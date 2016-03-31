Планы на выходные: чем заняться 18-19 января

Детский бал в Михайловском замке

Лекция о несбывшейся Петроградской стороне

Выставка «Дейнека/Самохвалов»

Концерт «Песни нашего детства»

Выставка «Это сам Потемкин!»

Фестиваль ледовых скульптур «Ice Fantasy-2020»

Выставка «Блокада Ленинграда глазами художников авангарда»

Выставка «Многоликая Россия»

Выставка «Кинематические сказки»

Выставка «Лихие 90-е. Свобода без границ»

В субботу в Михайловском замке состоится Зимний сказочный бал для детей от 6 до 13 лет. Участников ждут испытания, придуманные фантастическим Чудовищем, чтобы утаить главную тайну замка. Кроме того, на балу Фея сказок расскажет историю о Синей птице по мотивам сказки Мориса Метерлинка.18 января, 13:00 и 15:30Михайловский замок, Садовая улица, 2детский билет — 1500 рублей, взрослый билет — 500 рублейВ библиотеке имени Пушкина расскажут, как могла бы выглядеть Петроградская сторона, если бы все градостроительные планы были воплощены в жизнь. Например, если бы большевики решились на строительство башни Татлина, то сейчас бы над городом нависала 400-метровая конструкция неправильной формы (для примера: «Лахта Центр» вымахал в высоту на 462 метра). Об этом и других проектах расскажет исследователь архитектуры Ариадна Маркелова.18 января, 17:00Библиотека Пушкина, Большой проспект П.С., 73бесплатно, по регистрацииВ Манеже последние дни работает выставка двух выдающихся советских художников — Александра Дейнеки и Александра Самохвалова. Зал разделен на шесть основных разделов: война и мир, труд и спорт, герои и дети, в которых выставляются 300 работ из 37 музеев и 10 частных собраний: живопись, графика, скульптура и фотография.18 ноября — 19 январяЦВЗ «Манеж», Исаакиевская площадь, 1300 рублейДетскому хору телевидения и радио исполняется 65 лет, и в честь этого состоится его выступление в Концертном зале Мариинского театра. Помимо самого хора в концерте примут участие струнный квартет и ансамбль солистов оркестра «Caribbean Jazz Report». В программе — песни советских и российских композиторов, а заодно с ними и зарубежных музыкантов — Джона Леннона, Фредди Меркьюри и других.19 января, 19:00Концертный зал Мариинского театра, улица Писарева, 20от 400 рублейВ честь 280-летия со дня рождения самого известного фаворита Екатерины II в парадных залах Зимнего дворца открылась большая выставка. Фигура Светлейшего князя была вполне соразмерна масштабу его эпохи. Григорий Александрович был деятелен, энергичен, и заслужил благоволение императрицы отнюдь не только своей внешностью и манерами. Потому-то, даже перестав быть любовником Екатерины, он сохранил с ней дружескую связь: царица ценила его хватку и ум. Название выставки Эрмитаж позаимствовал у Гоголя, и эта цитата («Куда тебе царь! Это сам Потемкин!») как нельзя лучше отражает положение маститого вельможи. Посетителей выставки ждет более тысячи экспонатов, рассказывающих о Потемкине и его времени. Это и живопись, и скульптура, и декоративное искусство — а заодно и исторические документы и книги. Погружение в эпоху гарантируется.8 декабря — 23 мартаГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2от 400 рублейЕжегодный фестиваль ледовых скульптур развернулся у стен Петропавловской крепости. Темой нынешней экспозиции стала «Живая планета»: в шатре у Нарышкина бастиона поселились различные представители флоры и фауны, от жирафов до обитателей морских глубин. Для самых маленьких посетителей организаторы подготовили специальный квест, спрятав мышат среди больших скульптур. Тех, кто назовет их правильное число, ждет приз.21 декабря — 9 февраля, 10:00-22:00Петропавловская крепость, перед Нарышкиным бастиономвзрослые — 470 рублей; дети, студенты и пенсионеры — 370 рублейВ честь 75-летия Победы и 76-летия снятия блокады Ленинграда Музей авангарда организовал выставку работ 11 авангардистов, запечатлевших жизнь осажденного города. Выставленные работы были созданы в 1941-1944 годах и фактически являются документальными свидетельствами того страшного времени. Всего на выставке можно увидеть 70 живописных и графических работ.до 2 июняМузей петербургского авангарда, улица Профессора Попова, 10от 150 рублейВ РОСФОТО работает выставка снимков дореволюционной России, сделанных в период с середины XIX века по начало XX века. На фотографиях представлены виды не только столичных Петербурга и Москвы, но также Великого Новгорода, Архангельска, Ростова, Ярославля, а вместе с ними и быт русской деревни и национальных окраин (которые в наши дни зачастую являются отдельными государствами). Авторы снимков — известные фотографы тех лет: Иван Барщевский, Максим Дмитриев, Дмитрий Ермаков, граф Ностиц, Карл Булла и другие. Замечательная возможность познакомиться с жизнью исчезнувшей империи и, быть может, лучше понять своих предков.до 23 февраляМузейно-выставочный центр РОСФОТО, Большая Морская улица, 35150 рублейВ Музее Суворова открылась выставка стимпанковских арт-объектов художника Виктора Григорьева, ушедшего из жизни в этом году. Посетители увидят фантастических рыб, зверей и другие невероятные конструкции. Все они отнюдь не статичны, а приводятся в движение посредством пружин или электричества. Между прочим, «кинематические картины» Григорьева отлично известны петербуржцам и без всяких выставок: их можно увидеть в окнах Большого Театра Кукол, Музея игрушек или же чайной сети «Унция».до 19 января; арт-объекты «оживают» в 10:45, 12:45, 14:45, 16:45Музей Суворова, Кирочная улица, 43200 рублейПро девяностые можно много чего сказать — и хорошего, и плохого. Однако же очевидно, что для художников это было время величайшей свободы, когда каждый творил, как хотел. В результате эпоху девяностых сложно подвести к единому знаменателю: уж больно противоречиво, эклектично и разноголосо искусство тех лет. Юмор, эпатаж, абсурд — всё сплелось в работах художников. Убедиться в этом можно, посетив выставку в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков.17 декабря — 1 мартаМузей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков, набережная канала Грибоедова, 103150 рублей