5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Планы на выходные: чем заняться 18-19 января
0% М, 0% Ж добавил akazarlyga, 16:20
Детский бал в Михайловском замке
В субботу в Михайловском замке состоится Зимний сказочный бал для детей от 6 до 13 лет. Участников ждут испытания, придуманные фантастическим Чудовищем, чтобы утаить главную тайну замка. Кроме того, на балу Фея сказок расскажет историю о Синей птице по мотивам сказки Мориса Метерлинка.
Когда: 18 января, 13:00 и 15:30
Где: Михайловский замок, Садовая улица, 2
Стоимость: детский билет — 1500 рублей, взрослый билет — 500 рублей
Лекция о несбывшейся Петроградской стороне
В библиотеке имени Пушкина расскажут, как могла бы выглядеть Петроградская сторона, если бы все градостроительные планы были воплощены в жизнь. Например, если бы большевики решились на строительство башни Татлина, то сейчас бы над городом нависала 400-метровая конструкция неправильной формы (для примера: «Лахта Центр» вымахал в высоту на 462 метра). Об этом и других проектах расскажет исследователь архитектуры Ариадна Маркелова.
Когда: 18 января, 17:00
Где: Библиотека Пушкина, Большой проспект П.С., 73
Стоимость: бесплатно, по регистрации
Выставка «Дейнека/Самохвалов»
В Манеже последние дни работает выставка двух выдающихся советских художников — Александра Дейнеки и Александра Самохвалова. Зал разделен на шесть основных разделов: война и мир, труд и спорт, герои и дети, в которых выставляются 300 работ из 37 музеев и 10 частных собраний: живопись, графика, скульптура и фотография.
Когда: 18 ноября — 19 января
Где: ЦВЗ «Манеж», Исаакиевская площадь, 1
Стоимость: 300 рублей
Концерт «Песни нашего детства»
Детскому хору телевидения и радио исполняется 65 лет, и в честь этого состоится его выступление в Концертном зале Мариинского театра. Помимо самого хора в концерте примут участие струнный квартет и ансамбль солистов оркестра «Caribbean Jazz Report». В программе — песни советских и российских композиторов, а заодно с ними и зарубежных музыкантов — Джона Леннона, Фредди Меркьюри и других.
Когда: 19 января, 19:00
Где: Концертный зал Мариинского театра, улица Писарева, 20
Стоимость: от 400 рублей
Выставка «Это сам Потемкин!»
В честь 280-летия со дня рождения самого известного фаворита Екатерины II в парадных залах Зимнего дворца открылась большая выставка. Фигура Светлейшего князя была вполне соразмерна масштабу его эпохи. Григорий Александрович был деятелен, энергичен, и заслужил благоволение императрицы отнюдь не только своей внешностью и манерами. Потому-то, даже перестав быть любовником Екатерины, он сохранил с ней дружескую связь: царица ценила его хватку и ум. Название выставки Эрмитаж позаимствовал у Гоголя, и эта цитата («Куда тебе царь! Это сам Потемкин!») как нельзя лучше отражает положение маститого вельможи. Посетителей выставки ждет более тысячи экспонатов, рассказывающих о Потемкине и его времени. Это и живопись, и скульптура, и декоративное искусство — а заодно и исторические документы и книги. Погружение в эпоху гарантируется.
Когда: 8 декабря — 23 марта
Где: Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2
Стоимость: от 400 рублей
Фестиваль ледовых скульптур «Ice Fantasy-2020»
Ежегодный фестиваль ледовых скульптур развернулся у стен Петропавловской крепости. Темой нынешней экспозиции стала «Живая планета»: в шатре у Нарышкина бастиона поселились различные представители флоры и фауны, от жирафов до обитателей морских глубин. Для самых маленьких посетителей организаторы подготовили специальный квест, спрятав мышат среди больших скульптур. Тех, кто назовет их правильное число, ждет приз.
Когда: 21 декабря — 9 февраля, 10:00-22:00
Где: Петропавловская крепость, перед Нарышкиным бастионом
Стоимость: взрослые — 470 рублей; дети, студенты и пенсионеры — 370 рублей
Выставка «Блокада Ленинграда глазами художников авангарда»
В честь 75-летия Победы и 76-летия снятия блокады Ленинграда Музей авангарда организовал выставку работ 11 авангардистов, запечатлевших жизнь осажденного города. Выставленные работы были созданы в 1941-1944 годах и фактически являются документальными свидетельствами того страшного времени. Всего на выставке можно увидеть 70 живописных и графических работ.
Когда: до 2 июня
Где: Музей петербургского авангарда, улица Профессора Попова, 10
Стоимость: от 150 рублей
Выставка «Многоликая Россия»
В РОСФОТО работает выставка снимков дореволюционной России, сделанных в период с середины XIX века по начало XX века. На фотографиях представлены виды не только столичных Петербурга и Москвы, но также Великого Новгорода, Архангельска, Ростова, Ярославля, а вместе с ними и быт русской деревни и национальных окраин (которые в наши дни зачастую являются отдельными государствами). Авторы снимков — известные фотографы тех лет: Иван Барщевский, Максим Дмитриев, Дмитрий Ермаков, граф Ностиц, Карл Булла и другие. Замечательная возможность познакомиться с жизнью исчезнувшей империи и, быть может, лучше понять своих предков.
Когда: до 23 февраля
Где: Музейно-выставочный центр РОСФОТО, Большая Морская улица, 35
Стоимость: 150 рублей
Выставка «Кинематические сказки»
В Музее Суворова открылась выставка стимпанковских арт-объектов художника Виктора Григорьева, ушедшего из жизни в этом году. Посетители увидят фантастических рыб, зверей и другие невероятные конструкции. Все они отнюдь не статичны, а приводятся в движение посредством пружин или электричества. Между прочим, «кинематические картины» Григорьева отлично известны петербуржцам и без всяких выставок: их можно увидеть в окнах Большого Театра Кукол, Музея игрушек или же чайной сети «Унция».
Когда: до 19 января; арт-объекты «оживают» в 10:45, 12:45, 14:45, 16:45
Где: Музей Суворова, Кирочная улица, 43
Стоимость: 200 рублей
Выставка «Лихие 90-е. Свобода без границ»
Про девяностые можно много чего сказать — и хорошего, и плохого. Однако же очевидно, что для художников это было время величайшей свободы, когда каждый творил, как хотел. В результате эпоху девяностых сложно подвести к единому знаменателю: уж больно противоречиво, эклектично и разноголосо искусство тех лет. Юмор, эпатаж, абсурд — всё сплелось в работах художников. Убедиться в этом можно, посетив выставку в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков.
Когда: 17 декабря — 1 марта
Где: Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков, набережная канала Грибоедова, 103
Стоимость: 150 рублей
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