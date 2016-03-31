Планы на неделю: чем заняться 10-14 февраля

Концерт Carbon Based Lifeforms

Выставка «Время пить чай»

Лекция «Что нужно знать об иммунитете»

Выставка фамильного серебра Нарышкиных

Симфоническое шоу «Калина Rock»

Выставка об исчезнувшем Петербурге

Выставка «Александр III. Император и коллекционер»

Выставка «Это сам Потемкин!»

Выставка «Анатолий Болдин. 100 фотографий»

Выставка ленинградского экспрессионизма

На этой неделе шведский электронный дуэт вновь приезжает в Петербург с обновленной программой. Йоханн Хедберг и Даниэль Сегерстад познакомились еще в 1991 году, а спустя несколько лет создали свой музыкальный проект, столь любимый поклонниками эмбиента. На концерте они исполнят лучшие свои треки, а заодно представят материал с еще не вышедшего альбома.13 февраля, 20:00Aurora Concert Club, Пироговская набережная, 5/2от 1300 рублейНа этой неделе в музее Набокова открывается выставка, посвященная безумному чаепитию из «Алисы в стране чудес». Ее участниками станут в общей сложности 80 художников из 19 стран мира — кто-то из них иллюстрировал сказку Кэрролла ранее, а кто-то специально создал рисунки к предстоящей выставке. Помимо непосредственно изображений в числе экспонатов можно будет полюбоваться авторскими куклами, по-своему интерпретирующими мотив безумного чаепития.12 февраля — 13 мартаМузей В. В. Набокова, Большая Морская улица, 47бесплатноВ свете паники вокруг эпидемии коронавируса многие вновь задумались об иммунитете — и о том, как улучшить защиту организма от болезней. Многие бросились в аптеки скупать иммуномодуляторы, надеясь, что они помогут. Между тем, врачи к подобным таблеткам относятся весьма скептически и рекомендуют просто соблюдать необходимые меры предосторожности: избегать больных, почаще мыть руки и не касаться грязными собственного лица, прикрывать рот при кашле и чихании. Для тех же, кто хочет получше разобраться в вопросе, почему одни люди болеют чаще других, в пространстве «Линии» состоится лекция популяризатора науки Ирины Бодэ. Она расскажет о борьбе организма с вирусами и микробами, а заодно о том, почему «поднять иммунитет» — на самом деле плохая идея.12 февраля, 19:30Общественное пространство «Линии», 8-я линия В.О., 25500 рублей (по предварительной записи, ссылка: https://praktik.study/lekczii/biologiya/chto-nuzhno-znat-ob-immunitete.html#payment)В 2012 году в особняке на улице Чайковского рабочие наткнулись на «каменный мешок» между перекрытиями. Внутри него лежал самый настоящий клад, состоящий из двух тысяч драгоценных предметов — в основном из серебра. Клад был оставлен последними владельцами особняка в революционном 1917 году. Сами они уехали за рубеж, лелея надежду вернуться — но судьба сложилась так, что им этого было не дано. И почти столетие их вилки, ложки, солонки, ордена и прочие вещи лежали, завернутые в пропитанные уксусом газеты, в помещении площадью шесть квадратных метров. Теперь же 700 предметов из золота и серебра выставлены в Екатерининском дворце Царского Села и доступны для осмотра.до 24 мартагород Пушкин, Екатерининский дворец, Садовая улица, 7от 350 рублейВ этот четверг участники проекта «Калина Rock» исполнят симфонические версии самых известных рок-хитов — от Show Must Go On до Final Countdown. На концерте прозвучат композиции Queen, Led Zeppelin, «Короля и Шута», Nirvana, Rammstein, Eurythmics, «Кино» и других зарубежных и отечественных исполнителей. В роли вокалистов выступят оперные солисты, а в качестве специального номера гостей ждет исполнение рок-соло на балалайке в сопровождении оркестра.13 февраля, 20:00Клуб ZAL, набережная Обводного канала, 118, литера Сот 1000 рублейВ особняке Румянцева открылась выставка, посвященная тому, как выглядел Петербург в былые времена. Основу экспозиции составили более 200 фотографий зданий, памятников и инженерных сооружений, навсегда исчезнувших с лица города или перестроенных столь радикально, что их уже и не узнать. На выставке представлены снимки первого светописца Петербурга Джованни Бианки, Карла Буллы, запечатлевшего жизнь города на рубеже XIX-XX веков, и многих других фотографов. Помимо снимков, в экспозицию вошли сохранившиеся элементы петербургских зданий: декоративные маскароны, балясины лестничных перил, таблички с номерами домов и другое.13 декабря — 14 июняОсобняк Румянцева, Английская набережная, 44 (вход с Галерной улицы, 45)взрослые — 150 рублей, пенсионеры и студенты — 100 рублейВ честь 175-летия со дня рождения Александра III Русский музей (который некогда носил имя императора) подготовил большую выставку в Михайловском замке. Экспозиция насчитывает около 300 произведений живописи, скульптуры, графики и прикладного искусства, рассказывающих о временах правления предпоследнего русского царя. Как известно, Александр III был увлеченным собирателем искусства — так что основу открытого в 1895 году музея составила именно его коллекция. Теперь, отдавая должное венценосному любителю искусства, музей подготовил экспозицию о нем и о его эпохе.12 февраля — 10 маяМихайловский (Инженерный) замок, Садовая улица, 2взрослый — 600 рублей, льготный — 300 рублейВ честь 280-летия со дня рождения самого известного фаворита Екатерины II в парадных залах Зимнего дворца открылась большая выставка. Фигура Светлейшего князя была вполне соразмерна масштабу его эпохи. Григорий Александрович был деятелен, энергичен, и заслужил благоволение императрицы отнюдь не только своей внешностью и манерами. Потому-то, даже перестав быть любовником Екатерины, он сохранил с ней дружескую связь: царица ценила его хватку и ум. Название выставки Эрмитаж позаимствовал у Гоголя, и эта цитата («Куда тебе царь! Это сам Потемкин!») как нельзя лучше отражает положение маститого вельможи. Посетителей выставки ждет более тысячи экспонатов, рассказывающих о Потемкине и его времени. Это и живопись, и скульптура, и декоративное искусство — а заодно и исторические документы и книги. Погружение в эпоху гарантируется.8 декабря — 23 мартаГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2от 400 рублейАнатолий Болдин — один из старейших отечественных фотокорреспондентов, который объездил всю страну вдоль и поперек. На персональной выставке в РОСФОТО представлена сотня его цветных и черно-белых снимков, сделанных на протяжении целого полувека — с 1957 по 2010 год. Его фотографии, выполненные в разных жанрах, в разное время удостаивались заслуженных наград за мастерство и особый взгляд художника.до 29 мартаВыставочный центр РОСФОТО, Большая Морская улица, 35от 150 рублейНа этой неделе в Русском музее открылась выставка «Эхо экспрессионизма. Искусство Ленинграда середины — второй половины XX века». Как сообщают музейщики, в эти годы Ленинград поневоле стал оплотом экспрессионизма — авангард начала века был доступен далеко не всем, а тяжелые события XX века (война, блокада, репрессии) требовали осмысления. Выставка станет продолжением запущенной Русским музеем серии, посвященной «большим стилям» в отечественном искусстве — символизму, импрессионизму, неоклассицизму, экспрессионизму. Сейчас ГРМ вновь обращается к экспрессионизму — но в его сугубо ленинградском варианте.23 января — 9 мартаМраморный дворец, Миллионная улица, 5/1взрослые — 350 рублей; студенты, школьники и пенсионеры — 170 рублей