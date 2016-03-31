Планы на неделю: чем заняться 2-6 марта

Весенняя выставка тюльпанов

Лекция, зачем нужны короли

Выставка о женской красоте

Выставка об исчезнувшем Петербурге

Выставка Бориса Кустодиева

Программа «Открытая среда в Мариинском»

Выставка «Это сам Потемкин!»

Выставка «Анатолий Болдин. 100 фотографий»

Выставка необычных причесок

Выставка «Время пить чай»

В честь наступившей весны Ботаническом саду открылась выставка тюльпанов. В Зеленом домике разместились инсталляции из этих самых весенних цветов, а месте с ними — выгонки сирени, нарциссов, гиацинтов, ландышей и цикламенов. На стенах можно увидеть выставку ботанической иллюстрации «Северная весна», а в малом зале — старинные акварели Ботанического института.до 6 мартаБотанический сад Петра Великого, улица Профессора Попова, 2от 150 рублейДК Лурье представляет лекцию под названием «Гарри, вернись!» (с подзаголовком «Для чего нужны короли и принцы»). Как несложно догадаться, речь в ней пойдет про принца Гарри, сложившего королевские полномочия в январе. Но не только и не столько про него, сколько про сам феномен современной монархии. Сейчас в мире насчитывается около 40 королей и только один император. О том, чем отличаются разные монархии и почему они до сих пор (в XXI-то веке!) существуют, расскажет исследователь Константин Шолмов. Данная лекция входит в цикл «Истории Европы для чайников», который растянется на всю весну.4 марта, 19:30Коворкинг «Ясная Поляна», улица Льва Толстого, 1-31000 рублей (необходимаВ Этнографическом музее открылась выставка, посвященная разнообразию канонов женской красоты в различных культурах. Не секрет, что у разных народов бытуют совершенно различные представления о прекрасном, а равно с ними и способы приблизиться к идеалу. В ход шли массажи со специальными заклинаниями, но также и менее экзотические способы — различные виды макияжа, причесок, крой одежды, выгодно подчеркивающей силуэт. На выставке можно увидеть экспонаты XIX-XX веков, которые раскроют представления о гигиене, косметике, разнообразии вариантов причесок и многом другом, посредством чего формировался притягательный женский образ.19 февраля — 28 июняРоссийский этнографический музей, Инженерная улица, 4/1взрослые — 350 рублей, льготники — 100 рублейВ особняке Румянцева работает выставка, посвященная тому, как выглядел Петербург раньше. Основу экспозиции составили более 200 фотографий зданий, памятников и инженерных сооружений, навсегда исчезнувших с лица города или перестроенных столь радикально, что их уже и не узнать. На выставке представлены снимки первого светописца Петербурга Джованни Бианки, Карла Буллы, запечатлевшего жизнь города на рубеже XIX-XX веков, и многих других фотографов. Помимо снимков, в экспозицию вошли сохранившиеся элементы петербургских зданий: декоративные маскароны, балясины лестничных перил, таблички с номерами домов и другое.13 декабря — 14 июняОсобняк Румянцева, Английская набережная, 44 (вход с Галерной улицы, 45)взрослые — 150 рублей, пенсионеры и студенты — 100 рублейВ KGallery открывается выставка работ Бориса Кустодиева — автора дебелых купчих, чаевничающих на пару с кошкой. Впрочем, несмотря на всю тягу художника к русскому колориту, одним только бытописанием купеческой и крестьянской жизни его творчество не исчерпывается. Ученик Ильи Репина, он успел за свою довольно недолгую жизнь весьма много. Помимо живописи, он также занимался скульптурой, графикой, фотографией. На выставке представят около ста его работ из частных собраний и музейных коллекций — от картин до фотоснимков.21 февраля — 26 апреля, 11:00-20:00KGallery, набережная реки Фонтанки, 24взрослые — 200 рублей, льготники — 100 рублейКаждую среду петербуржцы могут послушать музыку бесплатно: на Новой сцене Мариинского театра проходят концерты классики. На этой неделе в честь открытия фестиваля «Виртуозы флейты» музыканты исполнят сочинения Джузеппе Верди, Франсуа Борна, Поля Таффанеля и других композиторов. Попасть на концерт можно, получив контрамарку для посещения прямо на входе в театр (за 30 минут до начала). Количество мест ограничено.4 марта, 14:00Мариинский-2 (Новая сцена), улица Декабристов, 34бесплатноВ честь 280-летия со дня рождения самого известного фаворита Екатерины II в парадных залах Зимнего дворца открылась большая выставка. Фигура Светлейшего князя была вполне соразмерна масштабу его эпохи. Григорий Александрович был деятелен, энергичен, и заслужил благоволение императрицы отнюдь не только своей внешностью и манерами. Потому-то, даже перестав быть любовником Екатерины, он сохранил с ней дружескую связь: царица ценила его хватку и ум. Название выставки Эрмитаж позаимствовал у Гоголя, и эта цитата («Куда тебе царь! Это сам Потемкин!») как нельзя лучше отражает положение маститого вельможи. Посетителей выставки ждет более тысячи экспонатов, рассказывающих о Потемкине и его времени. Это и живопись, и скульптура, и декоративное искусство — а заодно и исторические документы и книги. Погружение в эпоху гарантируется.8 декабря — 23 мартаГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2от 400 рублейАнатолий Болдин — один из старейших отечественных фотокорреспондентов, который объездил всю страну вдоль и поперек. На персональной выставке в РОСФОТО представлена сотня его цветных и черно-белых снимков, сделанных на протяжении целого полувека — с 1957 по 2010 год. Его фотографии, выполненные в разных жанрах, в разное время удостаивались заслуженных наград за мастерство и особый взгляд художника.до 29 мартаВыставочный центр РОСФОТО, Большая Морская улица, 35от 150 рублейВ пятницу в «Эрарте» откроется выставка «Волосы»: экспозицию составят снимки работ победителей и финалистов британской премии HJ’s British Hairdressing Awards в номинации «Авангард». Эта премия — своеобразный «Оскар» парикмахерского искусства, куаферы всего мира мечтают получить ее. Но ради этого приходится изрядно потрудиться. Созданные парикмахерами произведения искусства недолговечны: срок их жизни может насчитывать какие-то несколько часов. Однако на помощь приходят профессиональные фотографы — и благодаря им эти прически остаются в вечности (или приблизительно так).13 декабря — 5 апреляМузей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В.О., 2550 рублейНа этой неделе в музее Набокова открывается выставка, посвященная безумному чаепитию из «Алисы в стране чудес». Ее участниками станут в общей сложности 80 художников из 19 стран мира — кто-то из них иллюстрировал сказку Кэрролла ранее, а кто-то специально создал рисунки к предстоящей выставке. Помимо непосредственно изображений в числе экспонатов можно будет полюбоваться авторскими куклами, по-своему интерпретирующими мотив безумного чаепития.12 февраля — 13 мартаМузей В. В. Набокова, Большая Морская улица, 47бесплатно