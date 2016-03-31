5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Планы на выходные: чем заняться 29 февраля — 1 марта
0% М, 0% Ж добавил akazarlyga, Вчера, в 18:25
Фестиваль «МАСЛЕНИЦА 2.0»
Масштабные гулянья проведут в парке 300-летия Петербурга в это воскресенье. Провожать Масленицу будут широко и футуристично: благодаря дополненной реальности любой участник сможет устроить свое собственное сожжение чучела. С помощью смартфона желающие смогут сперва нарядить Масленицу, а после и сжечь ее (правда, только на экране). Разумеется, что сожгут Масленицу и по-настоящему — но, опять же, необычно: чучело превратят в площадку для артистов театра огня, благодаря которым оно заискрится фейерверками. Кроме того, гостей в этот день ждут выступления «Бурановских бабушек» и Quest Pistols Show, различные забавы и игры, мастер-классы, конкурсы и, разумеется, блины.
Когда: 1 марта, 15:00-20:00
Где: Парк 300-летия Петербурга, Приморский проспект, 74
Стоимость: бесплатно
Премьера спектакля «Кукольный дом»
Театр ЦЕХЪ представляет свою новую постановку по знаковой пьесе Генрика Ибсена, темой которой является положение женщины в обществе. Нора Хельмер замужем за адвокатом, у них трое детей и, как будто бы, всё хорошо. Однако за этой декорацией счастливой семейной жизни скрывается действительное положение вещей, в котором Нора — всего лишь «куколка», игрушка мужа. Создатели спектакля обещают, что он станет «испытанием представления зрителя о семье и браке, о дружбе и любви, о свободе и искренности — самых главных человеческих ценностях».
Когда: 1 марта, 18:00
Где: Театр ЦЕХЪ, Чкаловский проспект, 12/20, литра В
Стоимость: от 850 рублей
Выставка Бориса Кустодиев
В KGallery открывается выставка работ Бориса Кустодиева — автора дебелых купчих, чаевничающих на пару с кошкой. Впрочем, несмотря на всю тягу художника к русскому колориту, одним только бытописанием купеческой и крестьянской жизни его творчество не исчерпывается. Ученик Ильи Репина, он успел за свою довольно недолгую жизнь весьма много. Помимо живописи, он также занимался скульптурой, графикой, фотографией. На выставке представят около ста его работ из частных собраний и музейных коллекций — от картин до фотоснимков.
Когда: 21 февраля — 26 апреля, 11:00-20:00
Где: KGallery, набережная реки Фонтанки, 24
Стоимость: взрослые — 200 рублей, льготники — 100 рублей
Выставка-пристройство «Високосный кот»
Приют «Брошенный ангел» устроит в эту субботу выставку своих питомцев — с явным намерением отдать их в хорошие руки. Всех желающих обзавестись усатым-полосатым питомцем просят приходить с паспортом и переноской и быть готовыми к собеседованию. Коты имеют ветеринарные сопроводительные документы, их отдают с 14-дневным испытательным сроком. Тех же, кто пока не готов взять кота домой, приглашают полюбоваться ими, а заодно прикупить сувенир на благотворительном маркете или какую-нибудь сладость (деньги пойдут на содержание приюта).
Когда: 29 февраля, 15:00-19:00
Где: Общественно-культурный центр «На Пушкинской», Пушкинская улица, 9
Стоимость: бесплатно
Выставка о женской красоте
В Этнографическом музее открылась выставка, посвященная разнообразию канонов женской красоты в различных культурах. Не секрет, что у разных народов бытуют совершенно различные представления о прекрасном, а равно с ними и способы приблизиться к идеалу. В ход шли массажи со специальными заклинаниями, но также и менее экзотические способы — различные виды макияжа, причесок, крой одежды, выгодно подчеркивающей силуэт. На выставке можно увидеть экспонаты XIX-XX веков, которые раскроют представления о гигиене, косметике, разнообразии вариантов причесок и многом другом, посредством чего формировался притягательный женский образ.
