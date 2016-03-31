Планы на неделю: чем заняться 20-24 января

Выставка ленинградского экспрессионизма

Концерт «Касты»

Фестиваль ледовых скульптур «Ice Fantasy-2020»

Выставка фамильного серебра Нарышкиных

«Ленинградский концерт»

Выставка «Это сам Потемкин!»

Премьера спектакля «За белым кроликом»

Программа «Открытая среда в Мариинском»

Выставка об исчезнувшем Петербурге

Выставка необычных причесок

На неделе в Русском музее откроется выставка «Эхо экспрессионизма. Искусство Ленинграда середины – второй половины XX века». Как сообщают музейщики, в эти годы Ленинград поневоле стал оплотом экспрессионизма — авангард начала века был доступен далеко не всем, а тяжелые события XX века (война, блокада, репрессии) требовали осмысления. Выставка станет продолжением запущенной Русским музеем серии, посвященной «большим стилям» в отечественном искусстве — символизму, импрессионизму, неоклассицизму, экспрессионизму. Сейчас ГРМ вновь обращается к экспрессионизму — но в его сугубо ленинградском варианте.23 января — 9 мартаМраморный дворец, Миллионная улица, 5/1взрослые — 350 рублей; студенты, школьники и пенсионеры — 170 рублейОдна из определяющих рэп-групп России отметит в Петербурге свое 20-летие и презентует новый альбом «Об изъяне понятно». Как говорится в описании к новой пластинке, это «песни совсем не глупые (кроме парочки). Песни ироничные, тоскливые, трагичные. Но ведь и трогательные и пронзительные!». Кроме новых на концерте также прозвучат лучшие песни коллектива.24 января, 19:00Клуб «Морзе», Кожевенная линия, 402000 рублейЕжегодный фестиваль ледовых скульптур развернулся у стен Петропавловской крепости. Темой нынешней экспозиции стала «Живая планета»: в шатре у Нарышкина бастиона поселились различные представители флоры и фауны, от жирафов до обитателей морских глубин. Для самых маленьких посетителей организаторы подготовили специальный квест, спрятав мышат среди больших скульптур. Тех, кто назовет их правильное число, ждет приз.21 декабря — 9 февраля, 10:00-22:00Петропавловская крепость, перед Нарышкиным бастиономвзрослые — 470 рублей; дети, студенты и пенсионеры — 370 рублейВ 2012 году в особняке на улице Чайковского рабочие наткнулись на «каменный мешок» между перекрытиями. Внутри него лежал самый настоящий клад, состоящий из двух тысяч драгоценных предметов — в основном из серебра. Клад был оставлен последними владельцами особняка в революционном 1917 году. Сами они уехали за рубеж, лелея надежду вернуться — но судьба сложилась так, что им этого было не дано. И почти столетие их вилки, ложки, солонки, ордена и прочие вещи лежали, завернутые в пропитанные уксусом газеты, в помещении площадью шесть квадратных метров. Теперь же 700 предметов из золота и серебра выставлены в Екатерининском дворце Царского Села и доступны для осмотра.до 24 мартагород Пушкин, Екатерининский дворец, Садовая улица, 7от 350 рублейНа протяжение трех вечеров в БКЗ «Октябрьский» будут звучать песни советских композиторов о войне, блокаде и мирном времени, а также мировые классические произведения, которые звучали в Ленинграде в дни блокады. Участниками концерта станут симфонический оркестр «Таврический», солисты оперных театров Москвы и Петербурга, певица Зара и другие исполнители.23-24 января, 17:00; 25 января, 13:00БКЗ «Октябрьский», Лиговский проспект, 6100-4000 рублейВ честь 280-летия со дня рождения самого известного фаворита Екатерины II в парадных залах Зимнего дворца открылась большая выставка. Фигура Светлейшего князя была вполне соразмерна масштабу его эпохи. Григорий Александрович был деятелен, энергичен, и заслужил благоволение императрицы отнюдь не только своей внешностью и манерами. Потому-то, даже перестав быть любовником Екатерины, он сохранил с ней дружескую связь: царица ценила его хватку и ум. Название выставки Эрмитаж позаимствовал у Гоголя, и эта цитата («Куда тебе царь! Это сам Потемкин!») как нельзя лучше отражает положение маститого вельможи. Посетителей выставки ждет более тысячи экспонатов, рассказывающих о Потемкине и его времени. Это и живопись, и скульптура, и декоративное искусство — а заодно и исторические документы и книги. Погружение в эпоху гарантируется.8 декабря — 23 мартаГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2от 400 рублейТеатр ненормативной пластики на площадке театра ЦЕХЪ представит на этой неделе премьеру спектакля режиссера Романа Кагановича по пьесе Марии Огневой. Сюжет развивается в трех измерениях: прошлом (история убийства двух 19-летних девушек), настоящем (рассказ о матерях и подруге убитых) и в выдуманном мире.24-25 января, 19:30Театр ЦЕХЪ, Чкаловский проспект, 12/20, литера В700-1100 рублейКаждую среду петербуржцы могут послушать музыку бесплатно: на Новой сцене Мариинского театра проходят концерты классики. На этой неделе музыканты исполнят произведения Антонина Дворжака. Попасть на концерт можно, получив контрамарку для посещения прямо на входе в театр (за 30 минут до начала). Количество мест ограничено.22 января, 14:00Мариинский-2 (Новая сцена), улица Декабристов, 34бесплатноВ особняке Румянцева работает выставка, посвященная тому, как выглядел Петербург раньше. Основу экспозиции составили более 200 фотографий зданий, памятников и инженерных сооружений, навсегда исчезнувших с лица города или перестроенных столь радикально, что их уже и не узнать. На выставке представлены снимки первого светописца Петербурга Джованни Бианки, Карла Буллы, запечатлевшего жизнь города на рубеже XIX-XX веков, и многих других фотографов. Помимо снимков, в экспозицию вошли сохранившиеся элементы петербургских зданий: декоративные маскароны, балясины лестничных перил, таблички с номерами домов и другое.13 декабря — 14 июняОсобняк Румянцева, Английская набережная, 44 (вход с Галерной улицы, 45)взрослые — 150 рублей, пенсионеры и студенты — 100 рублейВ пятницу в «Эрарте» откроется выставка «Волосы»: экспозицию составят снимки работ победителей и финалистов британской премии HJ’s British Hairdressing Awards в номинации «Авангард». Эта премия — своеобразный «Оскар» парикмахерского искусства, куаферы всего мира мечтают получить ее. Но ради этого приходится изрядно потрудиться. Созданные парикмахерами произведения искусства недолговечны: срок их жизни может насчитывать какие-то несколько часов. Однако на помощь приходят профессиональные фотографы — и благодаря им эти прически остаются в вечности (или приблизительно так).13 декабря — 5 апреляМузей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В.О., 2550 рублей