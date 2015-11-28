28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
Сокрытая красота. Бесплатные экскурсии по парадным Петербурга
Начните новый год с изучения сокрытой красоты Петербурга. 2,3 и 8 января стартует марафон бесплатных экскурсий по парадным Северной столицы. Вы услышите интересные истории, увидите контрасты Петербурга и прогуляетесь по праздничному городу.
Специально для активных и любознательных петербуржцев в январские праздники проведут бесплатные экскурсии. Отличный повод проветриться после праздников и открыть для себя новый Петербург. Тех немногих, отважных, что решатся прийти 2 января, ждет прогулка по парадным Петроградской стороны эпохи модерн. Пять экскурсий рассчитаны на час-полтора сюжетно и территориально перетекают одна в другую. Вы можете записаться на все или выбрать одну. 3 января вы узнаете о парадных Коломны, а 8 – прогуляетесь по центру города.
Фестиваль парадных Петроградской стороны
2 января 10:00 - По Аптекарскому острову, встреча возле особняка Савиной - Литераторов, 19
2 января 11:30 - Вокруг площади Льва Толстого, встреча у Силина моста, уг. Карповки и Каменноостровского
2 января 13:00 - От Ординарной до Введенской, встреча на углу Большого пр. и Ординарной ул.
2 января 14:30 - От Введенской до Съезжинской, встреча на углу Введенской и Большой Пушкарской ул.
2 января 16:00 - От Зверинской до Добролюбова, встреча на углу Большой Пушкарской и Съезжинской.
Фестиваль парадных Коломны
3 января 13:00 - Вокруг Новой Голландии, встреча у Храповицкого моста - уг. Мойки и Писарева
3 января 14:30 - По Малой Коломне до канала Грибоедова, встреча на пересечении Дровяного пер. и наб. Пряжки
3 января 16:00 - По Покровскому острову, встреча на углу кан. Грибоедова и Английского пр-та
Фестиваль парадных Центрального района
8 января 11:30 - От Шпалерной до Кирочной, встреча на пересечении Шпалерной и Захарьевской
8 января 13:00 - От Кирочной до Жуковского, встреча на углу Кирочной и Маяковского
8 января 14:30 - Вокруг Суворовского, встреча на пересечении Греческого и 5-й Советской
8 января 16:00 - Вокруг Мытнинской улицы, встреча у Овсянниковского сада, на пересечении Мытнинской и Старорусской
Специально для активных и любознательных петербуржцев в январские праздники проведут бесплатные экскурсии. Отличный повод проветриться после праздников и открыть для себя новый Петербург. Тех немногих, отважных, что решатся прийти 2 января, ждет прогулка по парадным Петроградской стороны эпохи модерн. Пять экскурсий рассчитаны на час-полтора сюжетно и территориально перетекают одна в другую. Вы можете записаться на все или выбрать одну. 3 января вы узнаете о парадных Коломны, а 8 – прогуляетесь по центру города.
Фестиваль парадных Петроградской стороны
2 января 10:00 - По Аптекарскому острову, встреча возле особняка Савиной - Литераторов, 19
2 января 11:30 - Вокруг площади Льва Толстого, встреча у Силина моста, уг. Карповки и Каменноостровского
2 января 13:00 - От Ординарной до Введенской, встреча на углу Большого пр. и Ординарной ул.
2 января 14:30 - От Введенской до Съезжинской, встреча на углу Введенской и Большой Пушкарской ул.
2 января 16:00 - От Зверинской до Добролюбова, встреча на углу Большой Пушкарской и Съезжинской.
Фестиваль парадных Коломны
3 января 13:00 - Вокруг Новой Голландии, встреча у Храповицкого моста - уг. Мойки и Писарева
3 января 14:30 - По Малой Коломне до канала Грибоедова, встреча на пересечении Дровяного пер. и наб. Пряжки
3 января 16:00 - По Покровскому острову, встреча на углу кан. Грибоедова и Английского пр-та
Фестиваль парадных Центрального района
8 января 11:30 - От Шпалерной до Кирочной, встреча на пересечении Шпалерной и Захарьевской
8 января 13:00 - От Кирочной до Жуковского, встреча на углу Кирочной и Маяковского
8 января 14:30 - Вокруг Суворовского, встреча на пересечении Греческого и 5-й Советской
8 января 16:00 - Вокруг Мытнинской улицы, встреча у Овсянниковского сада, на пересечении Мытнинской и Старорусской
Экскурсия пройдет
c 2 января 2017, 10:00 по 8 января 2017, 17:30
Место проведения:
Санкт-Петербург
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