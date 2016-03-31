5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Планы на неделю: чем заняться 2-6 марта
0% М, 0% Ж добавил akazarlyga, Вчера, в 14:05
Весенняя выставка тюльпанов
В честь наступившей весны Ботаническом саду открылась выставка тюльпанов. В Зеленом домике разместились инсталляции из этих самых весенних цветов, а месте с ними — выгонки сирени, нарциссов, гиацинтов, ландышей и цикламенов. На стенах можно увидеть выставку ботанической иллюстрации «Северная весна», а в малом зале — старинные акварели Ботанического института.
Когда: до 6 марта
Где: Ботанический сад Петра Великого, улица Профессора Попова, 2
Стоимость: от 150 рублей
Лекция, зачем нужны короли
ДК Лурье представляет лекцию под названием «Гарри, вернись!» (с подзаголовком «Для чего нужны короли и принцы»). Как несложно догадаться, речь в ней пойдет про принца Гарри, сложившего королевские полномочия в январе. Но не только и не столько про него, сколько про сам феномен современной монархии. Сейчас в мире насчитывается около 40 королей и только один император. О том, чем отличаются разные монархии и почему они до сих пор (в XXI-то веке!) существуют, расскажет исследователь Константин Шолмов. Данная лекция входит в цикл «Истории Европы для чайников», который растянется на всю весну.
Когда: 4 марта, 19:30
Где: Коворкинг «Ясная Поляна», улица Льва Толстого, 1-3
Стоимость: 1000 рублей (необходима
Выставка о женской красоте
В Этнографическом музее открылась выставка, посвященная разнообразию канонов женской красоты в различных культурах. Не секрет, что у разных народов бытуют совершенно различные представления о прекрасном, а равно с ними и способы приблизиться к идеалу. В ход шли массажи со специальными заклинаниями, но также и менее экзотические способы — различные виды макияжа, причесок, крой одежды, выгодно подчеркивающей силуэт. На выставке можно увидеть экспонаты XIX-XX веков, которые раскроют представления о гигиене, косметике, разнообразии вариантов причесок и многом другом, посредством чего формировался притягательный женский образ.
Когда: 19 февраля — 28 июня
Где: Российский этнографический музей, Инженерная улица, 4/1
Стоимость: взрослые — 350 рублей, льготники — 100 рублей
Выставка об исчезнувшем Петербурге
В особняке Румянцева работает выставка, посвященная тому, как выглядел Петербург раньше. Основу экспозиции составили более 200 фотографий зданий, памятников и инженерных сооружений, навсегда исчезнувших с лица города или перестроенных столь радикально, что их уже и не узнать. На выставке представлены снимки первого светописца Петербурга Джованни Бианки, Карла Буллы, запечатлевшего жизнь города на рубеже XIX-XX веков, и многих других фотографов. Помимо снимков, в экспозицию вошли сохранившиеся элементы петербургских зданий: декоративные маскароны, балясины лестничных перил, таблички с номерами домов и другое.
Когда: 13 декабря — 14 июня
Где: Особняк Румянцева, Английская набережная, 44 (вход с Галерной улицы, 45)
Стоимость: взрослые — 150 рублей, пенсионеры и студенты — 100 рублей
Выставка Бориса Кустодиева
В KGallery открывается выставка работ Бориса Кустодиева — автора дебелых купчих, чаевничающих на пару с кошкой. Впрочем, несмотря на всю тягу художника к русскому колориту, одним только бытописанием купеческой и крестьянской жизни его творчество не исчерпывается. Ученик Ильи Репина, он успел за свою довольно недолгую жизнь весьма много. Помимо живописи, он также занимался скульптурой, графикой, фотографией. На выставке представят около ста его работ из частных собраний и музейных коллекций — от картин до фотоснимков.
Когда: 21 февраля — 26 апреля, 11:00-20:00
Где: KGallery, набережная реки Фонтанки, 24
Стоимость: взрослые — 200 рублей, льготники — 100 рублей
Программа «Открытая среда в Мариинском»
Каждую среду петербуржцы могут послушать музыку бесплатно: на Новой сцене Мариинского театра проходят концерты классики. На этой неделе в честь открытия фестиваля «Виртуозы флейты» музыканты исполнят сочинения Джузеппе Верди, Франсуа Борна, Поля Таффанеля и других композиторов. Попасть на концерт можно, получив контрамарку для посещения прямо на входе в театр (за 30 минут до начала). Количество мест ограничено.
Когда: 4 марта, 14:00
Где: Мариинский-2 (Новая сцена), улица Декабристов, 34
Стоимость: бесплатно
Выставка «Это сам Потемкин!»
В честь 280-летия со дня рождения самого известного фаворита Екатерины II в парадных залах Зимнего дворца открылась большая выставка. Фигура Светлейшего князя была вполне соразмерна масштабу его эпохи. Григорий Александрович был деятелен, энергичен, и заслужил благоволение императрицы отнюдь не только своей внешностью и манерами. Потому-то, даже перестав быть любовником Екатерины, он сохранил с ней дружескую связь: царица ценила его хватку и ум. Название выставки Эрмитаж позаимствовал у Гоголя, и эта цитата («Куда тебе царь! Это сам Потемкин!») как нельзя лучше отражает положение маститого вельможи. Посетителей выставки ждет более тысячи экспонатов, рассказывающих о Потемкине и его времени. Это и живопись, и скульптура, и декоративное искусство — а заодно и исторические документы и книги. Погружение в эпоху гарантируется.
Когда: 8 декабря — 23 марта
Где: Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2
Стоимость: от 400 рублей
Выставка «Анатолий Болдин. 100 фотографий»
Анатолий Болдин — один из старейших отечественных фотокорреспондентов, который объездил всю страну вдоль и поперек. На персональной выставке в РОСФОТО представлена сотня его цветных и черно-белых снимков, сделанных на протяжении целого полувека — с 1957 по 2010 год. Его фотографии, выполненные в разных жанрах, в разное время удостаивались заслуженных наград за мастерство и особый взгляд художника.
Когда: до 29 марта
Где: Выставочный центр РОСФОТО, Большая Морская улица, 35
Стоимость: от 150 рублей
Выставка необычных причесок
В пятницу в «Эрарте» откроется выставка «Волосы»: экспозицию составят снимки работ победителей и финалистов британской премии HJ’s British Hairdressing Awards в номинации «Авангард». Эта премия — своеобразный «Оскар» парикмахерского искусства, куаферы всего мира мечтают получить ее. Но ради этого приходится изрядно потрудиться. Созданные парикмахерами произведения искусства недолговечны: срок их жизни может насчитывать какие-то несколько часов. Однако на помощь приходят профессиональные фотографы — и благодаря им эти прически остаются в вечности (или приблизительно так).
Когда: 13 декабря — 5 апреля
Где: Музей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В.О., 2
Стоимость: 550 рублей
Выставка «Время пить чай»
На этой неделе в музее Набокова открывается выставка, посвященная безумному чаепитию из «Алисы в стране чудес». Ее участниками станут в общей сложности 80 художников из 19 стран мира — кто-то из них иллюстрировал сказку Кэрролла ранее, а кто-то специально создал рисунки к предстоящей выставке. Помимо непосредственно изображений в числе экспонатов можно будет полюбоваться авторскими куклами, по-своему интерпретирующими мотив безумного чаепития.
Когда: 12 февраля — 13 марта
Где: Музей В. В. Набокова, Большая Морская улица, 47
Стоимость: бесплатно
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