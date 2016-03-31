5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Планы на неделю: чем заняться 13-17 января
0% М, 0% Ж добавил akazarlyga, 13 января, в 11:00
Концерт «Всемирный день The Beatles»
16 января празднуется Всемирный день Битлз, и это значит, что в «Авроре» состоится очередной концерт в честь ливерпульской четверки. В мероприятии примут участие музыканты из Санкт-Петербурга, Москвы и сопредельной Финляндии. Среди выступающих — Padres, Underhood, Корней и Zebra Band, She’s Leaving Home. Кроме того, на мероприятии состоится вручение звания «Почетного битлзфана России» в двух номинациях. Доходы от концерта пойдут на реконструкцию Музея Битлз Коли Васина.
Когда: 16 января, 19:00
Где: Aurora Concert Hall, Пироговская набережная, 5/2
Стоимость: от 400 рублей
Выставка фамильного серебра Нарышкиных
В 2012 году в особняке на улице Чайковского рабочие наткнулись на «каменный мешок» между перекрытиями. Внутри него лежал самый настоящий клад, состоящий из двух тысяч драгоценных предметов — в основном из серебра. Клад был оставлен последними владельцами особняка в революционном 1917 году. Сами они уехали за рубеж, лелея надежду вернуться — но судьба сложилась так, что им этого было не дано. И почти столетие их вилки, ложки, солонки, ордена и прочие вещи лежали, завернутые в пропитанные уксусом газеты, в помещении площадью шесть квадратных метров. Теперь же 700 предметов из золота и серебра выставлены в Екатерининском дворце Царского Села и доступны для осмотра.
Когда: до 24 марта
Где: город Пушкин, Екатерининский дворец, Садовая улица, 7
Стоимость: от 350 рублей
Выставка «Блокада Ленинграда глазами художников авангарда»
В честь 75-летия Победы и 76-летия снятия блокады Ленинграда Музей авангарда организовал выставку работ 11 авангардистов, запечатлевших жизнь осажденного города. Выставленные работы были созданы в 1941-1944 годах и фактически являются документальными свидетельствами того страшного времени. Всего на выставке можно увидеть 70 живописных и графических работ.
Когда: до 2 июня
Где: Музей петербургского авангарда, улица Профессора Попова, 10
Стоимость: от 150 рублей
Фестиваль ледовых скульптур «Ice Fantasy-2020»
Ежегодный фестиваль ледовых скульптур развернулся у стен Петропавловской крепости. Темой нынешней экспозиции стала «Живая планета»: в шатре у Нарышкина бастиона поселились различные представители флоры и фауны, от жирафов до обитателей морских глубин. Для самых маленьких посетителей организаторы подготовили специальный квест, спрятав мышат среди больших скульптур. Тех, кто назовет их правильное число, ждет приз.
Когда: 21 декабря — 9 февраля, 10:00-22:00
Где: Петропавловская крепость, перед Нарышкиным бастионом
Стоимость: взрослые — 470 рублей; дети, студенты и пенсионеры — 370 рублей
Выставка «Многоликая Россия»
В РОСФОТО работает выставка снимков дореволюционной России, сделанных в период с середины XIX века по начало XX века. На фотографиях представлены виды не только столичных Петербурга и Москвы, но также Великого Новгорода, Архангельска, Ростова, Ярославля, а вместе с ними и быт русской деревни и национальных окраин (которые в наши дни зачастую являются отдельными государствами). Авторы снимков — известные фотографы тех лет: Иван Барщевский, Максим Дмитриев, Дмитрий Ермаков, граф Ностиц, Карл Булла и другие. Замечательная возможность познакомиться с жизнью исчезнувшей империи и, быть может, лучше понять своих предков.
Когда: до 23 февраля
Где: Музейно-выставочный центр РОСФОТО, Большая Морская улица, 35
Стоимость: 150 рублей
Программа «Открытая среда в Мариинском»
Каждую среду петербуржцы могут послушать музыку бесплатно: на Новой сцене Мариинского театра проходят концерты классики. На этой неделе музыканты исполнят произведения Ференца Листа, Родиона Щедрина, Франсиса Пуленка и других композиторов. Попасть на концерт можно, получив контрамарку для посещения прямо на входе в театр (за 30 минут до начала). Количество мест ограничено.
Когда: 15 января, 14:00
Где: Мариинский-2 (Новая сцена), улица Декабристов, 34
Стоимость: бесплатно
Выставка «Кинематические сказки»
В Музее Суворова открылась выставка стимпанковских арт-объектов художника Виктора Григорьева, ушедшего из жизни в этом году. Посетители увидят фантастических рыб, зверей и другие невероятные конструкции. Все они отнюдь не статичны, а приводятся в движение посредством пружин или электричества. Между прочим, «кинематические картины» Григорьева отлично известны петербуржцам и без всяких выставок: их можно увидеть в окнах Большого Театра Кукол, Музея игрушек или же чайной сети «Унция».
Когда: до 19 января; арт-объекты «оживают» в 10:45, 12:45, 14:45, 16:45
Где: Музей Суворова, Кирочная улица, 43
Стоимость: 200 рублей
Выставка «Дейнека/Самохвалов»
В Манеже работает выставка двух выдающихся советских художников — Александра Дейнеки и Александра Самохвалова. Зал разделен на шесть основных разделов: война и мир, труд и спорт, герои и дети, в которых выставляются 300 работ из 37 музеев и 10 частных собраний: живопись, графика, скульптура и фотография.
Когда: 18 ноября — 19 января
Где: ЦВЗ «Манеж», Исаакиевская площадь, 1
Стоимость: 300 рублей
Выставка «Это сам Потемкин!»
В честь 280-летия со дня рождения самого известного фаворита Екатерины II в парадных залах Зимнего дворца открылась большая выставка. Фигура Светлейшего князя была вполне соразмерна масштабу его эпохи. Григорий Александрович был деятелен, энергичен, и заслужил благоволение императрицы отнюдь не только своей внешностью и манерами. Потому-то, даже перестав быть любовником Екатерины, он сохранил с ней дружескую связь: царица ценила его хватку и ум. Название выставки Эрмитаж позаимствовал у Гоголя, и эта цитата («Куда тебе царь! Это сам Потемкин!») как нельзя лучше отражает положение маститого вельможи. Посетителей выставки ждет более тысячи экспонатов, рассказывающих о Потемкине и его времени. Это и живопись, и скульптура, и декоративное искусство — а заодно и исторические документы и книги. Погружение в эпоху гарантируется.
Когда: 8 декабря — 23 марта
Где: Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2
Стоимость: от 400 рублей
Выставка «Лихие 90-е. Свобода без границ»
Про девяностые можно много чего сказать — и хорошего, и плохого. Однако же очевидно, что для художников это было время величайшей свободы, когда каждый творил, как хотел. В результате эпоху девяностых сложно подвести к единому знаменателю: уж больно противоречиво, эклектично и разноголосо искусство тех лет. Юмор, эпатаж, абсурд — всё сплелось в работах художников. Убедиться в этом можно, посетив выставку в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков.
Когда: 17 декабря — 1 марта
Где: Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков, набережная канала Грибоедова, 103
Стоимость: 150 рублей
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