Когда: 19 февраля — 28 июня
Где: Российский этнографический музей, Инженерная улица, 4/1
Стоимость: взрослые — 350 рублей, льготники — 100 рублей
Февральские «Диалоги»
Проект «Открытая библиотека» представляет новые «Диалоги», которые состоятся в эту субботу в здании Высшей школы экономики. В программе — три темы, три беседы. Главред сайта Московского центра Карнеги Александр Баунов поспорит с медиаменеджером Демьяном Кудрявцевым об изменении Конституции (первый видит в нем окно возможностей для России, второй настроен скептично). После этого спецкор «Коммерсанта» Ольга Алленова и фотокор «России сегодня» Валерий Мельников поговорят о военной журналистике, а завершит «Диалоги» разговор двух режиссеров — Юрия Быкова и Кантемира Балагова — о кино.
Когда: 29 февраля, 15:00
Где: ВШЭ, набережная канала Грибоедова, 123
Стоимость: бесплатно
Выставка «Александр III. Император и коллекционер»
В честь 175-летия со дня рождения Александра III Русский музей (который некогда носил имя императора) подготовил большую выставку в Михайловском замке. Экспозиция насчитывает около 300 произведений живописи, скульптуры, графики и прикладного искусства, рассказывающих о временах правления предпоследнего русского царя. Как известно, Александр III был увлеченным собирателем искусства — так что основу открытого в 1895 году музея составила именно его коллекция. Теперь, отдавая должное венценосному любителю искусства, музей подготовил экспозицию о нем и о его эпохе.
Когда: 12 февраля — 10 мая
Где: Михайловский (Инженерный) замок, Садовая улица, 2
Стоимость: взрослый — 600 рублей, льготный — 300 рублей
Фестиваль независимых рейв-артистов «Первый»
Ироничная премия-фестиваль (так это называется) от независимых артистов разразится в эту субботу. Организаторы обещают четыре часа музыки перемешку с номинациями. Среди участников — СМН, GSPD, DK и другие.
Когда: 29 февраля, 18:00
Где: А2 Green Concert, проспект Медиков, 3
Стоимость: от 1140 рублей
Выставка «Время пить чай»
В музее Набокова работает выставка, посвященная безумному чаепитию из «Алисы в стране чудес». Ее участниками станут в общей сложности 80 художников из 19 стран мира — кто-то из них иллюстрировал сказку Кэрролла ранее, а кто-то специально создал рисунки к предстоящей выставке. Помимо непосредственно изображений в числе экспонатов можно будет полюбоваться авторскими куклами, по-своему интерпретирующими мотив безумного чаепития.
Когда: 12 февраля — 13 марта
Где: Музей В. В. Набокова, Большая Морская улица, 47
Стоимость: бесплатно
Выставка «Это сам Потемкин!»
В честь 280-летия со дня рождения самого известного фаворита Екатерины II в парадных залах Зимнего дворца открылась большая выставка. Фигура Светлейшего князя была вполне соразмерна масштабу его эпохи. Григорий Александрович был деятелен, энергичен, и заслужил благоволение императрицы отнюдь не только своей внешностью и манерами. Потому-то, даже перестав быть любовником Екатерины, он сохранил с ней дружескую связь: царица ценила его хватку и ум. Название выставки Эрмитаж позаимствовал у Гоголя, и эта цитата («Куда тебе царь! Это сам Потемкин!») как нельзя лучше отражает положение маститого вельможи. Посетителей выставки ждет более тысячи экспонатов, рассказывающих о Потемкине и его времени. Это и живопись, и скульптура, и декоративное искусство — а заодно и исторические документы и книги. Погружение в эпоху гарантируется.
Когда: 8 декабря — 23 марта
Где: Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2
Стоимость: от 400 рублей
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