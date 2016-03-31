Планы на неделю: чем заняться 25-28 февраля

Шоу Rock + Opera

Выставка о женской красоте

Встреча с Яцеком Палкевичем

Выставка «Александр III. Император и коллекционер»

Выставка фамильного серебра Нарышкиных

Встреча с Ильей Лазерсоном

Выставка Бориса Кустодиева

Кантата Carmina Burana

Выставка «Время пить чай»

Выставка «Это сам Потемкин!»

В эту пятницу проект ORION совместно с солистами оперных театров докажут, что рок и опера не такие уж далеки друг от друга. Гостей ждет обновленная программа с авторскими композициями и рок-аранжировками популярных оперных арий. Сочетание музыкальных жанров будет дополнено яркими спецэффектами.28 февраля, 20:00Aurora Concert Hall, Пироговская набережная, 5/2от 1000 рублейВ Этнографическом музее открылась выставка, посвященная разнообразию канонов женской красоты в различных культурах. Не секрет, что у разных народов бытуют совершенно различные представления о прекрасном, а равно с ними и способы приблизиться к идеалу. В ход шли массажи со специальными заклинаниями, но также и менее экзотические способы — различные виды макияжа, причесок, крой одежды, выгодно подчеркивающей силуэт. На выставке можно увидеть экспонаты XIX-XX веков, которые раскроют представления о гигиене, косметике, разнообразии вариантов причесок и многом другом, посредством чего формировался притягательный женский образ.19 февраля — 28 июняРоссийский этнографический музей, Инженерная улица, 4/1взрослые — 350 рублей, льготники — 100 рублейЯцек Палкевич — всемирно известный путешественник, включенный журналом Newsweek в список «По­след­нее по­ко­ле­ние пер­во­от­кры­ва­те­лей». Он — член английского Королевского географического общества, а вместе с тем и первый со времен Черского, Чекановского, Дыбовского поляк в рядах Русского географического общества. Палкевич основал в Италии первую Школу выживания, исследовал границы человеческих возможностей, преодолевал пустыни, изучал джунгли и отдаленные уголки Сибири, прошел на спасательной шлюпке через Атлантику в роли добровольно «потерпевшего кораблекрушение». В 1996 году возглавляемая им экспедиция открыла исток Амазонки, совершив последнее географическое открытие нашего времени. В эту пятницу Палкевич расскажет о своих странствиях и открытиях в Лектории Русского географического общества.28 февраля, 18:30Лекторий Русского географического общества, переулок Гривцова, 10АбесплатноВ честь 175-летия со дня рождения Александра III Русский музей (который некогда носил имя императора) подготовил большую выставку в Михайловском замке. Экспозиция насчитывает около 300 произведений живописи, скульптуры, графики и прикладного искусства, рассказывающих о временах правления предпоследнего русского царя. Как известно, Александр III был увлеченным собирателем искусства — так что основу открытого в 1895 году музея составила именно его коллекция. Теперь, отдавая должное венценосному любителю искусства, музей подготовил экспозицию о нем и о его эпохе.12 февраля — 10 маяМихайловский (Инженерный) замок, Садовая улица, 2взрослый — 600 рублей, льготный — 300 рублейВ 2012 году в особняке на улице Чайковского рабочие наткнулись на «каменный мешок» между перекрытиями. Внутри него лежал самый настоящий клад, состоящий из двух тысяч драгоценных предметов — в основном из серебра. Клад был оставлен последними владельцами особняка в революционном 1917 году. Сами они уехали за рубеж, лелея надежду вернуться — но судьба сложилась так, что им этого было не дано. И почти столетие их вилки, ложки, солонки, ордена и прочие вещи лежали, завернутые в пропитанные уксусом газеты, в помещении площадью шесть квадратных метров. Теперь же 700 предметов из золота и серебра выставлены в Екатерининском дворце Царского Села и доступны для осмотра.до 24 мартагород Пушкин, Екатерининский дворец, Садовая улица, 7от 350 рублейИлья Лазерсон — известный петербургский шеф-повар, автор книг и теле- и радиоведущий, а заодно и кулинарный блогер. На своем YouTube-канале «Зона Лазерсона» он делится рецептами блюд, а в ближайшую среду презентует канал на встрече в главном здании Российской национальной библиотеки (до этого в РНБ он презентовал только свои книги). Встреча состоится в рамках цикла «Выход в «реал» — проекта библиотеки, посвященного блогерам.26 февраля, 19:00Главное здание Российской национальной библиотеки, Садовая улица, 18бесплатноВ KGallery открывается выставка работ Бориса Кустодиева — автора дебелых купчих, чаевничающих на пару с кошкой. Впрочем, несмотря на всю тягу художника к русскому колориту, одним только бытописанием купеческой и крестьянской жизни его творчество не исчерпывается. Ученик Ильи Репина, он успел за свою довольно недолгую жизнь весьма много. Помимо живописи, он также занимался скульптурой, графикой, фотографией. На выставке представят около ста его работ из частных собраний и музейных коллекций — от картин до фотоснимков.21 февраля — 26 апреля, 11:00-20:00KGallery, набережная реки Фонтанки, 24взрослые — 200 рублей, льготники — 100 рублейОдно из самых популярных произведений мировой классической музыки — кантата Карла Орфа Carmina Burana — прозвучит на этой неделе в ДК имени Ленсовета. Орф написал ее в 1937 году и сразу стал всемирно известным. В этот четверг на сцену ДК поднимутся более 150 музыкантов — солисты оперных театров в сопровождении хора и симфонического оркестра. Выступление будет сопровождаться мультимедийными декорациями.27 февраля, 20:00ДК имени Ленсовета, Каменноостровский проспект, 42от 800 рублейНа этой неделе в музее Набокова открывается выставка, посвященная безумному чаепитию из «Алисы в стране чудес». Ее участниками станут в общей сложности 80 художников из 19 стран мира — кто-то из них иллюстрировал сказку Кэрролла ранее, а кто-то специально создал рисунки к предстоящей выставке. Помимо непосредственно изображений в числе экспонатов можно будет полюбоваться авторскими куклами, по-своему интерпретирующими мотив безумного чаепития.12 февраля — 13 мартаМузей В. В. Набокова, Большая Морская улица, 47бесплатноВ честь 280-летия со дня рождения самого известного фаворита Екатерины II в парадных залах Зимнего дворца открылась большая выставка. Фигура Светлейшего князя была вполне соразмерна масштабу его эпохи. Григорий Александрович был деятелен, энергичен, и заслужил благоволение императрицы отнюдь не только своей внешностью и манерами. Потому-то, даже перестав быть любовником Екатерины, он сохранил с ней дружескую связь: царица ценила его хватку и ум. Название выставки Эрмитаж позаимствовал у Гоголя, и эта цитата («Куда тебе царь! Это сам Потемкин!») как нельзя лучше отражает положение маститого вельможи. Посетителей выставки ждет более тысячи экспонатов, рассказывающих о Потемкине и его времени. Это и живопись, и скульптура, и декоративное искусство — а заодно и исторические документы и книги. Погружение в эпоху гарантируется.8 декабря — 23 мартаГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2от 400 рублей