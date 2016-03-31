Планы на неделю: чем заняться 16-20 марта

Выставка Бориса Кустодиева

Встречи с петербургскими писателями

Концерт Infected Mushroom

Программа «Открытая среда в Мариинском»

День святого Патрика

XIX Международный фестиваль балета «Мариинский»

Концерт Петра Налича и оркестра

Выставка «Антарктида: два века исследований»

Выставка «Александр III. Император и коллекционер»

Выставка необычных причесок

В KGallery открылась выставка работ Бориса Кустодиева — автора дебелых купчих, чаевничающих на пару с кошкой. Впрочем, несмотря на всю тягу художника к русскому колориту, одним только бытописанием купеческой и крестьянской жизни его творчество не исчерпывается. Ученик Ильи Репина, он успел за свою довольно недолгую жизнь весьма много. Помимо живописи, он также занимался скульптурой, графикой, фотографией. На выставке представят около ста его работ из частных собраний и музейных коллекций — от картин до фотоснимков.21 февраля — 26 апреля, 11:00-20:00KGallery, набережная реки Фонтанки, 24взрослые — 200 рублей, льготники — 100 рублейБиблиотека имени Лермонтова запускает цикл встреч с современными авторами — Александром Секацким, Анджеем Иконниковым-Галицким, Ольгой Чумичевой, Софией Синицкой и Татьяной Москвиной. Они расскажут читателям о том, что входит в круг их научных интересов. Первая встреча состоится в четверг, 19 марта: писатель и философ Александр Секацкий будет говорить о воображаемых мирах и ценности метафизического в поэзии и прозе.19 марта, 19:00Библиотека имени Лермонтова, Литейный проспект, 19бесплатноИзраильские электронщики не особо нуждаются в отдельном представлении: они на сцене уже добрых два десятилетия, выпустили не одну пластинку, а журнал DJ Magazine дважды помещал их в десятку лучших диджеев мира. В эту пятницу они выступят перед петербуржцами.20 марта, 20:00Клуб А2 Green Concert, проспект Медиков, 3от 2000 рублейКаждую среду петербуржцы могут послушать музыку бесплатно: на Новой сцене Мариинского театра проходят концерты классики. На этой неделе здесь исполнят произведения для арфы. Попасть на концерт можно, получив контрамарку для посещения прямо на входе в театр (за 30 минут до начала). Количество мест ограничено.18 марта, 14:00Мариинский-2 (Новая сцена), улица Декабристов, 34бесплатноОфициальной датой празднования Дня святого Патрика является 17 марта, однако устроители концерта решили повременить и перенесли вечеринку на вечер пятницы. На двух сценах Opera Concert Club будут выступать «Калевала», «Оркестръ Тролля», «Дреконь», Zmey Gorynich и другие группы. Рыжеволосых и рыжебородых посетителей в зеленых или ирландских нарядах ждут комплименты от организатора.20 марта, 17:00Opera Concert Club, набережная Обводного канала, 181от 800 рублейС 11 по 22 марта на различных площадках Мариинского театра вновь состоится ежегодный фестиваль балета. В программе — спектакли с участием отечественных и зарубежных танцовщиков. Как правило, речь идет о классических спектаклях наподобие «Лебединого озера» и «Жизели», но есть и новые постановки.11-22 мартаМариинский театр, Театральная площадь, 1; Мариинский-2, улица Декабристов, 34; Концертный зал Мариинского театра, улица Писарева, 20от 1800 рублейПетр Налич прославился в далеком 2007 году, выложив на YouTube клип на свою песню «Гитар». Народу понравилось, и спустя несколько лет Налич уже выступал перед публикой на «Евровидении». Музыкант не придерживается строго определенного жанра, свободно блуждая от рока к фолку и временами даже забредая на оперную поляну. Его коллектив также отличается некоторой аморфностью, так как Налич подбирает их под требования концертной программы и используемой площадки.19 марта, 20:00Aurora Concert Hall, Пироговская набережная, 5/2от 900 рублейВ историческом парке «Россия — моя история» открылась выставка, посвященная двухсотлетию с момента открытия Антарктиды. Таинственный шестой континент притягивал умы исследователей, в его существовании не сомневались, но впервые его достигли русские исследователи — Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев на шлюпах «Восток» и «Мирный». Другая известная история, связанная с Антарктидой — соревнование норвежца Руаля Амундсена и англичанина Роберта Скотта за первенство в открытии Южного полюса. Как известно, Амундсен не только победил в этой гонке, но и вернулся живым — а вот Скотт погиб на обратном пути. Экспозиция посвящена этим и другим вехам в истории изучения Антарктики, ее климату, фауне и геологии. Немаловажное место уделяется вкладу отечественных исследователей, советским и российским полярным станциям. Для детей подготовлены игры и мультимедиа-симулятор проводки парусника сквозь льдины.до 10 апреляИсторический парк «Россия — моя история», Бассейная улица, 32, строение 1​бесплатноВ честь 175-летия со дня рождения Александра III Русский музей (который некогда носил имя императора) подготовил большую выставку в Михайловском замке. Экспозиция насчитывает около 300 произведений живописи, скульптуры, графики и прикладного искусства, рассказывающих о временах правления предпоследнего русского царя. Как известно, Александр III был увлеченным собирателем искусства — так что основу открытого в 1895 году музея составила именно его коллекция. Теперь, отдавая должное венценосному любителю искусства, музей подготовил экспозицию о нем и о его эпохе.12 февраля — 10 маяМихайловский (Инженерный) замок, Садовая улица, 2взрослый — 600 рублей, льготный — 300 рублейВ «Эрарте» работает выставка «Волосы»: экспозицию составили снимки работ победителей и финалистов британской премии HJ’s British Hairdressing Awards в номинации «Авангард». Эта премия — своеобразный «Оскар» парикмахерского искусства, куаферы всего мира мечтают получить ее. Но ради этого приходится изрядно потрудиться. Созданные парикмахерами произведения искусства недолговечны: срок их жизни может насчитывать какие-то несколько часов. Однако на помощь приходят профессиональные фотографы — и благодаря им эти прически остаются в вечности (или приблизительно так).13 декабря — 5 апреляМузей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В.О., 2550 рублей