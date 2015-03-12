5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Планы на выходные: чем заняться 14-15 марта
0% М, 0% Ж добавил akazarlyga, 13 марта, в 09:25
Фестиваль «День святого Патрика»
День святого Патрика отмечается 17 марта, но устроители фестиваля решили не дожидаться этой даты. В субботу вечером в концертном зале «Аврора» состоится традиционный кельтский фолк-фестиваль. Первый такой прошел в далеком 2000 году — таким образом, нынешний станет 21-м по счету. На фестивале выступят «Отава Ё», Old Horned Sheep, Argemonia, москвичи Lost Temple brothers, харьковчане Spiritual seasons и другие группы. Компанию им составят лучшие танцевальные коллективы Петербурга, которые покажут ирландские, шотландские и бретонские пляски.
Когда: 14 марта, 17:00
Где: Aurora Concert Hall, Пироговская набережная, 5/2
Стоимость: от 1100 рублей
Выставка дизайна и декора DecorExpo
Санкт-Петербургская международная выставка дизайна и декора откроется в четверг и проработает вплоть до воскресенья. Здесь будут представлены изделия более ста компаний, производящих предметы интерьера, дизайнерскую керамику, посуду, лампы и многое другое. Помимо самой выставки, гостей ждут специальные мероприятия: выступления искусствоведов, архитекторов и других спикеров, семинар по продвижению мебельной фирмы и мастер-классы «Керамика в интерьере», «Мозаика в интерьере», на которых желающие смогут своими руками изготовить сувениры.
Когда: 12-15 марта
Где: Музей связи имени Попова, Почтамтская улица, 7
Стоимость: 200 рублей
Концерт «Чиж & Co»
Сергей Чиграков и команда дадут традиционный весенний концерт на сцене «Космонавта». «Кухонный блюз» «Чижа» полюбился многим — и это неудивительно, учитывая искренность и безыскусность их песен. Так что можно не сомневаться, что субботний вечер пройдет душевно и в хорошей компании.
Когда: 14 марта, 20:00
Где: Клуб «Космонавт», Бронницкая улица, 24
Стоимость: 2300 рублей
Фестиваль реконструкторов «Рекон»
Четвертый по счету международный фестиваль «Рекон» состоится на этих выходных в «Ленэкспо». Два дня подряд на территории комплекса будет разноситься звон мечей: в схватке сойдутся средневековые рыцари, пехотинцы, римские солдаты и другие воители. Гости смогут полюбоваться снаряжением воинов различных эпох и стран, поучаствовать в мастер-классах по средневековым ремеслам и танцам, прикупить сувениры и послушать выступления фолк-групп. В воскресенье стартует образовательная программа с лекциями о Средневековье, Февральской и Октябрьской революциях, русском флоте в Первой мировой войне и прочем.
Когда: 14-15 марта, 11:00-20:00
Где: Выставочный комплекс «Ленэкспо», Большой проспект В.О., 103
Стоимость: 700 рублей — взрослые, 350 рублей — дети
Выставка Бориса Кустодиева
В KGallery открылась выставка работ Бориса Кустодиева — автора дебелых купчих, чаевничающих на пару с кошкой. Впрочем, несмотря на всю тягу художника к русскому колориту, одним только бытописанием купеческой и крестьянской жизни его творчество не исчерпывается. Ученик Ильи Репина, он успел за свою довольно недолгую жизнь весьма много. Помимо живописи, он также занимался скульптурой, графикой, фотографией. На выставке представят около ста его работ из частных собраний и музейных коллекций — от картин до фотоснимков.
Когда: 21 февраля — 26 апреля, 11:00-20:00
Где: KGallery, набережная реки Фонтанки, 24
Стоимость: взрослые — 200 рублей, льготники — 100 рублей
Научный мини-фестиваль «Пандемия»
Если верить новостям, то вокруг нас свирепствует эпидемия коронавируса. Пусть так, но в прошлом находились хвори гораздо более опасные и смертоносные — например, Черная смерть, что выкашивала европейцев в XIV веке. о ней и о других ей подобных будут рассказывать в библиотеке на Большеохтинском проспекте. Первым выступит исследователь Средневековья Николай Буцких с лекцией «Пляска смерти, саваны и святые: болезни в русской и европейской средневековой иконографии». За ним наступит черед медицинского журналиста и популяризатора науки Алексея Водовозова, чьей темой станут «Эпидемии: каких сюрпризов ждать от инфекций».
Когда: 14 марта, 16:00-19:00
Где: Библиотека Охта-8, Большеохтинский проспект, 8
Стоимость: бесплатно, по регистрации (ссылка в комментариях)
Выставка «Антарктида: два века исследований»
В историческом парке «Россия — моя история» открылась выставка, посвященная двухсотлетию с момента открытия Антарктиды. Таинственный шестой континент притягивал умы исследователей, в его существовании не сомневались, но впервые его достигли русские исследователи — Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев на шлюпах «Восток» и «Мирный». Другая известная история, связанная с Антарктидой — соревнование норвежца Руаля Амундсена и англичанина Роберта Скотта за первенство в открытии Южного полюса. Как известно, Амундсен не только победил в этой гонке, но и вернулся живым — а вот Скотт погиб на обратном пути. Экспозиция посвящена этим и другим вехам в истории изучения Антарктики, ее климату, фауне и геологии. Немаловажное место уделяется вкладу отечественных исследователей, советским и российским полярным станциям. Для детей подготовлены игры и мультимедиа-симулятор проводки парусника сквозь льдины.
Когда: до 10 апреля
Где: Исторический парк «Россия — моя история», Бассейная улица, 32, строение 1​
Стоимость: бесплатно
XIX Международный фестиваль балета «Мариинский»
С 11 по 22 марта на различных площадках Мариинского театра вновь состоится ежегодный фестиваль балета. В программе — спектакли с участием отечественных и зарубежных танцовщиков. Как правило, речь идет о классических спектаклях наподобие «Лебединого озера» и «Жизели», но есть и новые постановки.
Когда: 11-22 марта
Где: Мариинский театр, Театральная площадь, 1; Мариинский-2, улица Декабристов, 34; Концертный зал Мариинского театра, улица Писарева, 20
Стоимость: от 1800 рублей
Выставка «Александр III. Император и коллекционер»
В честь 175-летия со дня рождения Александра III Русский музей (который некогда носил имя императора) подготовил большую выставку в Михайловском замке. Экспозиция насчитывает около 300 произведений живописи, скульптуры, графики и прикладного искусства, рассказывающих о временах правления предпоследнего русского царя. Как известно, Александр III был увлеченным собирателем искусства — так что основу открытого в 1895 году музея составила именно его коллекция. Теперь, отдавая должное венценосному любителю искусства, музей подготовил экспозицию о нем и о его эпохе.
Когда: 12 февраля — 10 мая
Где: Михайловский (Инженерный) замок, Садовая улица, 2
Стоимость: взрослый — 600 рублей, льготный — 300 рублей
Выставка необычных причесок
В «Эрарте» работает выставка «Волосы»: экспозицию составили снимки работ победителей и финалистов британской премии HJ’s British Hairdressing Awards в номинации «Авангард». Эта премия — своеобразный «Оскар» парикмахерского искусства, куаферы всего мира мечтают получить ее. Но ради этого приходится изрядно потрудиться. Созданные парикмахерами произведения искусства недолговечны: срок их жизни может насчитывать какие-то несколько часов. Однако на помощь приходят профессиональные фотографы — и благодаря им эти прически остаются в вечности (или приблизительно так).
Когда: 13 декабря — 5 апреля
Где: Музей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В.О., 2
Стоимость: 550 рублей
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