила название «Ар-брют», как явление, возникшее в 40-е годы прошлого века. Так называемым «сырым искусством» вдохновлялись многие знаменитые художники ХХ века. В экспозицию вошли произведения из коллекций общественных организаций и учреждений, которые работают с людьми с особенностями ментального и психического развития из Петербурга и Ленинградской области. Это работы из коллекций таких организаций, как центр социальной реабилитации «Антон тут рядом», инициативная группа «Широта и Долгота», общественная организация «Аутсайдервиль», медико-реабилитационное отделение психоневрологического диспансера №6 «Студия 6», а также работы резидентов «Открытой студии» Русского музея.3-15 сентябряМихайловский (Инженерный) замок, Садовая улица, 2300 рублейЦентральный выставочный зал «Манеж» и галерея «Триумф» представят большую выставку работ, выполненных на стыке различных жанров и видов искусства. Художники создают свои работы на стыке живописи, скульптуры, архитектуры и фотографии, а также новейших информационных технологий. В экспозицию выставки «Предсказания и откровения» войдут главные магистральные проекты, например, трилогия «Последнее восстание», серии скульптур 2005-2012-х годов, запись оперы «Турандот», цифровые инсталляции и даже ковры.19 июля – 22 сентября, 11:00–20:00Центральный выставочный зал «Манеж», Исаакиевская площадь, 1до 300 рублейЕго называют словесным эквилибристом. Он — один из самых ярких представителей новой поэтической волны. Его стихи, конечно, о любви. И их стоим услышать вживую.6 сентября, 20:00пространство «Freedom», Казанская улица, 7500 рублейФотограф Марк Серман, проживающий ныне в США, вернется в родной Петербург, чтобы представить свои работы и почтить память Довлатова. Экспозиция составлена из городских пейзажей Ленинграда и портретных фотографий писателя, которые снимались в 1980-1990 годы. Как вспоминает Серман, оперативности съёмки способствовала долголетняя их дружба с Довлатовым и то, что они жили в домах напротив.31 августа – 6 октября, 10:00-22:00набережная Мойки, 99БесплатноНа четыре месяца Малая Конюшенная улица превратилась в рай для читающих: здесь разместились 40 павильонов с самой разнообразной литературой — детективы, романы, фантастика и многое другое. По выходным здесь также проходят концерты, встречи с авторами и даже фитнес-тренировки.18 мая — 21 сентября, 10:00–22:00Малая КонюшеннаяБесплатноВ программе традиционного городского мероприятия — авторские экскурсии и квесты вокруг Рубинштейна, мастер-классы по танцам, викторины, розыгрыши, чтение поэзии 80-х и произведений Довлатова, «открытый микрофон», показ мод, видеосалон 80-х со Станиславом Ростоцким, парад фокстерьеров, выступления музыкантов, стрит-арт, инсталляции, газетные и книжные стенды, акция «Рюмочный ход» и другие развлечения.30 августа — 4 сентябрярайон улицы РубинштейнаНа большинство мероприятий в рамках фестиваля вход свободныйТрудно представить лето в Петербурге без фестиваля песчаных скульптур на пляже Петропавловской крепости. В этом году он открылся 25 мая и продлится до середины сентября, главной темой станут «Затерянные миры». Сказочные герои, динозавры, гномы, обитатели микромира и другие удивительные скульптуры разместились вокруг центральной композиции, которая стала самой высокой скульптурой на площадке.25 мая — 8 сентября, 10:00–22:00Петропавловская крепостьдо 390 рублей