Планы на неделю: чем заняться 30 декабря — 3 января

Встреча Нового года на Дворцовой площади

Фестиваль «Новогодняя кутерьма»

Выставка фамильного серебра Нарышкиных

«Реанимационный» концерт Billy's Band

Фестиваль ледовых скульптур «Ice Fantasy-2020»

Ледовое шоу «Лебединое озеро»

Выставка «Кинематические сказки»

Концерт Premier Orchestra

Выставка «Это сам Потемкин!»

Выставка орхидей и бромелий

Главное событие предстоящей недели — да и не только ее, пожалуй. Новогодние гулянья начнутся в 22:00 с показа новогодних мультиков и фильмов. Посетителей ждет световое шоу «Волшебная мастерская Данилы Мастера» и большой концерт с участием диджеев и кавер-групп. Далее стартует дискотека 90-х, а в 03:00 небо над акваторией Невы озарят залпы салюта. Завершатся гулянья в 04:00. Помимо Дворцовой, площадками для празднования также станут территория перед Большим Гостиным двором и Малая Конюшенная улица.31 декабря, 22:00 — 1 января, 04:00Дворцовая площадь, Гостиный двор, Малая Конюшенная улицабесплатноТрадиционный фестиваль «Новогодняя кутерьма» стартует в Гатчине в первый день нового года. На протяжении всех зимних каникул на Дворцовом плацу будет работать рождественская ярмарка. Посетители смогут не только купить понравившиеся вещицы, но также поводить хороводы, посмотреть новогодние представления и поиграть с Дедом Морозом и Снегурочкой. Начиная со 2 января свои двери распахнут Гатчинский и Приоратский дворцы. Здесь посетители смогут поучаствовать в квестах, принарядиться по моде начала прошлого столетия, посмотреть выступления иллюзиониста и погадать на кофейных зернах и картах Таро.1-8 январягород Гатчина, Красноармейский проспект, 1гулянья на Дворцовом плацу — бесплатно; вход в Гатчинский дворец — 500 рублейВ 2012 году в особняке на улице Чайковского рабочие наткнулись на «каменный мешок» между перекрытиями. Внутри него лежал самый настоящий клад, состоящий из двух тысяч драгоценных предметов — в основном из серебра. Клад был оставлен последними владельцами особняка в революционном 1917 году. Сами они уехали за рубеж, лелея надежду вернуться — но судьба сложилась так, что им этого было не дано. И почти столетие их вилки, ложки, солонки, ордена и прочие вещи лежали, завернутые в пропитанные уксусом газеты, в помещении площадью шесть квадратных метров. Теперь же 700 предметов из золота и серебра выставлены в Екатерининском дворце Царского Села и доступны для осмотра.до 24 мартагород Пушкин, Екатерининский дворец, Садовая улица, 7от 350 рублейВот уже несколько лет как Билли Новик со товарищи устраивает «похмельный» концерт 1 января. Музыканты наряжаются в Дедов Морозов, поют песни кидают со сцены мандарины и безалкогольные напитки. В общем-то, не самое дурное завершение первого дня нового года.1 января, 20:00Клуб «Космонавт», Бронницкая улица, 24от 1700 рублейОткрытие ежегодного фестиваля ледовых скульптур у стен Петропавловской крепости состоится уже в эту субботу. Темой нынешней экспозиции станет «Живая планета»: в шатре у Нарышкина бастиона поселятся различные представители флоры и фауны, от жирафов до обитателей морских глубин. Для самых маленьких посетителей организаторы подготовили специальный квест, спрятав мышат среди больших скульптур. Тех, кто назовет их правильное число, ждет приз.21 декабря — 9 февраля, 10:00-22:00Петропавловская крепость, перед Нарышкиным бастиономвзрослые — 470 рублей; дети, студенты и пенсионеры — 370 рублейНа этой неделе Евгений Плющенко и Яна Рудковская представят шоу по мотивам самого известного русского балета. Имя заслуженного фигуриста говорит о многом: постановка станет своеобразной коллаборацией классического балета и катания на коньках. Режиссером постановки выступил Сергей Филин, главные роли достались балерине Большого театра Ольге Смирновой (3, 4, 5 января) и солистке Мариинского театра Татьяне Ткаченко (6, 7, 8 января). Кроме них, в шоу будут задействованы еще 24 балерины, а вместе с ними фигуристка Аделина Сотникова, Евгений Плющенко, американский танцовщик Гарретт Смит и канадский фигурист Эмануэль Сандю.3-8 января, 18:00Ледовый дворец, проспект Пятилеток, 1от 650 рублейВ Музее Суворова открылась выставка стимпанковских арт-объектов художника Виктора Григорьева, ушедшего из жизни в этом году. Посетители увидят фантастических рыб, зверей и другие невероятные конструкции. Все они отнюдь не статичны, а приводятся в движение посредством пружин или электричества. Между прочим, «кинематические картины» Григорьева отлично известны петербуржцам и без всяких выставок: их можно увидеть в окнах Большого Театра Кукол, Музея игрушек или же чайной сети «Унция».до 19 января; арт-объекты «оживают» в 10:45, 12:45, 14:45, 16:45Музей Суворова, Кирочная улица, 43200 рублейСамые известные рок-хиты в симфонической обработке представят музыканты Premier Orchestra во второй день наступившего года. Двухчасовое шоу с участием солистов оперных театров Петербурга позволит по-новому взглянуть на самые известные песни Nirvana, Rammstein, ДДТ, «Алисы» и других зарубежных и отечественных групп.2 января, 20:00Aurora Concert Hall, Пироговская набережная, 5/2от 1000 рублейВ честь 280-летия со дня рождения самого известного фаворита Екатерины II в парадных залах Зимнего дворца открылась большая выставка. Фигура Светлейшего князя была вполне соразмерна масштабу его эпохи. Григорий Александрович был деятелен, энергичен, и заслужил благоволение императрицы отнюдь не только своей внешностью и манерами. Потому-то, даже перестав быть любовником Екатерины, он сохранил с ней дружескую связь: царица ценила его хватку и ум. Название выставки Эрмитаж позаимствовал у Гоголя, и эта цитата («Куда тебе царь! Это сам Потемкин!») как нельзя лучше отражает положение маститого вельможи. Посетителей выставки ждет более тысячи экспонатов, рассказывающих о Потемкине и его времени. Это и живопись, и скульптура, и декоративное искусство — а заодно и исторические документы и книги. Погружение в эпоху гарантируется.8 декабря — 23 мартаГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2от 400 рублейВ Ботаническом саду открылась зимняя выставка цветов. Всего в Большой пальмовой оранжерее представлены около 50 видов орхидей и бромелий — цветов очень разных, но обязательно красивых. Темой выставки в этом году стал «космос и невесомость».2-12 января, 11:00-16:30Ботанический сад Петра Великого, улица Профессора Попова, 2250-400 рублей