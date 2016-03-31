Планы на выходные: чем заняться 7-8 декабря

Балет «Щелкунчик»

Фестиваль документального кино «Артдокфест-2019»

Фотовыставка «Петербург в фотографии XIX века»

Лекция о древнерусских фантастических тварях

Концерт «Зима близко. Классика на зимнюю тему»

Выставка «Дейнека/Самохвалов»

Концерт группы «Звери»

Выставка «Ex mea collectione... Исаак Бродский»

Выставка-ярмарка «Новогодний подарок»

Выставка «Валаам: 200 лет в русской живописи»

Главный рождественский балет всех времен представят на этих выходных в БКЗ «Октябрьский». Зрителей ждет с детства знакомая музыка Петра Ильича Чайковского и с детства знакомый сюжет сказки Эрнста Теодора Гофмана. В постановке примут участие выпускники и учащиеся Академии русского балета имени А. Я. Вагановой под руководством Николая Цискаридзе.7-8 декабря, 19:00БКЗ «Октябрьский», Лиговский проспект, 6от 1500 рублейXIII международный фестиваль документального кино пройдет в Петербурге с грядущей пятницы по следующий четверг. В течение недели зрителям представят 18 фильмов, снятых режиссерами из разных стран (открывать фестиваль будет лента «Бессмертный», в 2019 году выдвинутый Эстонией на «Оскар») — а впрочем, имена у них подозрительно не-западные: так, Нидерланды представляют фильм Сергея Лозницы «Государственные похороны», и это не единственный пример. Как бы то ни было, посмотреть картины можно будет в кинотеатре «Англетер».6-12 декабряКинотеатр «Англетер», Малая Морская улица, 24от 250 рублейВ «Росфото» открылась выставка старинных снимков имперского Петербурга, сделанных Альфредом Лоренсом, Альбертом Фелишем, Карлом Буллой, а также неизвестными фотографами. Стоит отметить, что демонстрироваться будут именно оригиналы, а не копии — а те снимки, которые из-за ветхости не подлежат экспонированию, можно будет увидеть в цифровом фотоальбоме. Также для посетителей обещают интерактивы — возможность «попасть» внутрь камеры XIX века, создать студийный портрет и «перенестись» в популярные места съемок.30 ноября — 2 февраляМузейно-выставочный центр «Росфото», Большая Морская улица, 35от 150 рублейМир средневекового человека был полон чудес и удивительных загадок. Впрочем, ко всякой небывальщине предки наши относились деловито: изучали и описывали, почти как современные биологи изучают и описывают новые виды животных. Разница лишь в том, что живописали они зверей, которых на свете никогда не существовало (но это знаем мы, они же вполне верили написанному в бестиариях — так именовались своеобразные каталоги вымышленных существ). На бесплатной лекции, которая состоится в это воскресенье в «Порядке слов», исследователь Николай Буцких расскажет о невиданных зверях русского Средневековья — и заодно покажет, как они выглядели.8 декабря, 19:30Книжный магазин «Порядок слов», набережная реки Фонтанки, 15бесплатноЗима пришла — открывай ворота. В субботу в лютеранском соборе Петра и Павла прозвучат классические произведения выдающихся композиторов, написанные на тему зимы. Среди прочих, прозвучат мелодии Чайковского, Вивальди, Гайдна, Пьяццолы и других авторов. Кроме того, организаторы обещают некие сюрпризы для слушателей — но, естественно, не раскрывают свои планы.7 декабря, 15:00Петрикирхе, Невский проспект, 22-24от 800 рублейВ Манеже открылась выставка двух выдающихся советских художников — Александра Дейнеки и Александра Самохвалова. Зал разделен на шесть основных разделов: война и мир, труд и спорт, герои и дети, в которых выставляются 300 работ из 37 музеев и 10 частных собраний: живопись, графика, скульптура и фотография.18 ноября — 19 январяЦВЗ «Манеж», Исаакиевская площадь, 1300 рублейРома Зверь со товарищи в представлениях не нуждаются: их «Районы, кварталы» знают даже те, кто предпочел бы вовсе не знать. В субботу они дадут большой концерт в поддержку мини-альбома «У тебя в голове», вышедшего в прошедшем мае.7 декабря, 19:00ДС «Юбилейный», проспект Добролюбова, 18от 1500 рублейИсаак Бродский известен не только как автор нескончаемой ленинианы в живописи (сколько Ильичей он сотворил на своем веку, знают только Бог и искусствоведы), но и как вдумчивый коллекционер, собиравший работы русских художников — от Исаака Левитана до Валентина Серова и Константина Сомова. Масштабное собрание после смерти Бродского перешло в ведение Академии художеств, а сейчас выставляется на всеобщее обозрение.до 2 февраля, 11:00-19:00Музей Академии художеств, Университетская набережная, 17от 200 рублейНовогодняя ярмарка открылась в седьмом павильоне «Ленэкспо». Посетителей ждут ряды с украшениями, елочными игрушками, изделиями из керамики, одеждой и аксессуарами (от праздничных свитеров до кожаных сумок), разнообразными лакомствами — от фермерских сыров до натурального меда и мясных деликатесов, и многим другим. Для самых маленьких здесь устроят детскую площадку и проведут мастер-классы.5-8 декабряВыставочный комплекс «Ленэкспо», Большой проспект В.О., 103бесплатно, но нужно скачать билет на сайте выставкиЭкспозиция в Михайловском замке будет составлена из полотен, принадлежащих Русскому музею, частным собраниям, а также Ново-Валаамскому монастырю в Финляндии. Валаамскую обитель писали многие выдающиеся художники. Среди прочих — Иван Шишкин и Архип Куинджи. Всего на выставке будет представлено около 70 работ, многие из которых российские зрители увидят впервые.15 ноября — 13 январяМихайловский замок, Садовая улица, 2от 300 рублей