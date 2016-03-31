Планы на выходные: чем заняться 7-9 марта

Фестиваль «Мечты о весне»

Выставка «Антарктида: два века исследований»

Концерт «Ногу свело!»

Выставка Бориса Кустодиева

Шоу «Горячий лед»

Выставка о женской красоте

Концерт RockCellos

Выставка «Время пить чай»

Выставка необычных причесок

Выставка «Александр III. Император и коллекционер»

В Ботаническом саду открылась традиционная выставка тюльпанов. В Зеленом домике разместились инсталляции из этих самых весенних цветов, а месте с ними — выгонки сирени, нарциссов, гиацинтов, ландышей и цикламенов. Кроме того, посетителей ждет выставка ботанической живописи и иллюстрации и экспозиция акварели. При этом в период с 7 по 9 марта выставка превратится в фестиваль с творческими мастер-классами и прогулками по Субтропическому маршруту.7-9 марта, 10:00-17:00Ботанический сад Петра Великого, улица Профессора Попова, 2от 350 рублейВ историческом парке «Россия — моя история» открылась выставка, посвященная двухсотлетию с момента открытия Антарктиды. Таинственный шестой континент притягивал умы исследователей, в его существовании не сомневались, но впервые его достигли русские исследователи — Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев на шлюпах «Восток» и «Мирный». Другая известная история, связанная с Антарктидой — соревнование норвежца Руаля Амундсена и англичанина Роберта Скотта за первенство в открытии Южного полюса. Как известно, Амундсен не только победил в этой гонке, но и вернулся живым — а вот Скотт погиб на обратном пути. Экспозиция посвящена этим и другим вехам в истории изучения Антарктики, ее климату, фауне и геологии. Немаловажное место уделяется вкладу отечественных исследователей, советским и российским полярным станциям. Для детей подготовлены игры и мультимедиа-симулятор проводки парусника сквозь льдины. Кроме того, 7 марта в 15:00 состоится лекция, рассказывающая об экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева.до 10 апреляИсторический парк «Россия — моя история», Бассейная улица, 32, строение 1​бесплатно20 февраля «Ногу свело!» выпустили свой новый, 13-й по счету альбом, а уже в это воскресенье презентуют его перед петербуржцами. Пластинка называется «Хочу бодаться» — но, как уверяет Макс Покровский, здесь нет никаких неприличных аллюзий. Правда это или нет, но новые песни вперемешку со старыми и всем известными прозвучат в А2 Green Concert уже совсем скоро.8 марта, 20:00А2 Green Concert, проспект Медиков, 3от 2000 рублейВ KGallery открывается выставка работ Бориса Кустодиева — автора дебелых купчих, чаевничающих на пару с кошкой. Впрочем, несмотря на всю тягу художника к русскому колориту, одним только бытописанием купеческой и крестьянской жизни его творчество не исчерпывается. Ученик Ильи Репина, он успел за свою довольно недолгую жизнь весьма много. Помимо живописи, он также занимался скульптурой, графикой, фотографией. На выставке представят около ста его работ из частных собраний и музейных коллекций — от картин до фотоснимков.21 февраля — 26 апреля, 11:00-20:00KGallery, набережная реки Фонтанки, 24взрослые — 200 рублей, льготники — 100 рублейЧемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева представит свое шоу на льду в этот понедельник. Выйдет не одна: компанию Елизавете составят фигуристы Софья Самодурова, Михаил Коляда, Станислава Константинова, Макар Игнатов, Бетина Попова и Сергей Мозгов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Кроме того, на лед выйдут чемпионы Европы 2020 года Дмитрий Алиев и дуэт Александра Бойкова — Дмитрий Козловский. Все трое уже на следующий день улетят на соревнования в Канаду, где будут бороться за высшие награды.9 марта, 16:00СК «Юбилейный», проспект Добролюбова, 18от 500 рублейВ Этнографическом музее открылась выставка, посвященная разнообразию канонов женской красоты в различных культурах. Не секрет, что у разных народов бытуют совершенно различные представления о прекрасном, а равно с ними и способы приблизиться к идеалу. В ход шли массажи со специальными заклинаниями, но также и менее экзотические способы — различные виды макияжа, причесок, крой одежды, выгодно подчеркивающей силуэт. На выставке можно увидеть экспонаты XIX-XX веков, которые раскроют представления о гигиене, косметике, разнообразии вариантов причесок и многом другом, посредством чего формировался притягательный женский образ.19 февраля — 28 июняРоссийский этнографический музей, Инженерная улица, 4/1взрослые — 350 рублей, льготники — 100 рублейВиолончелисты RockCellos играют рок-музыку на, казалось бы, не предназначенных для нее инструментах. В репертуаре группы — каверы на песни Nirvana, Rammstein, Metallica, Linkin Park, AC/DC, Muse, Queen — и не только. Услышать их можно будет в этот понедельник в клубе Opera.9 марта, 20:00Opera Concert Club, набережная Обводного канала, 1811300 рублейНа этой неделе в музее Набокова открывается выставка, посвященная безумному чаепитию из «Алисы в стране чудес». Ее участниками станут в общей сложности 80 художников из 19 стран мира — кто-то из них иллюстрировал сказку Кэрролла ранее, а кто-то специально создал рисунки к предстоящей выставке. Помимо непосредственно изображений в числе экспонатов можно будет полюбоваться авторскими куклами, по-своему интерпретирующими мотив безумного чаепития.12 февраля — 13 мартаГде: Музей В. В. Набокова, Большая Морская улица, 47бесплатноВ пятницу в «Эрарте» откроется выставка «Волосы»: экспозицию составят снимки работ победителей и финалистов британской премии HJ’s British Hairdressing Awards в номинации «Авангард». Эта премия — своеобразный «Оскар» парикмахерского искусства, куаферы всего мира мечтают получить ее. Но ради этого приходится изрядно потрудиться. Созданные парикмахерами произведения искусства недолговечны: срок их жизни может насчитывать какие-то несколько часов. Однако на помощь приходят профессиональные фотографы — и благодаря им эти прически остаются в вечности (или приблизительно так).13 декабря — 5 апреляМузей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В.О., 2550 рублейВ честь 175-летия со дня рождения Александра III Русский музей (который некогда носил имя императора) подготовил большую выставку в Михайловском замке. Экспозиция насчитывает около 300 произведений живописи, скульптуры, графики и прикладного искусства, рассказывающих о временах правления предпоследнего русского царя. Как известно, Александр III был увлеченным собирателем искусства — так что основу открытого в 1895 году музея составила именно его коллекция. Теперь, отдавая должное венценосному любителю искусства, музей подготовил экспозицию о нем и о его эпохе.12 февраля — 10 маяМихайловский (Инженерный) замок, Садовая улица, 2взрослый — 600 рублей, льготный — 300 рублей