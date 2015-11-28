28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
Встречи с Необычайным. «Рождественские встречи на Елагином»
Традиционные «Рождественские встречи на Елагином» приготовили новые чудесные представления. С 3 по 7 января взрослые и дети насладятся интерактивной и театрализованной программой.
В красивейшем городском парке покажут новогоднее представление, расскажут о традициях празднования Рождества Христова, а гости создадут рождественского ангела своими руками. Кукольный интерактивный спектакль в игровой форме поведает о любви, верности и самопожертвовании, заманит взрослых и детей в мир сказочных грез. В чудесном путешествии зрители встретятся с Царями-волхвами, узнают, откуда пошла традиция дарить рождественские подарки, а Рождественский дед поможет найти ответ на вопрос, «какой он — самый главный подарок на Рождество?».
Приходи на встречу с Необычайным!
Стоимость 100-500 рублей
В красивейшем городском парке покажут новогоднее представление, расскажут о традициях празднования Рождества Христова, а гости создадут рождественского ангела своими руками. Кукольный интерактивный спектакль в игровой форме поведает о любви, верности и самопожертвовании, заманит взрослых и детей в мир сказочных грез. В чудесном путешествии зрители встретятся с Царями-волхвами, узнают, откуда пошла традиция дарить рождественские подарки, а Рождественский дед поможет найти ответ на вопрос, «какой он — самый главный подарок на Рождество?».
Приходи на встречу с Необычайным!
Стоимость 100-500 рублей
Фестиваль пройдет
3-7 января в 13:00, в 15:00, в 17:00
Место проведения:
Елагин остров, Конюшенный корпус
Я иду!
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