5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Планы на неделю: чем заняться 16-20 марта
0% М, 0% Ж добавил akazarlyga, Вчера, в 15:30
Выставка Бориса Кустодиева
В KGallery открылась выставка работ Бориса Кустодиева — автора дебелых купчих, чаевничающих на пару с кошкой. Впрочем, несмотря на всю тягу художника к русскому колориту, одним только бытописанием купеческой и крестьянской жизни его творчество не исчерпывается. Ученик Ильи Репина, он успел за свою довольно недолгую жизнь весьма много. Помимо живописи, он также занимался скульптурой, графикой, фотографией. На выставке представят около ста его работ из частных собраний и музейных коллекций — от картин до фотоснимков.
Когда: 21 февраля — 26 апреля, 11:00-20:00
Где: KGallery, набережная реки Фонтанки, 24
Стоимость: взрослые — 200 рублей, льготники — 100 рублей
Встречи с петербургскими писателями
Библиотека имени Лермонтова запускает цикл встреч с современными авторами — Александром Секацким, Анджеем Иконниковым-Галицким, Ольгой Чумичевой, Софией Синицкой и Татьяной Москвиной. Они расскажут читателям о том, что входит в круг их научных интересов. Первая встреча состоится в четверг, 19 марта: писатель и философ Александр Секацкий будет говорить о воображаемых мирах и ценности метафизического в поэзии и прозе.
Когда: 19 марта, 19:00
Где: Библиотека имени Лермонтова, Литейный проспект, 19
Стоимость: бесплатно
Концерт Infected Mushroom
Израильские электронщики не особо нуждаются в отдельном представлении: они на сцене уже добрых два десятилетия, выпустили не одну пластинку, а журнал DJ Magazine дважды помещал их в десятку лучших диджеев мира. В эту пятницу они выступят перед петербуржцами.
Когда: 20 марта, 20:00
Где: Клуб А2 Green Concert, проспект Медиков, 3
Стоимость: от 2000 рублей
Программа «Открытая среда в Мариинском»
Каждую среду петербуржцы могут послушать музыку бесплатно: на Новой сцене Мариинского театра проходят концерты классики. На этой неделе здесь исполнят произведения для арфы. Попасть на концерт можно, получив контрамарку для посещения прямо на входе в театр (за 30 минут до начала). Количество мест ограничено.
Когда: 18 марта, 14:00
Где: Мариинский-2 (Новая сцена), улица Декабристов, 34
Стоимость: бесплатно
День святого Патрика
Официальной датой празднования Дня святого Патрика является 17 марта, однако устроители концерта решили повременить и перенесли вечеринку на вечер пятницы. На двух сценах Opera Concert Club будут выступать «Калевала», «Оркестръ Тролля», «Дреконь», Zmey Gorynich и другие группы. Рыжеволосых и рыжебородых посетителей в зеленых или ирландских нарядах ждут комплименты от организатора.
Когда: 20 марта, 17:00
Где: Opera Concert Club, набережная Обводного канала, 181
Стоимость: от 800 рублей
XIX Международный фестиваль балета «Мариинский»
С 11 по 22 марта на различных площадках Мариинского театра вновь состоится ежегодный фестиваль балета. В программе — спектакли с участием отечественных и зарубежных танцовщиков. Как правило, речь идет о классических спектаклях наподобие «Лебединого озера» и «Жизели», но есть и новые постановки.
Когда: 11-22 марта
Где: Мариинский театр, Театральная площадь, 1; Мариинский-2, улица Декабристов, 34; Концертный зал Мариинского театра, улица Писарева, 20
Стоимость: от 1800 рублей
Концерт Петра Налича и оркестра
Петр Налич прославился в далеком 2007 году, выложив на YouTube клип на свою песню «Гитар». Народу понравилось, и спустя несколько лет Налич уже выступал перед публикой на «Евровидении». Музыкант не придерживается строго определенного жанра, свободно блуждая от рока к фолку и временами даже забредая на оперную поляну. Его коллектив также отличается некоторой аморфностью, так как Налич подбирает их под требования концертной программы и используемой площадки.
Когда: 19 марта, 20:00
Где: Aurora Concert Hall, Пироговская набережная, 5/2
Стоимость: от 900 рублей
Выставка «Антарктида: два века исследований»
В историческом парке «Россия — моя история» открылась выставка, посвященная двухсотлетию с момента открытия Антарктиды. Таинственный шестой континент притягивал умы исследователей, в его существовании не сомневались, но впервые его достигли русские исследователи — Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев на шлюпах «Восток» и «Мирный». Другая известная история, связанная с Антарктидой — соревнование норвежца Руаля Амундсена и англичанина Роберта Скотта за первенство в открытии Южного полюса. Как известно, Амундсен не только победил в этой гонке, но и вернулся живым — а вот Скотт погиб на обратном пути. Экспозиция посвящена этим и другим вехам в истории изучения Антарктики, ее климату, фауне и геологии. Немаловажное место уделяется вкладу отечественных исследователей, советским и российским полярным станциям. Для детей подготовлены игры и мультимедиа-симулятор проводки парусника сквозь льдины.
Когда: до 10 апреля
Где: Исторический парк «Россия — моя история», Бассейная улица, 32, строение 1​
Стоимость: бесплатно
Выставка «Александр III. Император и коллекционер»
В честь 175-летия со дня рождения Александра III Русский музей (который некогда носил имя императора) подготовил большую выставку в Михайловском замке. Экспозиция насчитывает около 300 произведений живописи, скульптуры, графики и прикладного искусства, рассказывающих о временах правления предпоследнего русского царя. Как известно, Александр III был увлеченным собирателем искусства — так что основу открытого в 1895 году музея составила именно его коллекция. Теперь, отдавая должное венценосному любителю искусства, музей подготовил экспозицию о нем и о его эпохе.
Когда: 12 февраля — 10 мая
Где: Михайловский (Инженерный) замок, Садовая улица, 2
Стоимость: взрослый — 600 рублей, льготный — 300 рублей
Выставка необычных причесок
В «Эрарте» работает выставка «Волосы»: экспозицию составили снимки работ победителей и финалистов британской премии HJ’s British Hairdressing Awards в номинации «Авангард». Эта премия — своеобразный «Оскар» парикмахерского искусства, куаферы всего мира мечтают получить ее. Но ради этого приходится изрядно потрудиться. Созданные парикмахерами произведения искусства недолговечны: срок их жизни может насчитывать какие-то несколько часов. Однако на помощь приходят профессиональные фотографы — и благодаря им эти прически остаются в вечности (или приблизительно так).
Когда: 13 декабря — 5 апреля
Где: Музей современного искусства «Эрарта», 29-я линия В.О., 2
Стоимость: 550 рублей
Понравилось
Не понравилось
Еще по теме
0% М, 0% Ж 29 января 2017, в 09:25
0% М, 0% Ж 26 июля 2017, в 12:25
0% М, 0% Ж 11 сентября 2017, в 11:45
0% М, 0% Ж 18 сентября 2017, в 12:05
Добавить комментарий