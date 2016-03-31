Планы на выходные: чем заняться 29 февраля — 1 марта

Фестиваль «МАСЛЕНИЦА 2.0»

Премьера спектакля «Кукольный дом»

Выставка Бориса Кустодиев

Выставка-пристройство «Високосный кот»

Выставка о женской красоте

Февральские «Диалоги»

Выставка «Александр III. Император и коллекционер»

Фестиваль независимых рейв-артистов «Первый»

Выставка «Время пить чай»

Выставка «Это сам Потемкин!»

Масштабные гулянья проведут в парке 300-летия Петербурга в это воскресенье. Провожать Масленицу будут широко и футуристично: благодаря дополненной реальности любой участник сможет устроить свое собственное сожжение чучела. С помощью смартфона желающие смогут сперва нарядить Масленицу, а после и сжечь ее (правда, только на экране). Разумеется, что сожгут Масленицу и по-настоящему — но, опять же, необычно: чучело превратят в площадку для артистов театра огня, благодаря которым оно заискрится фейерверками. Кроме того, гостей в этот день ждут выступления «Бурановских бабушек» и Quest Pistols Show, различные забавы и игры, мастер-классы, конкурсы и, разумеется, блины.1 марта, 15:00-20:00Парк 300-летия Петербурга, Приморский проспект, 74бесплатноТеатр ЦЕХЪ представляет свою новую постановку по знаковой пьесе Генрика Ибсена, темой которой является положение женщины в обществе. Нора Хельмер замужем за адвокатом, у них трое детей и, как будто бы, всё хорошо. Однако за этой декорацией счастливой семейной жизни скрывается действительное положение вещей, в котором Нора — всего лишь «куколка», игрушка мужа. Создатели спектакля обещают, что он станет «испытанием представления зрителя о семье и браке, о дружбе и любви, о свободе и искренности — самых главных человеческих ценностях».1 марта, 18:00Театр ЦЕХЪ, Чкаловский проспект, 12/20, литра Вот 850 рублейВ KGallery открывается выставка работ Бориса Кустодиева — автора дебелых купчих, чаевничающих на пару с кошкой. Впрочем, несмотря на всю тягу художника к русскому колориту, одним только бытописанием купеческой и крестьянской жизни его творчество не исчерпывается. Ученик Ильи Репина, он успел за свою довольно недолгую жизнь весьма много. Помимо живописи, он также занимался скульптурой, графикой, фотографией. На выставке представят около ста его работ из частных собраний и музейных коллекций — от картин до фотоснимков.21 февраля — 26 апреля, 11:00-20:00KGallery, набережная реки Фонтанки, 24взрослые — 200 рублей, льготники — 100 рублейПриют «Брошенный ангел» устроит в эту субботу выставку своих питомцев — с явным намерением отдать их в хорошие руки. Всех желающих обзавестись усатым-полосатым питомцем просят приходить с паспортом и переноской и быть готовыми к собеседованию. Коты имеют ветеринарные сопроводительные документы, их отдают с 14-дневным испытательным сроком. Тех же, кто пока не готов взять кота домой, приглашают полюбоваться ими, а заодно прикупить сувенир на благотворительном маркете или какую-нибудь сладость (деньги пойдут на содержание приюта).29 февраля, 15:00-19:00Общественно-культурный центр «На Пушкинской», Пушкинская улица, 9бесплатноВ Этнографическом музее открылась выставка, посвященная разнообразию канонов женской красоты в различных культурах. Не секрет, что у разных народов бытуют совершенно различные представления о прекрасном, а равно с ними и способы приблизиться к идеалу. В ход шли массажи со специальными заклинаниями, но также и менее экзотические способы — различные виды макияжа, причесок, крой одежды, выгодно подчеркивающей силуэт. На выставке можно увидеть экспонаты XIX-XX веков, которые раскроют представления о гигиене, косметике, разнообразии вариантов причесок и многом другом, посредством чего формировался притягательный женский образ.19 февраля — 28 июняРоссийский этнографический музей, Инженерная улица, 4/1взрослые — 350 рублей, льготники — 100 рублейПроект «Открытая библиотека» представляет новые «Диалоги», которые состоятся в эту субботу в здании Высшей школы экономики. В программе — три темы, три беседы. Главред сайта Московского центра Карнеги Александр Баунов поспорит с медиаменеджером Демьяном Кудрявцевым об изменении Конституции (первый видит в нем окно возможностей для России, второй настроен скептично). После этого спецкор «Коммерсанта» Ольга Алленова и фотокор «России сегодня» Валерий Мельников поговорят о военной журналистике, а завершит «Диалоги» разговор двух режиссеров — Юрия Быкова и Кантемира Балагова — о кино.29 февраля, 15:00ВШЭ, набережная канала Грибоедова, 123бесплатноВ честь 175-летия со дня рождения Александра III Русский музей (который некогда носил имя императора) подготовил большую выставку в Михайловском замке. Экспозиция насчитывает около 300 произведений живописи, скульптуры, графики и прикладного искусства, рассказывающих о временах правления предпоследнего русского царя. Как известно, Александр III был увлеченным собирателем искусства — так что основу открытого в 1895 году музея составила именно его коллекция. Теперь, отдавая должное венценосному любителю искусства, музей подготовил экспозицию о нем и о его эпохе.12 февраля — 10 маяМихайловский (Инженерный) замок, Садовая улица, 2взрослый — 600 рублей, льготный — 300 рублейИроничная премия-фестиваль (так это называется) от независимых артистов разразится в эту субботу. Организаторы обещают четыре часа музыки перемешку с номинациями. Среди участников — СМН, GSPD, DK и другие.29 февраля, 18:00А2 Green Concert, проспект Медиков, 3от 1140 рублейВ музее Набокова работает выставка, посвященная безумному чаепитию из «Алисы в стране чудес». Ее участниками станут в общей сложности 80 художников из 19 стран мира — кто-то из них иллюстрировал сказку Кэрролла ранее, а кто-то специально создал рисунки к предстоящей выставке. Помимо непосредственно изображений в числе экспонатов можно будет полюбоваться авторскими куклами, по-своему интерпретирующими мотив безумного чаепития.12 февраля — 13 мартаМузей В. В. Набокова, Большая Морская улица, 47бесплатноВ честь 280-летия со дня рождения самого известного фаворита Екатерины II в парадных залах Зимнего дворца открылась большая выставка. Фигура Светлейшего князя была вполне соразмерна масштабу его эпохи. Григорий Александрович был деятелен, энергичен, и заслужил благоволение императрицы отнюдь не только своей внешностью и манерами. Потому-то, даже перестав быть любовником Екатерины, он сохранил с ней дружескую связь: царица ценила его хватку и ум. Название выставки Эрмитаж позаимствовал у Гоголя, и эта цитата («Куда тебе царь! Это сам Потемкин!») как нельзя лучше отражает положение маститого вельможи. Посетителей выставки ждет более тысячи экспонатов, рассказывающих о Потемкине и его времени. Это и живопись, и скульптура, и декоративное искусство — а заодно и исторические документы и книги. Погружение в эпоху гарантируется.8 декабря — 23 мартаГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2от 400 рублей