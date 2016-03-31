5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Планы на неделю: чем заняться 16-20 декабря
0% М, 0% Ж добавил akazarlyga, 16 декабря, в 12:15
Шоу «Белоснежный бал Иоганна Штрауса»
Ежегодное рождественское шоу вновь развернется в БКЗ «Октябрьский». Музыканты Concord Orchestra исполнят лучшие вальсы Иоганна Штрауса, под аккомпанемент которых по сцене будут скользить танцующие пары.
Когда: 18 декабря, 19:00
Где: БКЗ «Октябрьский», Лиговский проспект, 6
Стоимость: от 1000 рублей
Фестиваль японского кино
53-й по счету фестиваль покажет петербуржцам новые киноленты, снятые в стране Восходящего солнца. На выходных в «Родине» покажут комедии об эгоисте-инвалиде и о том, легко ли быть самураем, детективный триллер и смешную экранизацию истории о разладе и примирении между матерью и ее взрослеющей дочкой.
Когда: до 23 декабря
Где: Киноцентр «Родина», Караванная улица, 12
Стоимость: от 200 рублей
Выставка «Лихие 90-е. Свобода без границ»
Про девяностые можно много чего сказать — и хорошего, и плохого. Однако же очевидно, что для художников это было время величайшей свободы, когда каждый творил, как хотел. В результате эпоху девяностых сложно подвести к единому знаменателю: уж больно противоречиво, эклектично и разноголосо искусство тех лет. Юмор, эпатаж, абсурд — всё сплелось в работах художников. Убедиться в этом можно, посетив выставку в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков.
Когда: 17 декабря — 1 марта
Где: Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков, набережная канала Грибоедова, 103
Стоимость: 150 рублей
Программа «Открытая среда в Мариинском»
Каждую среду петербуржцы могут послушать музыку бесплатно: на Новой сцене Мариинского театра проходят концерты классики. На этой неделе состоится концерт камерной музыки, на котором прозвучат произведения Георга Фридриха Генделя, Антонио Вивальди, Aльфреда Шнитке и других композиторов. Попасть на концерт можно, получив контрамарку для посещения прямо на входе в театр (за 30 минут до начала). Количество мест ограничено.
Когда: 18 декабря, 14:00
Где: Мариинский-2 (Новая сцена), улица Декабристов, 34
Стоимость: бесплатно
Выставка «Это сам Потемкин!»
В честь 280-летия со дня рождения самого известного фаворита Екатерины II в парадных залах Зимнего дворца открылась большая выставка. Фигура Светлейшего князя была вполне соразмерна масштабу его эпохи. Григорий Александрович был деятелен, энергичен, и заслужил благоволение императрицы отнюдь не только своей внешностью и манерами. Потому-то, даже перестав быть любовником Екатерины, он сохранил с ней дружескую связь: царица ценила его хватку и ум. Название выставки Эрмитаж позаимствовал у Гоголя, и эта цитата («Куда тебе царь! Это сам Потемкин!») как нельзя лучше отражает положение маститого вельможи. Посетителей выставки ждет более тысячи экспонатов, рассказывающих о Потемкине и его времени. Это и живопись, и скульптура, и декоративное искусство — а заодно и исторические документы и книги. Погружение в эпоху гарантируется.
Когда: 8 декабря — 23 марта
Где: Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2
Стоимость: от 400 рублей
Лекция «Кризисы в любви: системные конфликты в семье»
По статистике, 55 % браков распадаются. Не в последнюю очередь это происходит потому, что мужчина и женщина думают по-разному: если ей обязательно нужно обсудить каждый семейный разлад, то он предпочитает замкнуться в себе. В результате она считает его черствым и равнодушным, а он ее — назойливой и беспардонной. Однако так ли опасны конфликты в семье, если знать, как их преодолеть? И не являются ли они не только досадной помехой, но также ступенью, которую следует преодолеть? об этом и многом другом расскажет в пятницу гештальт-психолог Александр Рязанцев на бесплатной лекции.
Когда: 20 декабря, 18:30
Где: Конференц-зал Российской национальной библиотеки, Садовая улица, 18
Стоимость: бесплатно
Выставка об исчезнувшем Петербурге
В особняке Румянцева открылась выставка, посвященная тому, как выглядел Петербург раньше. Основу экспозиции составили более 200 фотографий зданий, памятников и инженерных сооружений, навсегда исчезнувших с лица города или перестроенных столь радикально, что их уже и не узнать. На выставке представлены снимки первого светописца Петербурга Джованни Бианки, Карла Буллы, запечатлевшего жизнь города на рубеже XIX-XX веков, и многих других фотографов. Помимо снимков, в экспозицию вошли сохранившиеся элементы петербургских зданий: декоративные маскароны, балясины лестничных перил, таблички с номерами домов и другое.
Когда: 13 декабря — 14 июня
Где: Особняк Румянцева, Английская набережная, 44 (вход с Галерной улицы, 45)
Стоимость: взрослые — 150 рублей, пенсионеры и студенты — 100 рублей
Концерт группы «Аквариум»
Аббревиатура БГ в расшифровке не нуждается. Слово «Аквариум» в первую очередь ассоциируется с музыкой — и только потом с рыбками в квартире. Это и неудивительно: слишком большую роль сыграл Борис Гребенщиков в истории современной российской музыки (и продолжает играть). В этот четверг «Аквариум» вновь выступит со ставшим уже традиционным рождественским концертом. Прозвучат песни с пластинки «Время N» — а вместе с ними нетленки, которых у БГ за столько лет скопилось немало.
Когда: 19 декабря, 20:00
Где: КСК «Сибур Арена», Футбольная аллея, 8
Стоимость: от 1600 рублей
Выставка необычных причесок
В пятницу в «Эрарте» откроется выставка «Волосы»: экспозицию составят снимки работ победителей и финалистов британской премии HJ’s British Hairdressing Awards в номинации «Авангард». Эта премия — своеобразный «Оскар» парикмахерского искусства, куаферы всего мира мечтают получить ее. Но ради этого приходится изрядно потрудиться. Созданные парикмахерами произведения искусства недолговечны: срок их жизни может насчитывать какие-то несколько часов. Однако на помощь приходят профессиональные фотографы — и благодаря им эти прически остаются в вечности (или приблизительно так).
Когда: 13 декабря — 5 апреля
Где: Музей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В.О., 2
Стоимость: 550 рублей
Выставка «Дейнека/Самохвалов»
В Манеже открылась выставка двух выдающихся советских художников — Александра Дейнеки и Александра Самохвалова. Зал разделен на шесть основных разделов: война и мир, труд и спорт, герои и дети, в которых выставляются 300 работ из 37 музеев и 10 частных собраний: живопись, графика, скульптура и фотография.
Когда: 18 ноября — 19 января
Где: ЦВЗ «Манеж», Исаакиевская площадь, 1
Стоимость: 300 рублей
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