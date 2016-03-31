5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Планы на выходные: чем заняться 25-26 января
0% М, 0% Ж добавил akazarlyga, 23 января, в 18:50
Концерт «АукцЫона»
В эту субботу легендарная группа выступит с большим зимним концертом. Как обычно, здесь прозвучат самые любимые песни поклонников «АукцЫона» и самих музыкантов. Посетить этот концерт стоит хотя бы затем, чтобы понять, почему «АукцЫон» называют главной сумасшедшей группой страны.
Когда: 25 января, 20:00
Где: Aurora Concert Hall, Пироговская набережная, 5/2
Стоимость: от 1500 рублей
Лекция «История масонства и тайных обществ в России»
В воскресенье в общественном пространстве «Линии» состоится лекция историка Ясына Абдуллаева, который выступит с рассказом о российских масонах. Когда масоны появились в России? Кто были эти люди, какие цели преследовали? Кто из известных персон был участником тайных обществ? Обо всем этом будет рассказано на лекции. Попасть на нее можно, предварительно зарегистрировавшись.
Когда: 26 января, 15:00
Где: Общественное пространство «Линии», 8-я линия В.О., 25
Стоимость: 350 рублей
Выставка ленинградского экспрессионизма
На этой неделе в Русском музее открылась выставка «Эхо экспрессионизма. Искусство Ленинграда середины — второй половины XX века». Как сообщают музейщики, в эти годы Ленинград поневоле стал оплотом экспрессионизма — авангард начала века был доступен далеко не всем, а тяжелые события XX века (война, блокада, репрессии) требовали осмысления. Выставка станет продолжением запущенной Русским музеем серии, посвященной «большим стилям» в отечественном искусстве — символизму, импрессионизму, неоклассицизму, экспрессионизму. Сейчас ГРМ вновь обращается к экспрессионизму — но в его сугубо ленинградском варианте.
Когда: 23 января — 9 марта
Где: Мраморный дворец, Миллионная улица, 5/1
Стоимость: взрослые — 350 рублей; студенты, школьники и пенсионеры — 170 рублей
Акция-пристройство кошек «Котянин день»
В субботу в Петербурге состоится выставка-пристройство с розыгрышами призов, торговлей кошачьими сувенирами и бесплатной раздачей котов. Зверей будут отдавать бесплатно, но по предъявлении паспорта и переноски (так что если хотите обзавестись пушистым питомцем, захватите с собой два этих предмета).
Когда: 25 января, 14:00-20:00
Где: Общественно-культурный центр «На Пушкинской», Пушкинская улица, 9
Стоимость: бесплатно
Выставка об исчезнувшем Петербурге
В особняке Румянцева открылась выставка, посвященная тому, как выглядел Петербург в былые времена. Основу экспозиции составили более 200 фотографий зданий, памятников и инженерных сооружений, навсегда исчезнувших с лица города или перестроенных столь радикально, что их уже и не узнать. На выставке представлены снимки первого светописца Петербурга Джованни Бианки, Карла Буллы, запечатлевшего жизнь города на рубеже XIX-XX веков, и многих других фотографов. Помимо снимков, в экспозицию вошли сохранившиеся элементы петербургских зданий: декоративные маскароны, балясины лестничных перил, таблички с номерами домов и другое.
Когда: 13 декабря — 14 июня
Где: Особняк Румянцева, Английская набережная, 44 (вход с Галерной улицы, 45)
Стоимость: взрослые — 150 рублей, пенсионеры и студенты — 100 рублей
Премьера спектакля «За белым кроликом»
Театр ненормативной пластики на площадке театра ЦЕХЪ представит на этой неделе премьеру спектакля режиссера Романа Кагановича по пьесе Марии Огневой. Сюжет развивается в трех измерениях: прошлом (история убийства двух 19-летних девушек), настоящем (рассказ о матерях и подруге убитых) и в выдуманном мире.
Когда: 24-25 января, 19:30
Где: Театр ЦЕХЪ, Чкаловский проспект, 12/20, литера В
Стоимость: 700-1100 рублей
Выставка «Многоликая Россия»
В РОСФОТО работает выставка снимков дореволюционной России, сделанных в период с середины XIX века по начало XX века. На фотографиях представлены виды не только столичных Петербурга и Москвы, но также Великого Новгорода, Архангельска, Ростова, Ярославля, а вместе с ними и быт русской деревни и национальных окраин (которые в наши дни зачастую являются отдельными государствами). Авторы снимков — известные фотографы тех лет: Иван Барщевский, Максим Дмитриев, Дмитрий Ермаков, граф Ностиц, Карл Булла и другие. Замечательная возможность познакомиться с жизнью исчезнувшей империи и, быть может, лучше понять своих предков.
Когда: до 23 февраля
Где: Музейно-выставочный центр РОСФОТО, Большая Морская улица, 35
Стоимость: 150 рублей
«Ленинградский концерт»
В субботу в БКЗ «Октябрьский» будут звучать песни советских композиторов о войне, блокаде и мирном времени, а также мировые классические произведения, которые звучали в Ленинграде в дни блокады. Участниками концерта станут симфонический оркестр «Таврический», солисты оперных театров Москвы и Петербурга, певица Зара и другие исполнители.
Когда: 25 января, 13:00
Где: БКЗ «Октябрьский», Лиговский проспект, 6
Стоимость: 100-4000 рублей
Выставка фамильного серебра Нарышкиных
В 2012 году в особняке на улице Чайковского рабочие наткнулись на «каменный мешок» между перекрытиями. Внутри него лежал самый настоящий клад, состоящий из двух тысяч драгоценных предметов — в основном из серебра. Клад был оставлен последними владельцами особняка в революционном 1917 году. Сами они уехали за рубеж, лелея надежду вернуться — но судьба сложилась так, что им этого было не дано. И почти столетие их вилки, ложки, солонки, ордена и прочие вещи лежали, завернутые в пропитанные уксусом газеты, в помещении площадью шесть квадратных метров. Теперь же 700 предметов из золота и серебра выставлены в Екатерининском дворце Царского Села и доступны для осмотра.
Когда: до 24 марта
Где: город Пушкин, Екатерининский дворец, Садовая улица, 7
Стоимость: от 350 рублей
Выставка необычных причесок
В «Эрарте» работает выставка «Волосы»: экспозицию составили снимки работ победителей и финалистов британской премии HJ’s British Hairdressing Awards в номинации «Авангард». Эта премия — своеобразный «Оскар» парикмахерского искусства, куаферы всего мира мечтают получить ее. Но ради этого приходится изрядно потрудиться. Созданные парикмахерами произведения искусства недолговечны: срок их жизни может насчитывать какие-то несколько часов. Однако на помощь приходят профессиональные фотографы — и благодаря им эти прически остаются в вечности (или приблизительно так).
Когда: 13 декабря — 5 апреля
Где: Музей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В.О., 2
Стоимость: 550 рублей
Понравилось
Не понравилось
Еще по теме
0% М, 0% Ж 29 января 2017, в 09:25
0% М, 0% Ж 26 июля 2017, в 12:25
0% М, 0% Ж 11 сентября 2017, в 11:45
0% М, 0% Ж 18 сентября 2017, в 12:05
Добавить комментарий