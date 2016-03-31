Планы на неделю: чем заняться 17-21 февраля

Kurt Cobain Birthday Fest — 2020

Лекция «Что такое андеграунд?»

Фотовыставка о Ялтинской конференции

Концерт Limp Bizkit

Выставка «Александр III. Император и коллекционер»

Концерт Михаила Казиника

Лекция о доходных домах Петербурга

Выставка фамильного серебра Нарышкиных

Выставка «Это сам Потемкин!»

Выставка «Анатолий Болдин. 100 фотографий»

20 февраля Курту Кобейну могло бы исполниться 53 года. В память о музыканте, чьи песни раздаются из динамиков вот уже три десятка лет, на этой неделе в Петербурге состоится фестиваль. Его участники исполнят каверы на песни Nirvana — три часа живой музыки обеспечено.21 февраля, 18:00клуб ZAL, набережная Обводного канала, 118, литера C800 рублейМузей петербургского авангарда открывает цикл лекций об андеграундном искусстве. Мы привыкли считать, что это направление, противостоящее массовой культуре и официально признанному искусству, однако не всё так просто: сейчас андеграунд может выставляться в музеях и продаваться на аукционах за немалые деньги. Первая лекция специалиста Елены Мироновой будет посвящена рассказу о том, что есть андеграунд и почему это направление зачастую такое мрачное.18 февраля, 20:00Музей петербургского авангарда (Дом Матюшина), улица Профессора Попова, 10200 рублейВ Музейно-выставочном центре «Россия – моя история» открылась выставка, приуроченная к 75-летию Ялтинской конференции — второй по счету встрече глав СССР, США и Великобритании в годы Второй мировой войны. В феврале 1945 года Сталин, Рузвельт и Черчилль съехались в Крым, чтобы обсудить судьбы послевоенного мира. Этому событию и посвящена экспозиция, состоящая из рассекреченных архивных документов, бумаг из архива участника конференции вице-адмирала Ильи Ильича Азарова, а также 48 неизвестных ранее (по причине секретности) фотографий. Кроме того, на выставке можно увидеть модель крейсера «Ворошилов» и три документальных фильма с уникальной кинохроникой, снятой во время встречи.до 23 февраляМультимедийный музей «Россия — моя история», Бассейная улица, 32бесплатноЛегендарные Limp Bizkit приезжают в Петербург в рамках своего тура по городам и весям России. Американцы существуют на сцене уже четверть века, и уходить в небытие явно не планируют. В этот четверг они покажут Петербургу, что есть еще порох в пороховницах — исполнят самые известные свои хиты, а вместе с ними и новые песни.20 февраля, 19:00Спортивный комплекс «Юбилейный», проспект Добролюбова, 18от 1800 рублейВ честь 175-летия со дня рождения Александра III Русский музей (который некогда носил имя императора) подготовил большую выставку в Михайловском замке. Экспозиция насчитывает около 300 произведений живописи, скульптуры, графики и прикладного искусства, рассказывающих о временах правления предпоследнего русского царя. Как известно, Александр III был увлеченным собирателем искусства — так что основу открытого в 1895 году музея составила именно его коллекция. Теперь, отдавая должное венценосному любителю искусства, музей представляет экспозицию о нем самом и о его эпохе.12 февраля — 10 маяМихайловский (Инженерный) замок, Садовая улица, 2взрослый — 600 рублей, льготный — 300 рублейМузыкант, искусствовед, просветитель, поэт, философ, музыкальный эксперт Нобелевского комитета — это всё о Михаиле Казинике. Он автор книг, документальных фильмов о музыкальной культуре, телепередач о ней же — всегда увлекательных, неожиданных, пронзительно-интересных. В этот четверг он выступит на сцене БКЗ «Октябрьский» с музыкой XVII-XIX веков. На концерте прозвучат произведения Корелли, Баха, Моцарта, Шумана, Брамса и других выдающихся исполнителей.20 февраля, 19:00БКЗ «Октябрьский», Лиговский проспект, 62500 рублейО Петербурге принято думать, что это был изначально каменный город. Ан нет: количество каменных строений превысило количество деревянных только в 1880-х годах — до этого деревянных было не в пример больше. Стоит отметить, что это не единственный миф о том, как выглядел город в царские времена. Так, например, мы строим свое представление о доходных домах по сохранившимся, и забываем о том, что исчезнувшие строения могли выглядеть совсем иначе. На лекции в библиотеке «Бронницкая» историк Екатерина Юхнева расскажет о том, как выглядели съемные квартиры и доходные дома /Петербурга, а также о том, как сложились дворы-колодцы.18 февраля, 18:00Библиотека «Бронницкая», Клинский проспект, 17бесплатноВ 2012 году в особняке на улице Чайковского рабочие наткнулись на «каменный мешок» между перекрытиями. Внутри него лежал самый настоящий клад, состоящий из двух тысяч драгоценных предметов — в основном из серебра. Клад был оставлен последними владельцами особняка в революционном 1917 году. Сами они уехали за рубеж, лелея надежду вернуться — но судьба сложилась так, что им этого было не дано. И почти столетие их вилки, ложки, солонки, ордена и прочие вещи лежали, завернутые в пропитанные уксусом газеты, в помещении площадью шесть квадратных метров. Теперь же 700 предметов из золота и серебра выставлены в Екатерининском дворце Царского Села и доступны для осмотра.до 24 мартагород Пушкин, Екатерининский дворец, Садовая улица, 7от 350 рублейВ честь 280-летия со дня рождения самого известного фаворита Екатерины II в парадных залах Зимнего дворца открылась большая выставка. Фигура Светлейшего князя была вполне соразмерна масштабу его эпохи. Григорий Александрович был деятелен, энергичен, и заслужил благоволение императрицы отнюдь не только своей внешностью и манерами. Потому-то, даже перестав быть любовником Екатерины, он сохранил с ней дружескую связь: царица ценила его хватку и ум. Название выставки Эрмитаж позаимствовал у Гоголя, и эта цитата («Куда тебе царь! Это сам Потемкин!») как нельзя лучше отражает положение маститого вельможи. Посетителей выставки ждет более тысячи экспонатов, рассказывающих о Потемкине и его времени. Это и живопись, и скульптура, и декоративное искусство — а заодно и исторические документы и книги. Погружение в эпоху гарантируется.8 декабря — 23 мартаГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2от 400 рублейАнатолий Болдин — один из старейших отечественных фотокорреспондентов, который объездил всю страну вдоль и поперек. На персональной выставке в РОСФОТО представлена сотня его цветных и черно-белых снимков, сделанных на протяжении целого полувека — с 1957 по 2010 год. Его фотографии, выполненные в разных жанрах, в разное время удостаивались заслуженных наград за мастерство и особый взгляд художника.до 29 мартаВыставочный центр РОСФОТО, Большая Морская улица, 35от 150 рублей