5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Планы на неделю: чем заняться 10-13 марта
0% М, 0% Ж добавил akazarlyga, Вчера, в 11:15
Концерт Scooter
Одна из самых успешных групп Германии, пионеры жанра happy hardcore, сотрясают танцполы вот уже почти три десятилетия подряд. На их счету — 35 миллионов копий альбомов и несчетное количество «платиновых» и «золотых» сертификатов. В этот четверг нестареющие немцы выступят в Петербурге в рамках концертного тура God Save The Rave Tour.
Когда: 12 марта, 20:00
Где: Клуб A2 Green Concert, проспект Медиков, 3
Стоимость: 2200 рублей
Лекция о сериаломании
Бесплатная лекция «Еще одну серию и спать!» состоится в «Планетарии №1» эту пятницу — в аккурат во Всемирный день сна. Психолог, популяризатор науки (и заодно сериаломан) Антон Вотрин расскажет, почему сериалы получили столь важное место в современной культуре, как психологи изучают влияние сериалов на нашу жизнь, бывает ли зависимость от просмотра сериалов, а заодно бывает ли польза от такого досуга. Кроме того, он даст советы, как смотреть сериалы осознанно и осмысленно. Так что, если вы из тех, кто не может остановиться при просмотре любимого шоу, то эта лекция — именно для вас.
Когда: 13 марта, 19:00
Где: «Планетарий №1», набережная Обводного канала, 74Е
Стоимость: бесплатно, по регистрации (ссылка в комментариях)
Выставка Бориса Кустодиева
В KGallery открывается выставка работ Бориса Кустодиева — автора дебелых купчих, чаевничающих на пару с кошкой. Впрочем, несмотря на всю тягу художника к русскому колориту, одним только бытописанием купеческой и крестьянской жизни его творчество не исчерпывается. Ученик Ильи Репина, он успел за свою довольно недолгую жизнь весьма много. Помимо живописи, он также занимался скульптурой, графикой, фотографией. На выставке представят около ста его работ из частных собраний и музейных коллекций — от картин до фотоснимков.
Когда: 21 февраля — 26 апреля, 11:00-20:00
Где: KGallery, набережная реки Фонтанки, 24
Стоимость: взрослые — 200 рублей, льготники — 100 рублей
Программа «Открытая среда в Мариинском»
Каждую среду петербуржцы могут послушать музыку бесплатно: на Новой сцене Мариинского театра проходят концерты классики. На этой неделе здесь прозвучат соната для скрипки и фортепиано № 7 до минор, соч. 30 № 2 Бетховена и соната для скрипки и фортепиано си минор Респиги. Попасть на концерт можно, получив контрамарку для посещения прямо на входе в театр (за 30 минут до начала). Количество мест ограничено.
Когда: 11 марта, 14:00
Где: Мариинский-2 (Новая сцена), улица Декабристов, 34
Стоимость: бесплатно
Выставка «Антарктида: два века исследований»
В историческом парке «Россия — моя история» открылась выставка, посвященная двухсотлетию с момента открытия Антарктиды. Таинственный шестой континент притягивал умы исследователей, в его существовании не сомневались, но впервые его достигли русские исследователи — Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев на шлюпах «Восток» и «Мирный». Другая известная история, связанная с Антарктидой — соревнование норвежца Руаля Амундсена и англичанина Роберта Скотта за первенство в открытии Южного полюса. Как известно, Амундсен не только победил в этой гонке, но и вернулся живым — а вот Скотт погиб на обратном пути. Экспозиция посвящена этим и другим вехам в истории изучения Антарктики, ее климату, фауне и геологии. Немаловажное место уделяется вкладу отечественных исследователей, советским и российским полярным станциям. Для детей подготовлены игры и мультимедиа-симулятор проводки парусника сквозь льдины.
Когда: до 10 апреля
Где: Исторический парк «Россия — моя история», Бассейная улица, 32, строение 1​
Стоимость: бесплатно
XIX Международный фестиваль балета «Мариинский»
С 11 по 22 марта на различных площадках Мариинского театра пройдут мероприятия ежегодного фестиваля балета. В программе — спектакли с участием отечественных и зарубежных танцовщиков. Как правило, речь идет о классических спектаклях наподобие «лебединого озера» и «Жизели», но есть и новые постановки. Например, в эту пятницу на Новой сцене состоится творческий вечер Владимира Шклярова со специально поставленной одноактовкой на музыку Белы Бартока «Palimpsest. Заново написанный».
Когда: 11-22 марта
Где: Мариинский театр, Театральная площадь, 1; Мариинский-2, улица Декабристов, 34; Концертный зал Мариинского театра, улица Писарева, 20
Стоимость: от 1800 рублей
Выставка о женской красоте
В Этнографическом музее открылась выставка, посвященная разнообразию канонов женской красоты в различных культурах. Не секрет, что у разных народов бытуют совершенно различные представления о прекрасном, а равно с ними и способы приблизиться к идеалу. В ход шли массажи со специальными заклинаниями, но также и менее экзотические способы — различные виды макияжа, причесок, крой одежды, выгодно подчеркивающей силуэт. На выставке можно увидеть экспонаты XIX-XX веков, которые раскроют представления о гигиене, косметике, разнообразии вариантов причесок и многом другом, посредством чего формировался притягательный женский образ.
Когда: 19 февраля — 28 июня
Где: Российский этнографический музей, Инженерная улица, 4/1
Стоимость: взрослые — 350 рублей, льготники — 100 рублей
Концерт «7Б»
Неоднократные участники «Нашествия», завсегдатаи чартов «Нашего Радио», «7Б» легко узнаются по характерному голосу Ивана Демьяна. Надо сказать, что они только-только отметили свое 19-летие: официальным днем рождения группы значится 8 марта 2001 года. В честь этого события рокеры дадут большой концерт в Петербурге, на котором прозвучат песни за все годы существования коллектива.
Когда: 13 марта, 20:00
Где: Aurora Concert Hall, Пироговская набережная, 5/2
Стоимость: от 600 рублей
Выставка «Это сам Потемкин!»
В честь 280-летия со дня рождения самого известного фаворита Екатерины II в парадных залах Зимнего дворца открылась большая выставка. Фигура Светлейшего князя была вполне соразмерна масштабу его эпохи. Григорий Александрович был деятелен, энергичен, и заслужил благоволение императрицы отнюдь не только своей внешностью и манерами. Потому-то, даже перестав быть любовником Екатерины, он сохранил с ней дружескую связь: царица ценила его хватку и ум. Название выставки Эрмитаж позаимствовал у Гоголя, и эта цитата («Куда тебе царь! Это сам Потемкин!») как нельзя лучше отражает положение маститого вельможи. Посетителей выставки ждет более тысячи экспонатов, рассказывающих о Потемкине и его времени. Это и живопись, и скульптура, и декоративное искусство — а заодно и исторические документы и книги. Погружение в эпоху гарантируется.
Когда: 8 декабря — 23 марта
Где: Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2
Стоимость: от 400 рублей
Выставка «Время пить чай»
На этой неделе в музее Набокова открывается выставка, посвященная безумному чаепитию из «Алисы в стране чудес». Ее участниками станут в общей сложности 80 художников из 19 стран мира — кто-то из них иллюстрировал сказку Кэрролла ранее, а кто-то специально создал рисунки к предстоящей выставке. Помимо непосредственно изображений в числе экспонатов можно будет полюбоваться авторскими куклами, по-своему интерпретирующими мотив безумного чаепития.
Когда: 12 февраля — 13 марта
Где: Музей В. В. Набокова, Большая Морская улица, 47
Стоимость: бесплатно
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