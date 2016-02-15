Планы на выходные: чем заняться 15-16 февраля

Концерт группы «Танцы минус»

«День святого Мопсантина»

Выставка «Александр III. Император и коллекционер»

Акварельные мастер-классы на выставке Владимира Колбасова

Выставка «Анатолий Болдин. 100 фотографий»

Песочное шоу «Евгений Онегин»

Выставка «Это сам Потемкин!»

Фотовыставка о Ялтинской конференции

Выставка необычных причесок

Выставка фамильного серебра Нарышкиных

Вячеслава Петкуна с единомышленниками представлять, пожалуй, будет излишне: «Танцы минус» существуют уже третий десяток лет и едва ли найдется кто-то, кто бы ни слышал хоть несколько их песен. В эту субботу в «Космонавте» группа даст большой концерт, приуроченный ко Дню всех влюбленных.15 февраля, 20:00Клуб «Космонавт», Бронницкая улица, 24от 2000 рублейКак предупреждают организаторы мероприятия — это ни в коем случае не выставка мопсов, а семейное мероприятие для любителей этой породы — и, разумеется, для их питомцев (впрочем, можно приходить и без собак). В программе — выставка мопсов в костюмах, шоу с призами и подарками, мастер-классы, фотозоны, фудкорт и маркет с различными товарами.16 февраля, 12:00Творческое пространство «Пальма», переулок Пирогова, 18450 рублей по предварительной регистрации, 700 рублей — на входеВ честь 175-летия со дня рождения Александра III Русский музей (который некогда носил имя императора) подготовил большую выставку в Михайловском замке. Экспозиция насчитывает около 300 произведений живописи, скульптуры, графики и прикладного искусства, рассказывающих о временах правления предпоследнего русского царя. Как известно, Александр III был увлеченным собирателем искусства — так что основу открытого в 1895 году музея составила именно его коллекция. Теперь, отдавая должное венценосному любителю искусства, музей представляет экспозицию о нем самом и о его эпохе.12 февраля — 10 маяМихайловский (Инженерный) замок, Садовая улица, 2взрослый — 600 рублей, льготный — 300 рублейНаступающие выходные станут последними днями работы выставки петербургского акварелиста Владимира Колбасова, чьи причудливые городские пейзажи нельзя спутать ни с чьими другими работами. В субботу в 14:00 состоится мастер-класс от товарищества «Акварельный класс», а в 16:00 пройдет авторская экскурсия по выставке. В воскресенье в 14:00 занятие с желающими проведет сам художник, а в 16:00 состоится встреча участников выставочного проекта «Акварельный февраль» с посетителями.15-16 февраляВыставочный центр Санкт-Петербургского союза художников, Большая Морская улица, 38200 рублейАнатолий Болдин — один из старейших отечественных фотокорреспондентов, который объездил всю страну вдоль и поперек. На персональной выставке в РОСФОТО представлена сотня его цветных и черно-белых снимков, сделанных на протяжении целого полувека — с 1957 по 2010 год. Его фотографии, выполненные в разных жанрах, в разное время удостаивались заслуженных наград за мастерство и особый взгляд художника.до 29 мартаВыставочный центр РОСФОТО, Большая Морская улица, 35от 150 рублейВ петербургском планетарии в эту субботу состоится показ необычного спектакля по роману Пушкина «Евгений Онегин». Все герои постановки — лишь изображения на песке, сделанные рукой художницы Веры Лекомцевой. Во время постановки она будет рисовать на световом столе под музыку и чтение пушкинских строф, а полученные изображения будут транслироваться на большой экран. По завершении спектакля зрителям покажут звездное небо.15 февраля, 19:30Санкт-Петербургский планетарий, Александровский парк, 4от 1200 рублейВ честь 280-летия со дня рождения самого известного фаворита Екатерины II в парадных залах Зимнего дворца открылась большая выставка. Фигура Светлейшего князя была вполне соразмерна масштабу его эпохи. Григорий Александрович был деятелен, энергичен, и заслужил благоволение императрицы отнюдь не только своей внешностью и манерами. Потому-то, даже перестав быть любовником Екатерины, он сохранил с ней дружескую связь: царица ценила его хватку и ум. Название выставки Эрмитаж позаимствовал у Гоголя, и эта цитата («Куда тебе царь! Это сам Потемкин!») как нельзя лучше отражает положение маститого вельможи. Посетителей выставки ждет более тысячи экспонатов, рассказывающих о Потемкине и его времени. Это и живопись, и скульптура, и декоративное искусство — а заодно и исторические документы и книги. Погружение в эпоху гарантируется.8 декабря — 23 мартаГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2от 400 рублейВ Музейно-выставочном центре «Россия – моя история» открылась выставка, приуроченная к 75-летию Ялтинской конференции — второй по счету встрече глав СССР, США и Великобритании в годы Второй мировой войны. В феврале 1945 года Сталин, Рузвельт и Черчилль съехались в Крым, чтобы обсудить судьбы послевоенного мира. Этому событию и посвящена экспозиция, состоящая из рассекреченных архивных документов, бумаг из архива участника конференции вице-адмирала Ильи Ильича Азарова, а также 48 неизвестных ранее (по причине секретности) фотографий. Кроме того, на выставке можно увидеть модель крейсера «Ворошилов» и три документальных фильма с уникальной кинохроникой, снятой во время встречи.до 23 февраляМультимедийный музей «Россия — моя история», Бассейная улица, 32бесплатноВ «Эрарте» работает выставка «Волосы»: экспозицию составили снимки работ победителей и финалистов британской премии HJ’s British Hairdressing Awards в номинации «Авангард». Эта премия — своеобразный «Оскар» парикмахерского искусства, куаферы всего мира мечтают получить ее. Но ради этого приходится изрядно потрудиться. Созданные парикмахерами произведения искусства недолговечны: срок их жизни может насчитывать какие-то несколько часов. Однако на помощь приходят профессиональные фотографы — и благодаря им эти прически остаются в вечности (или приблизительно так).13 декабря — 5 апреляМузей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В.О., 2550 рублейВ 2012 году в особняке на улице Чайковского рабочие наткнулись на «каменный мешок» между перекрытиями. Внутри него лежал самый настоящий клад, состоящий из двух тысяч драгоценных предметов — в основном из серебра. Клад был оставлен последними владельцами особняка в революционном 1917 году. Сами они уехали за рубеж, лелея надежду вернуться — но судьба сложилась так, что им этого было не дано. И почти столетие их вилки, ложки, солонки, ордена и прочие вещи лежали, завернутые в пропитанные уксусом газеты, в помещении площадью шесть квадратных метров. Теперь же 700 предметов из золота и серебра выставлены в Екатерининском дворце Царского Села и доступны для осмотра.до 24 мартагород Пушкин, Екатерининский дворец, Садовая улица, 7от 350 рублей