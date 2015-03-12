Планы на выходные: чем заняться 14-15 марта

Фестиваль «День святого Патрика»

Выставка дизайна и декора DecorExpo

Концерт «Чиж & Co»

Фестиваль реконструкторов «Рекон»

Выставка Бориса Кустодиева

Научный мини-фестиваль «Пандемия»

Выставка «Антарктида: два века исследований»

XIX Международный фестиваль балета «Мариинский»

Выставка «Александр III. Император и коллекционер»

Выставка необычных причесок

День святого Патрика отмечается 17 марта, но устроители фестиваля решили не дожидаться этой даты. В субботу вечером в концертном зале «Аврора» состоится традиционный кельтский фолк-фестиваль. Первый такой прошел в далеком 2000 году — таким образом, нынешний станет 21-м по счету. На фестивале выступят «Отава Ё», Old Horned Sheep, Argemonia, москвичи Lost Temple brothers, харьковчане Spiritual seasons и другие группы. Компанию им составят лучшие танцевальные коллективы Петербурга, которые покажут ирландские, шотландские и бретонские пляски.14 марта, 17:00Aurora Concert Hall, Пироговская набережная, 5/2от 1100 рублейСанкт-Петербургская международная выставка дизайна и декора откроется в четверг и проработает вплоть до воскресенья. Здесь будут представлены изделия более ста компаний, производящих предметы интерьера, дизайнерскую керамику, посуду, лампы и многое другое. Помимо самой выставки, гостей ждут специальные мероприятия: выступления искусствоведов, архитекторов и других спикеров, семинар по продвижению мебельной фирмы и мастер-классы «Керамика в интерьере», «Мозаика в интерьере», на которых желающие смогут своими руками изготовить сувениры.12-15 мартаМузей связи имени Попова, Почтамтская улица, 7200 рублейСергей Чиграков и команда дадут традиционный весенний концерт на сцене «Космонавта». «Кухонный блюз» «Чижа» полюбился многим — и это неудивительно, учитывая искренность и безыскусность их песен. Так что можно не сомневаться, что субботний вечер пройдет душевно и в хорошей компании.14 марта, 20:00Клуб «Космонавт», Бронницкая улица, 242300 рублейЧетвертый по счету международный фестиваль «Рекон» состоится на этих выходных в «Ленэкспо». Два дня подряд на территории комплекса будет разноситься звон мечей: в схватке сойдутся средневековые рыцари, пехотинцы, римские солдаты и другие воители. Гости смогут полюбоваться снаряжением воинов различных эпох и стран, поучаствовать в мастер-классах по средневековым ремеслам и танцам, прикупить сувениры и послушать выступления фолк-групп. В воскресенье стартует образовательная программа с лекциями о Средневековье, Февральской и Октябрьской революциях, русском флоте в Первой мировой войне и прочем.14-15 марта, 11:00-20:00Выставочный комплекс «Ленэкспо», Большой проспект В.О., 103700 рублей — взрослые, 350 рублей — детиВ KGallery открылась выставка работ Бориса Кустодиева — автора дебелых купчих, чаевничающих на пару с кошкой. Впрочем, несмотря на всю тягу художника к русскому колориту, одним только бытописанием купеческой и крестьянской жизни его творчество не исчерпывается. Ученик Ильи Репина, он успел за свою довольно недолгую жизнь весьма много. Помимо живописи, он также занимался скульптурой, графикой, фотографией. На выставке представят около ста его работ из частных собраний и музейных коллекций — от картин до фотоснимков.21 февраля — 26 апреля, 11:00-20:00KGallery, набережная реки Фонтанки, 24взрослые — 200 рублей, льготники — 100 рублейЕсли верить новостям, то вокруг нас свирепствует эпидемия коронавируса. Пусть так, но в прошлом находились хвори гораздо более опасные и смертоносные — например, Черная смерть, что выкашивала европейцев в XIV веке. о ней и о других ей подобных будут рассказывать в библиотеке на Большеохтинском проспекте. Первым выступит исследователь Средневековья Николай Буцких с лекцией «Пляска смерти, саваны и святые: болезни в русской и европейской средневековой иконографии». За ним наступит черед медицинского журналиста и популяризатора науки Алексея Водовозова, чьей темой станут «Эпидемии: каких сюрпризов ждать от инфекций».14 марта, 16:00-19:00Библиотека Охта-8, Большеохтинский проспект, 8бесплатно, по регистрации (ссылка в комментариях)В историческом парке «Россия — моя история» открылась выставка, посвященная двухсотлетию с момента открытия Антарктиды. Таинственный шестой континент притягивал умы исследователей, в его существовании не сомневались, но впервые его достигли русские исследователи — Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев на шлюпах «Восток» и «Мирный». Другая известная история, связанная с Антарктидой — соревнование норвежца Руаля Амундсена и англичанина Роберта Скотта за первенство в открытии Южного полюса. Как известно, Амундсен не только победил в этой гонке, но и вернулся живым — а вот Скотт погиб на обратном пути. Экспозиция посвящена этим и другим вехам в истории изучения Антарктики, ее климату, фауне и геологии. Немаловажное место уделяется вкладу отечественных исследователей, советским и российским полярным станциям. Для детей подготовлены игры и мультимедиа-симулятор проводки парусника сквозь льдины.до 10 апреляИсторический парк «Россия — моя история», Бассейная улица, 32, строение 1​бесплатноС 11 по 22 марта на различных площадках Мариинского театра вновь состоится ежегодный фестиваль балета. В программе — спектакли с участием отечественных и зарубежных танцовщиков. Как правило, речь идет о классических спектаклях наподобие «Лебединого озера» и «Жизели», но есть и новые постановки.11-22 мартаМариинский театр, Театральная площадь, 1; Мариинский-2, улица Декабристов, 34; Концертный зал Мариинского театра, улица Писарева, 20от 1800 рублейВ честь 175-летия со дня рождения Александра III Русский музей (который некогда носил имя императора) подготовил большую выставку в Михайловском замке. Экспозиция насчитывает около 300 произведений живописи, скульптуры, графики и прикладного искусства, рассказывающих о временах правления предпоследнего русского царя. Как известно, Александр III был увлеченным собирателем искусства — так что основу открытого в 1895 году музея составила именно его коллекция. Теперь, отдавая должное венценосному любителю искусства, музей подготовил экспозицию о нем и о его эпохе.12 февраля — 10 маяМихайловский (Инженерный) замок, Садовая улица, 2взрослый — 600 рублей, льготный — 300 рублейВ «Эрарте» работает выставка «Волосы»: экспозицию составили снимки работ победителей и финалистов британской премии HJ’s British Hairdressing Awards в номинации «Авангард». Эта премия — своеобразный «Оскар» парикмахерского искусства, куаферы всего мира мечтают получить ее. Но ради этого приходится изрядно потрудиться. Созданные парикмахерами произведения искусства недолговечны: срок их жизни может насчитывать какие-то несколько часов. Однако на помощь приходят профессиональные фотографы — и благодаря им эти прически остаются в вечности (или приблизительно так).13 декабря — 5 апреляМузей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В.О., 2550 рублей