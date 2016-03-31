5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Планы на неделю: чем заняться 6-10 января
0% М, 0% Ж добавил akazarlyga, 5 января, в 15:35
Фестиваль огня «Рождественская звезда»
Ставший уже традиционным фестиваль развернется на Стрелке Васильевского острова. Два вечера подряд для горожан будут устраивать представления на стыке нескольких видов искусств. Петербуржцев ждут живые выступления театров огня и света, перемежающиеся с показом картин световых дизайнеров и спецэффектами на стенах Петропавловской крепости. Свои представления покажут команды пиротехников из Москвы и зарубежных стран — Андорры, Азербайджана, Белоруссии и США. Кроме того, на каждый вечер запланировано по пять фейерверков — в начале, в конце и трижды во время представлений.
Когда: 7-8 января, 19:00-21:00
Где: Стрелка Васильевского острова
Стоимость: бесплатно
Концерт Tequilajazzz
В этот понедельник Tequilajazzz проведут «интенсивный тренинг по выходу из праздничного штопора» со сцены клуба Aurora. Свой последний сингл музыканты выпустили прямо перед Новым годом, 31 декабря, а в году наступившем планирует порадовать поклонников новым альбомом. Но это будет совсем не завтра, а пока Евгений Федоров и команда собирают фанатов на концерт прямо накануне Рождества.
Когда: 6 января, 20:00
Где: Aurora Concert Hall, Пироговская набережная, 5/2
Стоимость: от 1200 рублей
Ледовое шоу «Лебединое озеро»
Евгений Плющенко и Яна Рудковская представляют шоу по мотивам самого известного русского балета. Имя заслуженного фигуриста говорит о многом: постановка станет своеобразной коллаборацией классического балета и катания на коньках. Режиссером постановки выступил Сергей Филин, главные роли достались балерине Большого театра Ольге Смирновой (3, 4, 5 января) и солистке Мариинского театра Татьяне Ткаченко (6, 7, 8 января). Кроме них, в шоу будут задействованы еще 24 балерины, а вместе с ними фигуристка Аделина Сотникова, Евгений Плющенко, американский танцовщик Гарретт Смит и канадский фигурист Эмануэль Сандю.
Когда: 3-8 января, 18:00
Где: Ледовый дворец, проспект Пятилеток, 1
Стоимость: от 650 рублей
Концерт Theodor Bastard
Самобытные этно-электронщики, одни из первых представителей жанра world music в России, дадут концерт клубе Opera. Сочетание этники, трип-хопа, шаманские мотивы и гипнотическое звучание голоса Яны Вевы прославили группу не только в России, но и за рубежом. Прикоснуться к душе мира и уплыть за горизонт получится уже в этот понедельник.
Когда: 6 января, 19:00
Где: Opera Concert Club, набережная Обводного канала, 181
Стоимость: от 1200 рублей
Выставка орхидей и бромелий
В Ботаническом саду открылась зимняя выставка цветов. Всего в Большой пальмовой оранжерее представлены около 50 видов орхидей и бромелий — цветов очень разных, но обязательно красивых. Темой выставки в этом году стал «космос и невесомость».
Когда: 2-12 января, 11:00-16:30
Где: Ботанический сад Петра Великого, улица Профессора Попова, 2
Стоимость: 250-400 рублей
Фестиваль «Новогодняя кутерьма»
Традиционный фестиваль «Новогодняя кутерьма» в Гатчине продолжается. На протяжении всех зимних каникул на Дворцовом плацу будет работать рождественская ярмарка. Посетители смогут не только купить понравившиеся вещицы, но также поводить хороводы, посмотреть новогодние представления и поиграть с Дедом Морозом и Снегурочкой. В Гатчинском и Приоратском дворцах посетители смогут поучаствовать в квестах, принарядиться по моде начала прошлого столетия, посмотреть выступления иллюзиониста и погадать на кофейных зернах и картах Таро.
Когда: 1-8 января
Где: город Гатчина, Красноармейский проспект, 1
Стоимость: гулянья на Дворцовом плацу — бесплатно; вход в Гатчинский дворец — 500 рублей
Концерт Anacondaz
Астраханцы вновь приезжают в Петербург, чтобы закатить январским вечером разнузданный pauzern-карнавал с лучшими своими песнями. Музыканты выйдут на сцену в самых невообразимых новогодних образах — и надеются, что публика последует их примеру и тоже приоденется по-новогоднему.
Когда: 10 января, 20:00
Где: Клуб «Космонавт», Бронницкая улица, 24
Стоимость: от 1500 рублей
Выставка фамильного серебра Нарышкиных
В 2012 году в особняке на улице Чайковского рабочие наткнулись на «каменный мешок» между перекрытиями. Внутри него лежал самый настоящий клад, состоящий из двух тысяч драгоценных предметов — в основном из серебра. Клад был оставлен последними владельцами особняка в революционном 1917 году. Сами они уехали за рубеж, лелея надежду вернуться — но судьба сложилась так, что им этого было не дано. И почти столетие их вилки, ложки, солонки, ордена и прочие вещи лежали, завернутые в пропитанные уксусом газеты, в помещении площадью шесть квадратных метров. Теперь же 700 предметов из золота и серебра выставлены в Екатерининском дворце Царского Села и доступны для осмотра.
Когда: до 24 марта
Где: город Пушкин, Екатерининский дворец, Садовая улица, 7
Стоимость: от 350 рублей
Фестиваль ледовых скульптур «Ice Fantasy-2020»
Ежегодный фестиваль ледовых скульптур развернулся у стен Петропавловской крепости. Темой нынешней экспозиции стала «Живая планета»: в шатре у Нарышкина бастиона поселились различные представители флоры и фауны, от жирафов до обитателей морских глубин. Для самых маленьких посетителей организаторы подготовили специальный квест, спрятав мышат среди больших скульптур. Тех, кто назовет их правильное число, ждет приз.
Когда: 21 декабря — 9 февраля, 10:00-22:00
Где: Петропавловская крепость, перед Нарышкиным бастионом
Стоимость: взрослые — 470 рублей; дети, студенты и пенсионеры — 370 рублей
Выставка «Кинематические сказки»
В Музее Суворова открылась выставка стимпанковских арт-объектов художника Виктора Григорьева, ушедшего из жизни в этом году. Посетители увидят фантастических рыб, зверей и другие невероятные конструкции. Все они отнюдь не статичны, а приводятся в движение посредством пружин или электричества. Между прочим, «кинематические картины» Григорьева отлично известны петербуржцам и без всяких выставок: их можно увидеть в окнах Большого Театра Кукол, Музея игрушек или же чайной сети «Унция».
Когда: до 19 января; арт-объекты «оживают» в 10:45, 12:45, 14:45, 16:45
Где: Музей Суворова, Кирочная улица, 43
Стоимость: 200 рублей
Понравилось
Не понравилось
Еще по теме
0% М, 0% Ж 29 января 2017, в 09:25
0% М, 0% Ж 26 июля 2017, в 12:25
0% М, 0% Ж 11 сентября 2017, в 11:45
0% М, 0% Ж 18 сентября 2017, в 12:05
Добавить комментарий