Планы на выходные: чем заняться 11-12 января

Выставка «Многоликая Россия»

Концерт «Нестрогая классика»

Выставка орхидей и бромелий

Лекция «Письма Рождественского Деда. Дж. Р. Р. Толкин и детское чтение»

Выставка фамильного серебра Нарышкиных

Фестиваль ледовых скульптур «Ice Fantasy-2020»

Семинар «Манипуляции. Знать, уметь, противостоять»

Выставка «Кинематические сказки»

Выставка «Лихие 90-е. Свобода без границ»

Выставка «Дейнека/Самохвалов»

В РОСФОТО работает выставка снимков дореволюционной России, сделанных в период с середины XIX века по начало XX века. На фотографиях представлены виды не только столичных Петербурга и Москвы, но также Великого Новгорода, Архангельска, Ростова, Ярославля, а вместе с ними и быт русской деревни и национальных окраин (которые в наши дни зачастую являются отдельными государствами). Авторы снимков — известные фотографы тех лет: Иван Барщевский, Максим Дмитриев, Дмитрий Ермаков, граф Ностиц, Карл Булла и другие. Замечательная возможность познакомиться с жизнью исчезнувшей империи и, быть может, лучше понять своих предков.до 23 февраляМузейно-выставочный центр РОСФОТО, Большая Морская улица, 35150 рублейКлассика — это совсем необязательно что-то серьезное, драматичное, торжественное. Классическая музыка бывает легкой и праздничной. В этом легко убедиться, если посетить воскресный концерт, на котором скрипач Павел Милюков и оркестр Мариинского театра исполнят яркие и жизнелюбивые произведения разных веков. В программе — творения Моцарта, Гершвина, Брамса, Россини, а также сюита из мюзикла «Вестсайдская история» Бернстайна.12 декабря, 19:00Концертный зал Мариинского театра, улица Писарева, 20 (вход с улицы Декабристов, 37)от 1100 рублейВ Ботаническом саду открылась зимняя выставка цветов. Всего в Большой пальмовой оранжерее представлены около 50 видов орхидей и бромелий — цветов очень разных, но обязательно красивых. Темой выставки в этом году стал «космос и невесомость».2-12 января, 11:00-16:30Ботанический сад Петра Великого, улица Профессора Попова, 2250-400 рублейМало кто знает, но на протяжении долгих 23 лет автор «Властелина колец» каждый год писал письма своим детям от лица рождественского волшебника. Сам писал, сам запечатывал в конверты, рисовал марки и ставил штемпели. Когда Толкин впервые написал такое письмо, его сыновья еще были детьми, а дочери и в помине не было. Когда Толкин оставил это занятие, все его отпрыски были уже взрослыми людьми. Письма эти полны волшебства и выдумки (что неудивительно, учитывая повод и автора) — но большой славы после публикации не получили. Заслуженно это или нет — расскажет Вера Браун, переводчица и исследователь творчества Толкина.11 января, 16:00Библиотека имени А. С. Грибоедова, Садовая улица, 33бесплатноВ 2012 году в особняке на улице Чайковского рабочие наткнулись на «каменный мешок» между перекрытиями. Внутри него лежал самый настоящий клад, состоящий из двух тысяч драгоценных предметов — в основном из серебра. Клад был оставлен последними владельцами особняка в революционном 1917 году. Сами они уехали за рубеж, лелея надежду вернуться — но судьба сложилась так, что им этого было не дано. И почти столетие их вилки, ложки, солонки, ордена и прочие вещи лежали, завернутые в пропитанные уксусом газеты, в помещении площадью шесть квадратных метров. Теперь же 700 предметов из золота и серебра выставлены в Екатерининском дворце Царского Села и доступны для осмотра.до 24 мартагород Пушкин, Екатерининский дворец, Садовая улица, 7от 350 рублейЕжегодный фестиваль ледовых скульптур развернулся у стен Петропавловской крепости. Темой нынешней экспозиции стала «Живая планета»: в шатре у Нарышкина бастиона поселились различные представители флоры и фауны, от жирафов до обитателей морских глубин. Для самых маленьких посетителей организаторы подготовили специальный квест, спрятав мышат среди больших скульптур. Тех, кто назовет их правильное число, ждет приз.21 декабря — 9 февраля, 10:00-22:00Петропавловская крепость, перед Нарышкиным бастиономвзрослые — 470 рублей; дети, студенты и пенсионеры — 370 рублейЧто такое манипуляции, и почему мы нередко им поддаемся, расскажет в эту субботу психолог Анна Беляева. Мир манипуляций велик и изощрен: от известного «Что еще?», заданного торговцем на рынке, до чего-то гораздо более сложного и опасного. А временами — и полезного, если манипулятор действует вам во благо, пытаясь добиться от вас поведения, которое вас же приведет к успеху. Тема интересная, а занятие бесплатное — так что есть смысл сходить.11 января, 12:00Библиотека имени М. Ю. Лермонтова, Литейный проспект, 19бесплатноВ Музее Суворова открылась выставка стимпанковских арт-объектов художника Виктора Григорьева, ушедшего из жизни в этом году. Посетители увидят фантастических рыб, зверей и другие невероятные конструкции. Все они отнюдь не статичны, а приводятся в движение посредством пружин или электричества. Между прочим, «кинематические картины» Григорьева отлично известны петербуржцам и без всяких выставок: их можно увидеть в окнах Большого Театра Кукол, Музея игрушек или же чайной сети «Унция».до 19 января; арт-объекты «оживают» в 10:45, 12:45, 14:45, 16:45Музей Суворова, Кирочная улица, 43200 рублейПро девяностые можно много чего сказать — и хорошего, и плохого. Однако же очевидно, что для художников это было время величайшей свободы, когда каждый творил, как хотел. В результате эпоху девяностых сложно подвести к единому знаменателю: уж больно противоречиво, эклектично и разноголосо искусство тех лет. Юмор, эпатаж, абсурд — всё сплелось в работах художников. Убедиться в этом можно, посетив выставку в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков.17 декабря — 1 мартаМузей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков, набережная канала Грибоедова, 103150 рублейВ Манеже работает выставка двух выдающихся советских художников — Александра Дейнеки и Александра Самохвалова. Зал разделен на шесть основных разделов: война и мир, труд и спорт, герои и дети, в которых выставляются 300 работ из 37 музеев и 10 частных собраний: живопись, графика, скульптура и фотография.18 ноября — 19 январяЦВЗ «Манеж», Исаакиевская площадь, 1300 рублей