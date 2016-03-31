Планы на неделю: чем заняться 14-18 октября

Фестиваль кино северных стран

Концерт «Классика для всей семьи»

Фотовыставка «Женщины и война. Простые истории»

Творческий вечер Николая Дроздова

Выставка «Илья Репин. К 175-летию со дня рождения»

Выставка «Купчино! О!» в галерее «Свиное рыло»

Выставка живописи Дмитрия Кустановича

Концерт группы «Буерак»

Выставка Константина Сомова

Выставка Ивана Славинского «Ωtest»

Организаторами фестиваля выступили представительства скандинавских (и не только) государств в Петербурге. Со среды и по воскресенье в «Великан Парке» будут демонстрироваться картины, снятые в Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии. В среду покажут черную комедию об экоактивистке «Женщина на войне», в четверг — военную драму «12-й человек» о герое норвежского Сопротивления, в пятницу — психологическую драму «Балканский нуар» о матери, потерявшей дочь. Фильмы демонстрируются на языке оригинала с субтитрами.16-20 октябряКинотеатр «Великан Парк», Александровский парк, 4/3БесплатноВ эту среду Александр Канторов и оркестр «Классика» познакомят петербуржцев с миром классической музыки. Это будет не простой концерт: в увлекательной форме маэстро Канторов познакомит слушателей с с инструментами симфонического оркестра и расскажет множество интересных фактов. Мероприятие начнут со знаменитой сказки Сергея Прокофьева «Петя и Волк», затем настанет черед «Путеводителя по оркестру» Бенджамина Бриттена: каждый тембр исполнит свою мелодию, после чего звуки музыки сольются воедино, чтобы показать всю мощь симфонического оркестра. Завершится вечер произведениями Вольфганга Амадея Моцарта и Георгия Свиридова.16 октября, 19:00Белый зал Политехнического университета, Политехническая улица, 29от 300 рублей«Росфото» представляет проект, посвященный женщинам в тылу и на передовой военных конфликтов в разных странах мира. Куратором выставки стал Международный Красный Крест, и он же предоставил немало снимков, сделанных в XIX-XXI веках. На этих фотографиях — медсестры и женщины-жертвы войн. Кроме того, здесь же можно будет видеть снимки из фотоархива ТАСС, рассказывающие о деятельности Советского Красного Креста в период Великой Отечественной войны.до 8 декабря«Росфото», Большая Морская улица, 35150 рублейЧеловек-легенда, на чьих передачах выросло не одно поколение россиян, минувшим летом ушел из программы «В мире животных», однако на покой не собирается. Свидетельство этого — предстоящий творческий вечер в Яани Кирик, формат которого с некоторой натяжкой можно определить как «нон-фикшн-стэндап». Зрителей ждет встреча с умным и безмерно обаятельным ведущим, которому есть, что рассказать. Николай Николаевич покорял Эльбрус, избороздил сотни верст в научных экспедициях, работал при ООН — в общем, все эти годы жил насыщенной и интересной жизнью. А в ближайшую среду расскажет о ней и о многом другом.16 октября, 20:00Концертный зал Яани Кирик, улица Декабристов, 54, литера АОт 1000 рублей«Бурлаки на Волге», «Садко», «Не ждали», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» — на грандиозной выставке Русского музея можно увидеть как канонические произведения Ильи Репина, так и малоизвестные работы. По случаю 175-летия со дня рождения Ильи Репина Русский музей представляет масштабную экспозицию, иллюстрирующую разные периоды творчества выдающегося отечественного художника.4 октября 2019 года – 9 марта 2020 годаКорпус Бенуа (Русский музей), набережная канала Грибоедова, 2до 500 рублейХудожники Александр Фёдоров и Афанасий Пуд представят свой взгляд за знаменитый петербургский район. На их полотнах Купчино — не просто столица мира (это вещь и без того общеизвестная), но также пространство, где возможно всё: «Купчино и маленькое, и бесконечное. Обитатели его прекрасны и отвратительны. В Купчино есть всё. Ничего нет в Купчино. Зимой по просторам Купчино гуляют прекрасные девушки. Зимы нет в Купчино. Там вечное лето. Жители Купчино миролюбивы. Девушки из Купчино зубами разгрызают винтовку». Словом, место таинственное, дивное и сюрреалистическое. А сама выставка — отличный способ развеселиться и побороть осеннюю хандру. Вернисаж состоится 15 октября в 19:00.15 октября — 3 ноябряГалерея «Свиное рыло», набережная реки Фонтанки, 5БесплатноОдин из самых известных художников нашего города проводит персональную выставку «Санкт-Петербург. Золото листвы, серебро дождя» с собственной галерее. Как следует из названия, темой выставки станет петербургская осень во всем своем многообразии. Картины Кустановича отличает особенный, присущий только этому художнику стиль — и благодаря этому их нельзя спутать с чужими работами. Посетители увидят как уже известные старые картины, так и новые, написанные в последнее время.до 10 декабря, 12:00-20:00Галерея Кустановича, Большая Конюшенная улица, 11 (во дворах Капеллы)Бесплатно«Буерак» появился на свет в относительно недалеком 2014 году, когда два жителя Новосибирска собрались вместе, чтобы играть романтичный постпанк. Результат публике понравился, а журнал «Афиша» назвал группу одним из главных коллективов «новой русской волны». Ребята вполне продуктивны: каждый год они выпускают по новому альбому. Последний — «Шоу-бизнес» — вышел не так давно.17 октября, 20:00Клуб «Космонавт», Бронницкая улица, 24От 1000 рублейВыставка Константина Сомова в Русском музее посвящена 150-летию художника. В Инженерном замке демонстрируется более ста произведений автора. Художник писал портреты, натюрморты, активно занимался книжной графикой. Он создал известные иллюстрации к пушкинскому «Графу Нулину», гоголевским «Носу» и «Невскому проспекту», титул книги Блока «Театр», «Портрет Анны Карловны Бенуа», «В боскете», «Портрет А. П. Остроумовой», «Осмеянный поцелуй», «Зима. Каток», «Язычок Коломбины и другие. В новейшее время картины Сомова дважды устанавливали рекорды стоимости среди работ русских художников.8 августа — 4 ноябряРусский музей, Инженерный замок, Садовая улица, 2от 200 рублейДо конца октября в «Артмузе» можно будет полюбоваться работами одного из самых известных петербургских художников Ивана Славинского. его стиль сложно определить однозначно: это могут быть и меланхолические городские пейзажи, и фантастические натюрморты, на которых рядышком соседствуют современный ноутбук и древние свитки. В этом году Славинский отмечает два юбилея разом: собственное пятидесятилетие и тридцатилетие творческой деятельности.до 31 октябряМузей современного искусства «Артмуза», 13-я линия В. О., 70Бесплатно