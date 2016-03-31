Планы на выходные: чем заняться 2-3 ноября

Фестиваль «Чудо света»

Фестиваль «Старкон: Хэллоуин»

Пешеходная экскурсия «Храмы Невского проспекта»

Лучшие фильмы Чарли Чаплина

Фестиваль корги «Коргивин»

«Ночь искусств» в Петербурге

Выставка Константина Сомова

«Неделя кино Финляндии»

Выставка «Илья Репин. К 175-летию со дня рождения»

Выставка живописи Дмитрия Кустановича

Дворцовая площадь преобразится в ближайшие дни: два вечера подряд здесь будет проходить ставший уже привычным фестиваль «Чудо света». На площади вырастет магический сад из световых инсталляций, а главным событием станет 3D-мэппинг на фасаде Главного штаба, созданный в виде игры «от первого лица». 15-минутный ролик будут повторять каждые полчаса. Кроме того, фестиваль развернется на экранах смартфонов в виде квеста с дополненной реальностью. Чтобы поучаствовать в нем, нужно скачать официальное приложение в AppStore или Google Play.2-3 ноября, 19:00-22:00Дворцовая площадьбесплатноНа два дня подряд «Ленэкспо» оккупирует бал нечистой силы — страшной, но совершенно неопасной. Гостей ждут квесты, схватки с зомби, выступления акробатов и жонглеров (темой нынешнего фестиваля как раз стали бродячие цирки и карнавалы), косплей-шоу и грандиозная вечеринка в честь Хэллоуина. Кроме того, здесь же развернется ярмарка с настолками, комиксами и сладостями, а в арт-зоне состоятся встречи с популярными блогерами, презентации комиксов и мастер-классы.2-3 ноября, с 12:00Ленэкспо, павильон №7, Большой проспект В.О., 103Кот 1200 рублейПроектный офис СПбГЭУ и учащиеся школы №496 Московского района подготовили бесплатную экскурсию по четырем храмам, расположившимся на Невском проспекте. За полтора часа участники пройдут от Казанского собора к лютеранской церкви Святых Петра и Павла, затем отправятся к католической базилике святой Екатерины Александрийской, а завершат прогулку перед армянской апостольской церковью Св. Екатерины. Экскурсоводы расскажут, почему икону Казанской Божьей Матери так почитают в России, что такое лютеранство и как Петрикирхе превратили в бассейн, кто такая Екатерина Александрийская и почему армянская Церковь отделена от РПЦ. Для посещения экскурсии следует зарегистрироваться по адресу http://excursion1.tilda.ws/.2 ноября, 13:00 (сбор в 12:45)Казанская площадь, 2, у памятника Барклаю-де-ТоллибесплатноВ пятницу в «Авроре» стартует ретроспектива лучших комедий легендарного Чарли Чаплина. Четыре вечера подряд кинотеатр будет показывать отреставрированные ленты с оригинальной звуковой дорожкой и русскими субтитрами. В субботу покажут ленту «Малыш», в воскресенье — «Великого диктатора», а в понедельник — «Новые времена».1-4 ноября, 19:20Кинотеатр «Аврора», Невский проспект, 60от 300 рублейВоскресным вечером в Музее стрит-арта состоится фестиваль одной из самых популярных и мимимишных пород собак — корги. Здесь устроят конкурс хэллоуинских костюмов (в двух номинациях: «Только корги» и «Корги и хозяин»), устроят фуд-корт для людей и собак, откроют центры помощи собакам с зоопсихологами и грумерами, а заодно и лавки с разными необходимыми вещами и кормом.3 ноября, 18:00Музей стрит-арта, шоссе Революции, 84АБ (вход с Индустриального проспекта)от 300 рублейНа этих выходных разные площадки города объединятся в рамках акции «Ночь искусств». Ради этого события, проходящего под девизом «Искусство объединяет!» состоятся специальные мероприятия в различных учреждениях культуры. Так, в субботу в здании Российской национальной библиотеки на набережной Фонтанки, 36 состоится концерт пианистки Юлии Стадлер и ее учеников. В воскресенье в Музее-усадьбе Г. Р. Державина на набережной Фонтанки, 118, проведут детскую программу с концертами, играми и просмотром диафильмов; в петергофском парке Александрия проведут две семейные программы на площадке образовательного центра «Новая ферма» и в музее «Дворцовая телеграфная станция»; в ЦПКиО на Елагином острове научат росписи по стеклу, проведут мастер-классы в Стеклодувной мастерской и экскурсии в Музее художественного стекла.2-3 ноябряразличные площадки городабесплатно или же от 150 рублей, в зависимости от места и мероприятияПоследние дни работает выставка Константина Сомова, посвященная 150-летию художника. В Инженерном замке демонстрируется более ста произведений автора. Художник писал портреты, натюрморты, активно занимался книжной графикой. Он создал известные иллюстрации к пушкинскому «Графу Нулину», гоголевским «Носу» и «Невскому проспекту», титул книги Блока «Театр», «Портрет Анны Карловны Бенуа», «В боскете», «Портрет А. П. Остроумовой», «Осмеянный поцелуй», «Зима. Каток», «Язычок Коломбины и другие. В новейшее время картины Сомова дважды устанавливали рекорды стоимости среди работ русских художников.8 августа — 4 ноябряРусский музей, Инженерный замок, Садовая улица, 2от 200 рублейВ Петербурге стартует юбилейный, тридцатый по счету фестиваль финляндского кино. В программе этого года — двенадцать художественных фильмов, три документальных, а также серию короткометражек. Детские фильмы покажут в одноголосном дубляже, прочие — на языке оригинала с субтитрами.25 октября — 3 ноябряКинотеатр «Аврора», Невский проспект, 60от 150 рублей«Бурлаки на Волге», «Садко», «Не ждали», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» — на грандиозной выставке Русского музея можно увидеть как канонические произведения Ильи Репина, так и малоизвестные работы. По случаю 175-летия со дня рождения Ильи Репина Русский музей представляет масштабную экспозицию, иллюстрирующую разные периоды творчества выдающегося отечественного художника.4 октября 2019 года – 9 марта 2020 годаКорпус Бенуа (Русский музей), набережная канала Грибоедова, 2до 500 рублейОдин из самых известных художников нашего города проводит персональную выставку «Санкт-Петербург. Золото листвы, серебро дождя» с собственной галерее. Как следует из названия, темой выставки станет петербургская осень во всем своем многообразии. Картины Кустановича отличает особенный, присущий только этому художнику стиль — и благодаря этому их нельзя спутать с чужими работами. Посетители увидят как уже известные старые картины, так и новые, написанные в последнее время.до 10 декабря, 12:00-20:00Галерея Кустановича, Большая Конюшенная улица, 11 (во дворах Капеллы)бесплатно