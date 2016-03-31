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Планы на выходные: чем заняться 22-24 февраля
0% М, 0% Ж добавил akazarlyga, 20 февраля, в 09:05
Концерт Little Big
Петербургские рейверы известны не только в России, но и за ее пределами. Популярность объясняется не одной только музыкой (довольно простой, но цепляющейся), но также клипами — талантливыми, смешными, отвязными. Сейчас группа отправляется в масштабный тур по городам и весям, но сначала даст концерт в родном городе. В качестве площадки выбран Ледовый дворец — что и немудрено, учитывая количество поклонников.
Когда: 23 февраля, 19:00
Где: Ледовый дворец, проспект Пятилеток, 1
Стоимость: от 1200 рублей
Фестиваль «Маркет у моря»
Дизайн-маркет откроется на выходных в пространстве «Ленполиграфмаш». В преддверии мужского и женского праздников здесь можно будет приобрести подарки — дизайнерскую одежду, авторские украшения, натуральную косметику, книги, сладости и другие товары. Кроме того, здесь же расположится фудкорт, а для желающих проведут различные мастер-классы.
Когда: 22-23 февраля, 12:00-21:00
Где: Пространство «Ленполиграфмаш», проспект Медиков, 3А
Стоимость: бесплатно
Выставка «Время пить чай»
На этой неделе в музее Набокова открывается выставка, посвященная безумному чаепитию из «Алисы в стране чудес». Ее участниками станут в общей сложности 80 художников из 19 стран мира — кто-то из них иллюстрировал сказку Кэрролла ранее, а кто-то специально создал рисунки к предстоящей выставке. Помимо непосредственно изображений в числе экспонатов можно будет полюбоваться авторскими куклами, по-своему интерпретирующими мотив безумного чаепития.
Когда: 12 февраля — 13 марта
Где: Музей В. В. Набокова, Большая Морская улица, 47
Стоимость: бесплатно
Выставка Бориса Кустодиева
В KGallery открывается выставка работ Бориса Кустодиева — автора дебелых купчих, чаевничающих на пару с кошкой. Впрочем, несмотря на всю тягу художника к русскому колориту, одним только бытописанием купеческой и крестьянской жизни его творчество не исчерпывается. Ученик Ильи Репина, он успел за свою довольно недолгую жизнь весьма много. Помимо живописи, он также занимался скульптурой, графикой, фотографией. На выставке представят около ста его работ из частных собраний и музейных коллекций — от картин до фотоснимков.
Когда: 21 февраля — 26 апреля, 11:00-20:00
Где: KGallery, набережная реки Фонтанки, 24
Стоимость: взрослые — 200 рублей, льготники — 100 рублей
День белого медведя в Ленинградском зоопарке
В воскресенье в зоопарке отпразднуют Международный день белого медведя. В честь праздника для гостей подготовили большую программу с квестами, экскурсиями и играми. В 12:00 в павильоне «Экзотариум» устроят квест охотников за северным сиянием, проведут викторину и познакомят участников с материалами о жизни на Крайнем Севере. Одновременно в павильоне «Жирафы» стартует игротека, а часом позже состоится экскурсия, посвященная жизни за полярным кругом (сбор на центральной площади у карты зоопарка). В 14:00 желающие смогут поучаствовать в кормлении белых медведей, а в 15:00 в зале лектория прослушать лекцию Д. Васильева «Про медведей и не только...»
Когда: 23 февраля, 12:00-16:00
Где: Ленинградский зоопарк, Александровский парк, 1
Стоимость: до 500 рублей
Выставка «Александр III. Император и коллекционер»
В честь 175-летия со дня рождения Александра III Русский музей (который некогда носил имя императора) подготовил большую выставку в Михайловском замке. Экспозиция насчитывает около 300 произведений живописи, скульптуры, графики и прикладного искусства, рассказывающих о временах правления предпоследнего русского царя. Как известно, Александр III был увлеченным собирателем искусства — так что основу открытого в 1895 году музея составила именно его коллекция. Теперь, отдавая должное венценосному любителю искусства, музей подготовил экспозицию о нем и о его эпохе.
Когда: 12 февраля — 10 мая
Где: Михайловский (Инженерный) замок, Садовая улица, 2
Стоимость: взрослый — 600 рублей, льготный — 300 рублей
Концерт «Аквариума»
Одна из старейших рок-групп России на удивление ухитряется не выглядеть старой. «Аквариум» вместе с самим Борисом Гребенщиковым и сейчас выглядит живее всех живых и ухитряется оставаться действительно актуальным — солидный возраст не является тому помехой. В понедельник поклонников ждет большой концерт, на котором прозвучат песни разных лет — от классических до изданных совсем недавно.
Когда: 24 февраля, 20:00
Где: Клуб «Космонавт», Бронницкая улица, 24
Стоимость: от 4000 рублей
Фотовыставка о Ялтинской конференции
В Музейно-выставочном центре «Россия – моя история» открылась выставка, приуроченная к 75-летию Ялтинской конференции — второй по счету встрече глав СССР, США и Великобритании в годы Второй мировой войны. В феврале 1945 года Сталин, Рузвельт и Черчилль съехались в Крым, чтобы обсудить судьбы послевоенного мира. Этому событию и посвящена экспозиция, состоящая из рассекреченных архивных документов, бумаг из архива участника конференции вице-адмирала Ильи Ильича Азарова, а также 48 неизвестных ранее (по причине секретности) фотографий. Кроме того, на выставке можно увидеть модель крейсера «Ворошилов» и три документальных фильма с уникальной кинохроникой, снятой во время встречи.
Когда: до 23 февраля
Где: Мультимедийный музей «Россия — моя история», Бассейная улица, 32
Стоимость: бесплатно
Выставка о женской красоте
В Этнографическом музее открылась выставка, посвященная разнообразию канонов женской красоты в различных культурах. Не секрет, что у разных народов бытуют совершенно различные представления о прекрасном, а равно с ними и способы приблизиться к идеалу. В ход шли массажи со специальными заклинаниями, но также и менее экзотические способы — различные виды макияжа, причесок, крой одежды, выгодно подчеркивающей силуэт. На выставке можно увидеть экспонаты XIX-XX веков, которые раскроют представления о гигиене, косметике, разнообразии вариантов причесок и многом другом, посредством чего формировался притягательный женский образ.
Когда: 19 февраля — 28 июня
Где: Российский этнографический музей, Инженерная улица, 4/1
Стоимость: взрослые — 350 рублей, льготники — 100 рублей
Выставка «Анатолий Болдин. 100 фотографий»
Анатолий Болдин — один из старейших отечественных фотокорреспондентов, который объездил всю страну вдоль и поперек. На персональной выставке в РОСФОТО представлена сотня его цветных и черно-белых снимков, сделанных на протяжении целого полувека — с 1957 по 2010 год. Его фотографии, выполненные в разных жанрах, в разное время удостаивались заслуженных наград за мастерство и особый взгляд художника.
Когда: до 29 марта
Где: Выставочный центр РОСФОТО, Большая Морская улица, 35
Стоимость: от 150 рублей
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