Планы на выходные: чем заняться 22-24 февраля

Концерт Little Big

Фестиваль «Маркет у моря»

Выставка «Время пить чай»

Выставка Бориса Кустодиева

День белого медведя в Ленинградском зоопарке

Выставка «Александр III. Император и коллекционер»

Концерт «Аквариума»

Фотовыставка о Ялтинской конференции

Выставка о женской красоте

Выставка «Анатолий Болдин. 100 фотографий»

Петербургские рейверы известны не только в России, но и за ее пределами. Популярность объясняется не одной только музыкой (довольно простой, но цепляющейся), но также клипами — талантливыми, смешными, отвязными. Сейчас группа отправляется в масштабный тур по городам и весям, но сначала даст концерт в родном городе. В качестве площадки выбран Ледовый дворец — что и немудрено, учитывая количество поклонников.23 февраля, 19:00Ледовый дворец, проспект Пятилеток, 1от 1200 рублейДизайн-маркет откроется на выходных в пространстве «Ленполиграфмаш». В преддверии мужского и женского праздников здесь можно будет приобрести подарки — дизайнерскую одежду, авторские украшения, натуральную косметику, книги, сладости и другие товары. Кроме того, здесь же расположится фудкорт, а для желающих проведут различные мастер-классы.22-23 февраля, 12:00-21:00Пространство «Ленполиграфмаш», проспект Медиков, 3АбесплатноНа этой неделе в музее Набокова открывается выставка, посвященная безумному чаепитию из «Алисы в стране чудес». Ее участниками станут в общей сложности 80 художников из 19 стран мира — кто-то из них иллюстрировал сказку Кэрролла ранее, а кто-то специально создал рисунки к предстоящей выставке. Помимо непосредственно изображений в числе экспонатов можно будет полюбоваться авторскими куклами, по-своему интерпретирующими мотив безумного чаепития.12 февраля — 13 мартаМузей В. В. Набокова, Большая Морская улица, 47бесплатноВ KGallery открывается выставка работ Бориса Кустодиева — автора дебелых купчих, чаевничающих на пару с кошкой. Впрочем, несмотря на всю тягу художника к русскому колориту, одним только бытописанием купеческой и крестьянской жизни его творчество не исчерпывается. Ученик Ильи Репина, он успел за свою довольно недолгую жизнь весьма много. Помимо живописи, он также занимался скульптурой, графикой, фотографией. На выставке представят около ста его работ из частных собраний и музейных коллекций — от картин до фотоснимков.21 февраля — 26 апреля, 11:00-20:00KGallery, набережная реки Фонтанки, 24взрослые — 200 рублей, льготники — 100 рублейВ воскресенье в зоопарке отпразднуют Международный день белого медведя. В честь праздника для гостей подготовили большую программу с квестами, экскурсиями и играми. В 12:00 в павильоне «Экзотариум» устроят квест охотников за северным сиянием, проведут викторину и познакомят участников с материалами о жизни на Крайнем Севере. Одновременно в павильоне «Жирафы» стартует игротека, а часом позже состоится экскурсия, посвященная жизни за полярным кругом (сбор на центральной площади у карты зоопарка). В 14:00 желающие смогут поучаствовать в кормлении белых медведей, а в 15:00 в зале лектория прослушать лекцию Д. Васильева «Про медведей и не только...»23 февраля, 12:00-16:00Ленинградский зоопарк, Александровский парк, 1до 500 рублейВ честь 175-летия со дня рождения Александра III Русский музей (который некогда носил имя императора) подготовил большую выставку в Михайловском замке. Экспозиция насчитывает около 300 произведений живописи, скульптуры, графики и прикладного искусства, рассказывающих о временах правления предпоследнего русского царя. Как известно, Александр III был увлеченным собирателем искусства — так что основу открытого в 1895 году музея составила именно его коллекция. Теперь, отдавая должное венценосному любителю искусства, музей подготовил экспозицию о нем и о его эпохе.12 февраля — 10 маяМихайловский (Инженерный) замок, Садовая улица, 2взрослый — 600 рублей, льготный — 300 рублейОдна из старейших рок-групп России на удивление ухитряется не выглядеть старой. «Аквариум» вместе с самим Борисом Гребенщиковым и сейчас выглядит живее всех живых и ухитряется оставаться действительно актуальным — солидный возраст не является тому помехой. В понедельник поклонников ждет большой концерт, на котором прозвучат песни разных лет — от классических до изданных совсем недавно.24 февраля, 20:00Клуб «Космонавт», Бронницкая улица, 24от 4000 рублейВ Музейно-выставочном центре «Россия – моя история» открылась выставка, приуроченная к 75-летию Ялтинской конференции — второй по счету встрече глав СССР, США и Великобритании в годы Второй мировой войны. В феврале 1945 года Сталин, Рузвельт и Черчилль съехались в Крым, чтобы обсудить судьбы послевоенного мира. Этому событию и посвящена экспозиция, состоящая из рассекреченных архивных документов, бумаг из архива участника конференции вице-адмирала Ильи Ильича Азарова, а также 48 неизвестных ранее (по причине секретности) фотографий. Кроме того, на выставке можно увидеть модель крейсера «Ворошилов» и три документальных фильма с уникальной кинохроникой, снятой во время встречи.до 23 февраляМультимедийный музей «Россия — моя история», Бассейная улица, 32бесплатноВ Этнографическом музее открылась выставка, посвященная разнообразию канонов женской красоты в различных культурах. Не секрет, что у разных народов бытуют совершенно различные представления о прекрасном, а равно с ними и способы приблизиться к идеалу. В ход шли массажи со специальными заклинаниями, но также и менее экзотические способы — различные виды макияжа, причесок, крой одежды, выгодно подчеркивающей силуэт. На выставке можно увидеть экспонаты XIX-XX веков, которые раскроют представления о гигиене, косметике, разнообразии вариантов причесок и многом другом, посредством чего формировался притягательный женский образ.19 февраля — 28 июняРоссийский этнографический музей, Инженерная улица, 4/1взрослые — 350 рублей, льготники — 100 рублейАнатолий Болдин — один из старейших отечественных фотокорреспондентов, который объездил всю страну вдоль и поперек. На персональной выставке в РОСФОТО представлена сотня его цветных и черно-белых снимков, сделанных на протяжении целого полувека — с 1957 по 2010 год. Его фотографии, выполненные в разных жанрах, в разное время удостаивались заслуженных наград за мастерство и особый взгляд художника.до 29 мартаВыставочный центр РОСФОТО, Большая Морская улица, 35от 150 рублей