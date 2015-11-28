Встречи с Необычайным. «Рождественские встречи на Елагином»

Традиционные «Рождественские встречи на Елагином» приготовили новые чудесные представления. С 3 по 7 января взрослые и дети насладятся интерактивной и театрализованной программой.



В красивейшем городском парке покажут новогоднее представление, расскажут о традициях празднования Рождества Христова, а гости создадут рождественского ангела своими руками. Кукольный интерактивный спектакль в игровой форме поведает о любви, верности и самопожертвовании, заманит взрослых и детей в мир сказочных грез. В чудесном путешествии зрители встретятся с Царями-волхвами, узнают, откуда пошла традиция дарить рождественские подарки, а Рождественский дед поможет найти ответ на вопрос, «какой он — самый главный подарок на Рождество?».



Приходи на встречу с Необычайным!



Стоимость 100-500 рублей

