Планы на неделю: чем заняться 13-17 января

Концерт «Всемирный день The Beatles»

Выставка фамильного серебра Нарышкиных

Выставка «Блокада Ленинграда глазами художников авангарда»

Фестиваль ледовых скульптур «Ice Fantasy-2020»

Выставка «Многоликая Россия»

Программа «Открытая среда в Мариинском»

Выставка «Кинематические сказки»

Выставка «Дейнека/Самохвалов»

Выставка «Это сам Потемкин!»

Выставка «Лихие 90-е. Свобода без границ»

16 января празднуется Всемирный день Битлз, и это значит, что в «Авроре» состоится очередной концерт в честь ливерпульской четверки. В мероприятии примут участие музыканты из Санкт-Петербурга, Москвы и сопредельной Финляндии. Среди выступающих — Padres, Underhood, Корней и Zebra Band, She’s Leaving Home. Кроме того, на мероприятии состоится вручение звания «Почетного битлзфана России» в двух номинациях. Доходы от концерта пойдут на реконструкцию Музея Битлз Коли Васина.16 января, 19:00Aurora Concert Hall, Пироговская набережная, 5/2от 400 рублейВ 2012 году в особняке на улице Чайковского рабочие наткнулись на «каменный мешок» между перекрытиями. Внутри него лежал самый настоящий клад, состоящий из двух тысяч драгоценных предметов — в основном из серебра. Клад был оставлен последними владельцами особняка в революционном 1917 году. Сами они уехали за рубеж, лелея надежду вернуться — но судьба сложилась так, что им этого было не дано. И почти столетие их вилки, ложки, солонки, ордена и прочие вещи лежали, завернутые в пропитанные уксусом газеты, в помещении площадью шесть квадратных метров. Теперь же 700 предметов из золота и серебра выставлены в Екатерининском дворце Царского Села и доступны для осмотра.до 24 мартагород Пушкин, Екатерининский дворец, Садовая улица, 7от 350 рублейВ честь 75-летия Победы и 76-летия снятия блокады Ленинграда Музей авангарда организовал выставку работ 11 авангардистов, запечатлевших жизнь осажденного города. Выставленные работы были созданы в 1941-1944 годах и фактически являются документальными свидетельствами того страшного времени. Всего на выставке можно увидеть 70 живописных и графических работ.до 2 июняМузей петербургского авангарда, улица Профессора Попова, 10от 150 рублейЕжегодный фестиваль ледовых скульптур развернулся у стен Петропавловской крепости. Темой нынешней экспозиции стала «Живая планета»: в шатре у Нарышкина бастиона поселились различные представители флоры и фауны, от жирафов до обитателей морских глубин. Для самых маленьких посетителей организаторы подготовили специальный квест, спрятав мышат среди больших скульптур. Тех, кто назовет их правильное число, ждет приз.21 декабря — 9 февраля, 10:00-22:00Петропавловская крепость, перед Нарышкиным бастиономвзрослые — 470 рублей; дети, студенты и пенсионеры — 370 рублейВ РОСФОТО работает выставка снимков дореволюционной России, сделанных в период с середины XIX века по начало XX века. На фотографиях представлены виды не только столичных Петербурга и Москвы, но также Великого Новгорода, Архангельска, Ростова, Ярославля, а вместе с ними и быт русской деревни и национальных окраин (которые в наши дни зачастую являются отдельными государствами). Авторы снимков — известные фотографы тех лет: Иван Барщевский, Максим Дмитриев, Дмитрий Ермаков, граф Ностиц, Карл Булла и другие. Замечательная возможность познакомиться с жизнью исчезнувшей империи и, быть может, лучше понять своих предков.до 23 февраляМузейно-выставочный центр РОСФОТО, Большая Морская улица, 35150 рублейКаждую среду петербуржцы могут послушать музыку бесплатно: на Новой сцене Мариинского театра проходят концерты классики. На этой неделе музыканты исполнят произведения Ференца Листа, Родиона Щедрина, Франсиса Пуленка и других композиторов. Попасть на концерт можно, получив контрамарку для посещения прямо на входе в театр (за 30 минут до начала). Количество мест ограничено.15 января, 14:00Мариинский-2 (Новая сцена), улица Декабристов, 34бесплатноВ Музее Суворова открылась выставка стимпанковских арт-объектов художника Виктора Григорьева, ушедшего из жизни в этом году. Посетители увидят фантастических рыб, зверей и другие невероятные конструкции. Все они отнюдь не статичны, а приводятся в движение посредством пружин или электричества. Между прочим, «кинематические картины» Григорьева отлично известны петербуржцам и без всяких выставок: их можно увидеть в окнах Большого Театра Кукол, Музея игрушек или же чайной сети «Унция».до 19 января; арт-объекты «оживают» в 10:45, 12:45, 14:45, 16:45Музей Суворова, Кирочная улица, 43200 рублейВ Манеже работает выставка двух выдающихся советских художников — Александра Дейнеки и Александра Самохвалова. Зал разделен на шесть основных разделов: война и мир, труд и спорт, герои и дети, в которых выставляются 300 работ из 37 музеев и 10 частных собраний: живопись, графика, скульптура и фотография.18 ноября — 19 январяЦВЗ «Манеж», Исаакиевская площадь, 1300 рублейВ честь 280-летия со дня рождения самого известного фаворита Екатерины II в парадных залах Зимнего дворца открылась большая выставка. Фигура Светлейшего князя была вполне соразмерна масштабу его эпохи. Григорий Александрович был деятелен, энергичен, и заслужил благоволение императрицы отнюдь не только своей внешностью и манерами. Потому-то, даже перестав быть любовником Екатерины, он сохранил с ней дружескую связь: царица ценила его хватку и ум. Название выставки Эрмитаж позаимствовал у Гоголя, и эта цитата («Куда тебе царь! Это сам Потемкин!») как нельзя лучше отражает положение маститого вельможи. Посетителей выставки ждет более тысячи экспонатов, рассказывающих о Потемкине и его времени. Это и живопись, и скульптура, и декоративное искусство — а заодно и исторические документы и книги. Погружение в эпоху гарантируется.8 декабря — 23 мартаГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2от 400 рублейПро девяностые можно много чего сказать — и хорошего, и плохого. Однако же очевидно, что для художников это было время величайшей свободы, когда каждый творил, как хотел. В результате эпоху девяностых сложно подвести к единому знаменателю: уж больно противоречиво, эклектично и разноголосо искусство тех лет. Юмор, эпатаж, абсурд — всё сплелось в работах художников. Убедиться в этом можно, посетив выставку в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков.17 декабря — 1 мартаМузей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков, набережная канала Грибоедова, 103150 рублей