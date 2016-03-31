5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Планы на выходные: чем заняться 7-9 марта
0% М, 0% Ж добавил akazarlyga, Вчера, в 18:20
Фестиваль «Мечты о весне»
В Ботаническом саду открылась традиционная выставка тюльпанов. В Зеленом домике разместились инсталляции из этих самых весенних цветов, а месте с ними — выгонки сирени, нарциссов, гиацинтов, ландышей и цикламенов. Кроме того, посетителей ждет выставка ботанической живописи и иллюстрации и экспозиция акварели. При этом в период с 7 по 9 марта выставка превратится в фестиваль с творческими мастер-классами и прогулками по Субтропическому маршруту.
Когда: 7-9 марта, 10:00-17:00
Где: Ботанический сад Петра Великого, улица Профессора Попова, 2
Стоимость: от 350 рублей
Выставка «Антарктида: два века исследований»
В историческом парке «Россия — моя история» открылась выставка, посвященная двухсотлетию с момента открытия Антарктиды. Таинственный шестой континент притягивал умы исследователей, в его существовании не сомневались, но впервые его достигли русские исследователи — Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев на шлюпах «Восток» и «Мирный». Другая известная история, связанная с Антарктидой — соревнование норвежца Руаля Амундсена и англичанина Роберта Скотта за первенство в открытии Южного полюса. Как известно, Амундсен не только победил в этой гонке, но и вернулся живым — а вот Скотт погиб на обратном пути. Экспозиция посвящена этим и другим вехам в истории изучения Антарктики, ее климату, фауне и геологии. Немаловажное место уделяется вкладу отечественных исследователей, советским и российским полярным станциям. Для детей подготовлены игры и мультимедиа-симулятор проводки парусника сквозь льдины. Кроме того, 7 марта в 15:00 состоится лекция, рассказывающая об экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева.
Когда: до 10 апреля
Где: Исторический парк «Россия — моя история», Бассейная улица, 32, строение 1​
Стоимость: бесплатно
Концерт «Ногу свело!»
20 февраля «Ногу свело!» выпустили свой новый, 13-й по счету альбом, а уже в это воскресенье презентуют его перед петербуржцами. Пластинка называется «Хочу бодаться» — но, как уверяет Макс Покровский, здесь нет никаких неприличных аллюзий. Правда это или нет, но новые песни вперемешку со старыми и всем известными прозвучат в А2 Green Concert уже совсем скоро.
Когда: 8 марта, 20:00
Где: А2 Green Concert, проспект Медиков, 3
Стоимость: от 2000 рублей
Выставка Бориса Кустодиева
В KGallery открывается выставка работ Бориса Кустодиева — автора дебелых купчих, чаевничающих на пару с кошкой. Впрочем, несмотря на всю тягу художника к русскому колориту, одним только бытописанием купеческой и крестьянской жизни его творчество не исчерпывается. Ученик Ильи Репина, он успел за свою довольно недолгую жизнь весьма много. Помимо живописи, он также занимался скульптурой, графикой, фотографией. На выставке представят около ста его работ из частных собраний и музейных коллекций — от картин до фотоснимков.
Когда: 21 февраля — 26 апреля, 11:00-20:00
Где: KGallery, набережная реки Фонтанки, 24
Стоимость: взрослые — 200 рублей, льготники — 100 рублей
Шоу «Горячий лед»
Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева представит свое шоу на льду в этот понедельник. Выйдет не одна: компанию Елизавете составят фигуристы Софья Самодурова, Михаил Коляда, Станислава Константинова, Макар Игнатов, Бетина Попова и Сергей Мозгов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Кроме того, на лед выйдут чемпионы Европы 2020 года Дмитрий Алиев и дуэт Александра Бойкова — Дмитрий Козловский. Все трое уже на следующий день улетят на соревнования в Канаду, где будут бороться за высшие награды.
Когда: 9 марта, 16:00
Где: СК «Юбилейный», проспект Добролюбова, 18
Стоимость: от 500 рублей
Выставка о женской красоте
В Этнографическом музее открылась выставка, посвященная разнообразию канонов женской красоты в различных культурах. Не секрет, что у разных народов бытуют совершенно различные представления о прекрасном, а равно с ними и способы приблизиться к идеалу. В ход шли массажи со специальными заклинаниями, но также и менее экзотические способы — различные виды макияжа, причесок, крой одежды, выгодно подчеркивающей силуэт. На выставке можно увидеть экспонаты XIX-XX веков, которые раскроют представления о гигиене, косметике, разнообразии вариантов причесок и многом другом, посредством чего формировался притягательный женский образ.
Когда: 19 февраля — 28 июня
Где: Российский этнографический музей, Инженерная улица, 4/1
Стоимость: взрослые — 350 рублей, льготники — 100 рублей
Концерт RockCellos
Виолончелисты RockCellos играют рок-музыку на, казалось бы, не предназначенных для нее инструментах. В репертуаре группы — каверы на песни Nirvana, Rammstein, Metallica, Linkin Park, AC/DC, Muse, Queen — и не только. Услышать их можно будет в этот понедельник в клубе Opera.
Когда: 9 марта, 20:00
Где: Opera Concert Club, набережная Обводного канала, 181
Стоимость: 1300 рублей
Выставка «Время пить чай»
На этой неделе в музее Набокова открывается выставка, посвященная безумному чаепитию из «Алисы в стране чудес». Ее участниками станут в общей сложности 80 художников из 19 стран мира — кто-то из них иллюстрировал сказку Кэрролла ранее, а кто-то специально создал рисунки к предстоящей выставке. Помимо непосредственно изображений в числе экспонатов можно будет полюбоваться авторскими куклами, по-своему интерпретирующими мотив безумного чаепития.
Когда: 12 февраля — 13 марта
Где: Музей В. В. Набокова, Большая Морская улица, 47
Стоимость: бесплатно
Выставка необычных причесок
В пятницу в «Эрарте» откроется выставка «Волосы»: экспозицию составят снимки работ победителей и финалистов британской премии HJ’s British Hairdressing Awards в номинации «Авангард». Эта премия — своеобразный «Оскар» парикмахерского искусства, куаферы всего мира мечтают получить ее. Но ради этого приходится изрядно потрудиться. Созданные парикмахерами произведения искусства недолговечны: срок их жизни может насчитывать какие-то несколько часов. Однако на помощь приходят профессиональные фотографы — и благодаря им эти прически остаются в вечности (или приблизительно так).
Когда: 13 декабря — 5 апреля
Где: Музей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В.О., 2
Стоимость: 550 рублей
Выставка «Александр III. Император и коллекционер»
В честь 175-летия со дня рождения Александра III Русский музей (который некогда носил имя императора) подготовил большую выставку в Михайловском замке. Экспозиция насчитывает около 300 произведений живописи, скульптуры, графики и прикладного искусства, рассказывающих о временах правления предпоследнего русского царя. Как известно, Александр III был увлеченным собирателем искусства — так что основу открытого в 1895 году музея составила именно его коллекция. Теперь, отдавая должное венценосному любителю искусства, музей подготовил экспозицию о нем и о его эпохе.
Когда: 12 февраля — 10 мая
Где: Михайловский (Инженерный) замок, Садовая улица, 2
Стоимость: взрослый — 600 рублей, льготный — 300 рублей
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