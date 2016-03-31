Планы на выходные: чем заняться 25-26 января

Концерт «АукцЫона»

Лекция «История масонства и тайных обществ в России»

Выставка ленинградского экспрессионизма

Акция-пристройство кошек «Котянин день»

Выставка об исчезнувшем Петербурге

Премьера спектакля «За белым кроликом»

Выставка «Многоликая Россия»

«Ленинградский концерт»

Выставка фамильного серебра Нарышкиных

Выставка необычных причесок

В эту субботу легендарная группа выступит с большим зимним концертом. Как обычно, здесь прозвучат самые любимые песни поклонников «АукцЫона» и самих музыкантов. Посетить этот концерт стоит хотя бы затем, чтобы понять, почему «АукцЫон» называют главной сумасшедшей группой страны.25 января, 20:00Aurora Concert Hall, Пироговская набережная, 5/2от 1500 рублейВ воскресенье в общественном пространстве «Линии» состоится лекция историка Ясына Абдуллаева, который выступит с рассказом о российских масонах. Когда масоны появились в России? Кто были эти люди, какие цели преследовали? Кто из известных персон был участником тайных обществ? Обо всем этом будет рассказано на лекции. Попасть на нее можно, предварительно зарегистрировавшись.26 января, 15:00Общественное пространство «Линии», 8-я линия В.О., 25350 рублейНа этой неделе в Русском музее открылась выставка «Эхо экспрессионизма. Искусство Ленинграда середины — второй половины XX века». Как сообщают музейщики, в эти годы Ленинград поневоле стал оплотом экспрессионизма — авангард начала века был доступен далеко не всем, а тяжелые события XX века (война, блокада, репрессии) требовали осмысления. Выставка станет продолжением запущенной Русским музеем серии, посвященной «большим стилям» в отечественном искусстве — символизму, импрессионизму, неоклассицизму, экспрессионизму. Сейчас ГРМ вновь обращается к экспрессионизму — но в его сугубо ленинградском варианте.23 января — 9 мартаМраморный дворец, Миллионная улица, 5/1взрослые — 350 рублей; студенты, школьники и пенсионеры — 170 рублейВ субботу в Петербурге состоится выставка-пристройство с розыгрышами призов, торговлей кошачьими сувенирами и бесплатной раздачей котов. Зверей будут отдавать бесплатно, но по предъявлении паспорта и переноски (так что если хотите обзавестись пушистым питомцем, захватите с собой два этих предмета).25 января, 14:00-20:00Общественно-культурный центр «На Пушкинской», Пушкинская улица, 9бесплатноВ особняке Румянцева открылась выставка, посвященная тому, как выглядел Петербург в былые времена. Основу экспозиции составили более 200 фотографий зданий, памятников и инженерных сооружений, навсегда исчезнувших с лица города или перестроенных столь радикально, что их уже и не узнать. На выставке представлены снимки первого светописца Петербурга Джованни Бианки, Карла Буллы, запечатлевшего жизнь города на рубеже XIX-XX веков, и многих других фотографов. Помимо снимков, в экспозицию вошли сохранившиеся элементы петербургских зданий: декоративные маскароны, балясины лестничных перил, таблички с номерами домов и другое.13 декабря — 14 июняОсобняк Румянцева, Английская набережная, 44 (вход с Галерной улицы, 45)взрослые — 150 рублей, пенсионеры и студенты — 100 рублейТеатр ненормативной пластики на площадке театра ЦЕХЪ представит на этой неделе премьеру спектакля режиссера Романа Кагановича по пьесе Марии Огневой. Сюжет развивается в трех измерениях: прошлом (история убийства двух 19-летних девушек), настоящем (рассказ о матерях и подруге убитых) и в выдуманном мире.24-25 января, 19:30Театр ЦЕХЪ, Чкаловский проспект, 12/20, литера В700-1100 рублейВ РОСФОТО работает выставка снимков дореволюционной России, сделанных в период с середины XIX века по начало XX века. На фотографиях представлены виды не только столичных Петербурга и Москвы, но также Великого Новгорода, Архангельска, Ростова, Ярославля, а вместе с ними и быт русской деревни и национальных окраин (которые в наши дни зачастую являются отдельными государствами). Авторы снимков — известные фотографы тех лет: Иван Барщевский, Максим Дмитриев, Дмитрий Ермаков, граф Ностиц, Карл Булла и другие. Замечательная возможность познакомиться с жизнью исчезнувшей империи и, быть может, лучше понять своих предков.до 23 февраляМузейно-выставочный центр РОСФОТО, Большая Морская улица, 35150 рублейВ субботу в БКЗ «Октябрьский» будут звучать песни советских композиторов о войне, блокаде и мирном времени, а также мировые классические произведения, которые звучали в Ленинграде в дни блокады. Участниками концерта станут симфонический оркестр «Таврический», солисты оперных театров Москвы и Петербурга, певица Зара и другие исполнители.25 января, 13:00БКЗ «Октябрьский», Лиговский проспект, 6100-4000 рублейВ 2012 году в особняке на улице Чайковского рабочие наткнулись на «каменный мешок» между перекрытиями. Внутри него лежал самый настоящий клад, состоящий из двух тысяч драгоценных предметов — в основном из серебра. Клад был оставлен последними владельцами особняка в революционном 1917 году. Сами они уехали за рубеж, лелея надежду вернуться — но судьба сложилась так, что им этого было не дано. И почти столетие их вилки, ложки, солонки, ордена и прочие вещи лежали, завернутые в пропитанные уксусом газеты, в помещении площадью шесть квадратных метров. Теперь же 700 предметов из золота и серебра выставлены в Екатерининском дворце Царского Села и доступны для осмотра.до 24 мартагород Пушкин, Екатерининский дворец, Садовая улица, 7от 350 рублейВ «Эрарте» работает выставка «Волосы»: экспозицию составили снимки работ победителей и финалистов британской премии HJ’s British Hairdressing Awards в номинации «Авангард». Эта премия — своеобразный «Оскар» парикмахерского искусства, куаферы всего мира мечтают получить ее. Но ради этого приходится изрядно потрудиться. Созданные парикмахерами произведения искусства недолговечны: срок их жизни может насчитывать какие-то несколько часов. Однако на помощь приходят профессиональные фотографы — и благодаря им эти прически остаются в вечности (или приблизительно так).13 декабря — 5 апреляМузей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В.О., 2550 рублей