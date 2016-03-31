Планы на неделю: чем заняться 10-13 марта

Концерт Scooter

Лекция о сериаломании

Выставка Бориса Кустодиева

Программа «Открытая среда в Мариинском»

Выставка «Антарктида: два века исследований»

XIX Международный фестиваль балета «Мариинский»

Выставка о женской красоте

Концерт «7Б»

Выставка «Это сам Потемкин!»

Выставка «Время пить чай»

Одна из самых успешных групп Германии, пионеры жанра happy hardcore, сотрясают танцполы вот уже почти три десятилетия подряд. На их счету — 35 миллионов копий альбомов и несчетное количество «платиновых» и «золотых» сертификатов. В этот четверг нестареющие немцы выступят в Петербурге в рамках концертного тура God Save The Rave Tour.12 марта, 20:00Клуб A2 Green Concert, проспект Медиков, 32200 рублейБесплатная лекция «Еще одну серию и спать!» состоится в «Планетарии №1» эту пятницу — в аккурат во Всемирный день сна. Психолог, популяризатор науки (и заодно сериаломан) Антон Вотрин расскажет, почему сериалы получили столь важное место в современной культуре, как психологи изучают влияние сериалов на нашу жизнь, бывает ли зависимость от просмотра сериалов, а заодно бывает ли польза от такого досуга. Кроме того, он даст советы, как смотреть сериалы осознанно и осмысленно. Так что, если вы из тех, кто не может остановиться при просмотре любимого шоу, то эта лекция — именно для вас.13 марта, 19:00«Планетарий №1», набережная Обводного канала, 74Ебесплатно, по регистрации (ссылка в комментариях)В KGallery открывается выставка работ Бориса Кустодиева — автора дебелых купчих, чаевничающих на пару с кошкой. Впрочем, несмотря на всю тягу художника к русскому колориту, одним только бытописанием купеческой и крестьянской жизни его творчество не исчерпывается. Ученик Ильи Репина, он успел за свою довольно недолгую жизнь весьма много. Помимо живописи, он также занимался скульптурой, графикой, фотографией. На выставке представят около ста его работ из частных собраний и музейных коллекций — от картин до фотоснимков.21 февраля — 26 апреля, 11:00-20:00KGallery, набережная реки Фонтанки, 24взрослые — 200 рублей, льготники — 100 рублейКаждую среду петербуржцы могут послушать музыку бесплатно: на Новой сцене Мариинского театра проходят концерты классики. На этой неделе здесь прозвучат соната для скрипки и фортепиано № 7 до минор, соч. 30 № 2 Бетховена и соната для скрипки и фортепиано си минор Респиги. Попасть на концерт можно, получив контрамарку для посещения прямо на входе в театр (за 30 минут до начала). Количество мест ограничено.11 марта, 14:00Мариинский-2 (Новая сцена), улица Декабристов, 34бесплатноВ историческом парке «Россия — моя история» открылась выставка, посвященная двухсотлетию с момента открытия Антарктиды. Таинственный шестой континент притягивал умы исследователей, в его существовании не сомневались, но впервые его достигли русские исследователи — Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев на шлюпах «Восток» и «Мирный». Другая известная история, связанная с Антарктидой — соревнование норвежца Руаля Амундсена и англичанина Роберта Скотта за первенство в открытии Южного полюса. Как известно, Амундсен не только победил в этой гонке, но и вернулся живым — а вот Скотт погиб на обратном пути. Экспозиция посвящена этим и другим вехам в истории изучения Антарктики, ее климату, фауне и геологии. Немаловажное место уделяется вкладу отечественных исследователей, советским и российским полярным станциям. Для детей подготовлены игры и мультимедиа-симулятор проводки парусника сквозь льдины.до 10 апреляИсторический парк «Россия — моя история», Бассейная улица, 32, строение 1​бесплатноС 11 по 22 марта на различных площадках Мариинского театра пройдут мероприятия ежегодного фестиваля балета. В программе — спектакли с участием отечественных и зарубежных танцовщиков. Как правило, речь идет о классических спектаклях наподобие «лебединого озера» и «Жизели», но есть и новые постановки. Например, в эту пятницу на Новой сцене состоится творческий вечер Владимира Шклярова со специально поставленной одноактовкой на музыку Белы Бартока «Palimpsest. Заново написанный».11-22 мартаМариинский театр, Театральная площадь, 1; Мариинский-2, улица Декабристов, 34; Концертный зал Мариинского театра, улица Писарева, 20от 1800 рублейВ Этнографическом музее открылась выставка, посвященная разнообразию канонов женской красоты в различных культурах. Не секрет, что у разных народов бытуют совершенно различные представления о прекрасном, а равно с ними и способы приблизиться к идеалу. В ход шли массажи со специальными заклинаниями, но также и менее экзотические способы — различные виды макияжа, причесок, крой одежды, выгодно подчеркивающей силуэт. На выставке можно увидеть экспонаты XIX-XX веков, которые раскроют представления о гигиене, косметике, разнообразии вариантов причесок и многом другом, посредством чего формировался притягательный женский образ.19 февраля — 28 июняРоссийский этнографический музей, Инженерная улица, 4/1взрослые — 350 рублей, льготники — 100 рублейНеоднократные участники «Нашествия», завсегдатаи чартов «Нашего Радио», «7Б» легко узнаются по характерному голосу Ивана Демьяна. Надо сказать, что они только-только отметили свое 19-летие: официальным днем рождения группы значится 8 марта 2001 года. В честь этого события рокеры дадут большой концерт в Петербурге, на котором прозвучат песни за все годы существования коллектива.13 марта, 20:00Aurora Concert Hall, Пироговская набережная, 5/2от 600 рублейВ честь 280-летия со дня рождения самого известного фаворита Екатерины II в парадных залах Зимнего дворца открылась большая выставка. Фигура Светлейшего князя была вполне соразмерна масштабу его эпохи. Григорий Александрович был деятелен, энергичен, и заслужил благоволение императрицы отнюдь не только своей внешностью и манерами. Потому-то, даже перестав быть любовником Екатерины, он сохранил с ней дружескую связь: царица ценила его хватку и ум. Название выставки Эрмитаж позаимствовал у Гоголя, и эта цитата («Куда тебе царь! Это сам Потемкин!») как нельзя лучше отражает положение маститого вельможи. Посетителей выставки ждет более тысячи экспонатов, рассказывающих о Потемкине и его времени. Это и живопись, и скульптура, и декоративное искусство — а заодно и исторические документы и книги. Погружение в эпоху гарантируется.8 декабря — 23 мартаГосударственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, 2от 400 рублейНа этой неделе в музее Набокова открывается выставка, посвященная безумному чаепитию из «Алисы в стране чудес». Ее участниками станут в общей сложности 80 художников из 19 стран мира — кто-то из них иллюстрировал сказку Кэрролла ранее, а кто-то специально создал рисунки к предстоящей выставке. Помимо непосредственно изображений в числе экспонатов можно будет полюбоваться авторскими куклами, по-своему интерпретирующими мотив безумного чаепития.12 февраля — 13 мартаМузей В. В. Набокова, Большая Морская улица, 47бесплатно