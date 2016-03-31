Планы на неделю: чем заняться 6-10 января

Фестиваль огня «Рождественская звезда»

Концерт Tequilajazzz

Ледовое шоу «Лебединое озеро»

Концерт Theodor Bastard

Выставка орхидей и бромелий

Фестиваль «Новогодняя кутерьма»

Концерт Anacondaz

Выставка фамильного серебра Нарышкиных

Фестиваль ледовых скульптур «Ice Fantasy-2020»

Выставка «Кинематические сказки»

Ставший уже традиционным фестиваль развернется на Стрелке Васильевского острова. Два вечера подряд для горожан будут устраивать представления на стыке нескольких видов искусств. Петербуржцев ждут живые выступления театров огня и света, перемежающиеся с показом картин световых дизайнеров и спецэффектами на стенах Петропавловской крепости. Свои представления покажут команды пиротехников из Москвы и зарубежных стран — Андорры, Азербайджана, Белоруссии и США. Кроме того, на каждый вечер запланировано по пять фейерверков — в начале, в конце и трижды во время представлений.7-8 января, 19:00-21:00Стрелка Васильевского островабесплатноВ этот понедельник Tequilajazzz проведут «интенсивный тренинг по выходу из праздничного штопора» со сцены клуба Aurora. Свой последний сингл музыканты выпустили прямо перед Новым годом, 31 декабря, а в году наступившем планирует порадовать поклонников новым альбомом. Но это будет совсем не завтра, а пока Евгений Федоров и команда собирают фанатов на концерт прямо накануне Рождества.6 января, 20:00Aurora Concert Hall, Пироговская набережная, 5/2от 1200 рублейЕвгений Плющенко и Яна Рудковская представляют шоу по мотивам самого известного русского балета. Имя заслуженного фигуриста говорит о многом: постановка станет своеобразной коллаборацией классического балета и катания на коньках. Режиссером постановки выступил Сергей Филин, главные роли достались балерине Большого театра Ольге Смирновой (3, 4, 5 января) и солистке Мариинского театра Татьяне Ткаченко (6, 7, 8 января). Кроме них, в шоу будут задействованы еще 24 балерины, а вместе с ними фигуристка Аделина Сотникова, Евгений Плющенко, американский танцовщик Гарретт Смит и канадский фигурист Эмануэль Сандю.3-8 января, 18:00Ледовый дворец, проспект Пятилеток, 1от 650 рублейСамобытные этно-электронщики, одни из первых представителей жанра world music в России, дадут концерт клубе Opera. Сочетание этники, трип-хопа, шаманские мотивы и гипнотическое звучание голоса Яны Вевы прославили группу не только в России, но и за рубежом. Прикоснуться к душе мира и уплыть за горизонт получится уже в этот понедельник.6 января, 19:00Opera Concert Club, набережная Обводного канала, 181от 1200 рублейВ Ботаническом саду открылась зимняя выставка цветов. Всего в Большой пальмовой оранжерее представлены около 50 видов орхидей и бромелий — цветов очень разных, но обязательно красивых. Темой выставки в этом году стал «космос и невесомость».2-12 января, 11:00-16:30Ботанический сад Петра Великого, улица Профессора Попова, 2250-400 рублейТрадиционный фестиваль «Новогодняя кутерьма» в Гатчине продолжается. На протяжении всех зимних каникул на Дворцовом плацу будет работать рождественская ярмарка. Посетители смогут не только купить понравившиеся вещицы, но также поводить хороводы, посмотреть новогодние представления и поиграть с Дедом Морозом и Снегурочкой. В Гатчинском и Приоратском дворцах посетители смогут поучаствовать в квестах, принарядиться по моде начала прошлого столетия, посмотреть выступления иллюзиониста и погадать на кофейных зернах и картах Таро.1-8 январягород Гатчина, Красноармейский проспект, 1гулянья на Дворцовом плацу — бесплатно; вход в Гатчинский дворец — 500 рублейАстраханцы вновь приезжают в Петербург, чтобы закатить январским вечером разнузданный pauzern-карнавал с лучшими своими песнями. Музыканты выйдут на сцену в самых невообразимых новогодних образах — и надеются, что публика последует их примеру и тоже приоденется по-новогоднему.10 января, 20:00Клуб «Космонавт», Бронницкая улица, 24от 1500 рублейВ 2012 году в особняке на улице Чайковского рабочие наткнулись на «каменный мешок» между перекрытиями. Внутри него лежал самый настоящий клад, состоящий из двух тысяч драгоценных предметов — в основном из серебра. Клад был оставлен последними владельцами особняка в революционном 1917 году. Сами они уехали за рубеж, лелея надежду вернуться — но судьба сложилась так, что им этого было не дано. И почти столетие их вилки, ложки, солонки, ордена и прочие вещи лежали, завернутые в пропитанные уксусом газеты, в помещении площадью шесть квадратных метров. Теперь же 700 предметов из золота и серебра выставлены в Екатерининском дворце Царского Села и доступны для осмотра.до 24 мартагород Пушкин, Екатерининский дворец, Садовая улица, 7от 350 рублейЕжегодный фестиваль ледовых скульптур развернулся у стен Петропавловской крепости. Темой нынешней экспозиции стала «Живая планета»: в шатре у Нарышкина бастиона поселились различные представители флоры и фауны, от жирафов до обитателей морских глубин. Для самых маленьких посетителей организаторы подготовили специальный квест, спрятав мышат среди больших скульптур. Тех, кто назовет их правильное число, ждет приз.21 декабря — 9 февраля, 10:00-22:00Петропавловская крепость, перед Нарышкиным бастиономвзрослые — 470 рублей; дети, студенты и пенсионеры — 370 рублейВ Музее Суворова открылась выставка стимпанковских арт-объектов художника Виктора Григорьева, ушедшего из жизни в этом году. Посетители увидят фантастических рыб, зверей и другие невероятные конструкции. Все они отнюдь не статичны, а приводятся в движение посредством пружин или электричества. Между прочим, «кинематические картины» Григорьева отлично известны петербуржцам и без всяких выставок: их можно увидеть в окнах Большого Театра Кукол, Музея игрушек или же чайной сети «Унция».до 19 января; арт-объекты «оживают» в 10:45, 12:45, 14:45, 16:45Музей Суворова, Кирочная улица, 43200 рублей