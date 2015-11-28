Сокрытая красота. Бесплатные экскурсии по парадным Петербурга

Начните новый год с изучения сокрытой красоты Петербурга. 2,3 и 8 января стартует марафон бесплатных экскурсий по парадным Северной столицы. Вы услышите интересные истории, увидите контрасты Петербурга и прогуляетесь по праздничному городу.



Специально для активных и любознательных петербуржцев в январские праздники проведут бесплатные экскурсии. Отличный повод проветриться после праздников и открыть для себя новый Петербург. Тех немногих, отважных, что решатся прийти 2 января, ждет прогулка по парадным Петроградской стороны эпохи модерн. Пять экскурсий рассчитаны на час-полтора сюжетно и территориально перетекают одна в другую. Вы можете записаться на все или выбрать одну. 3 января вы узнаете о парадных Коломны, а 8 – прогуляетесь по центру города.



Фестиваль парадных Петроградской стороны



2 января 10:00 - По Аптекарскому острову, встреча возле особняка Савиной - Литераторов, 19

2 января 11:30 - Вокруг площади Льва Толстого, встреча у Силина моста, уг. Карповки и Каменноостровского

2 января 13:00 - От Ординарной до Введенской, встреча на углу Большого пр. и Ординарной ул.

2 января 14:30 - От Введенской до Съезжинской, встреча на углу Введенской и Большой Пушкарской ул.

2 января 16:00 - От Зверинской до Добролюбова, встреча на углу Большой Пушкарской и Съезжинской.





Фестиваль парадных Коломны



3 января 13:00 - Вокруг Новой Голландии, встреча у Храповицкого моста - уг. Мойки и Писарева

3 января 14:30 - По Малой Коломне до канала Грибоедова, встреча на пересечении Дровяного пер. и наб. Пряжки

3 января 16:00 - По Покровскому острову, встреча на углу кан. Грибоедова и Английского пр-та



Фестиваль парадных Центрального района



8 января 11:30 - От Шпалерной до Кирочной, встреча на пересечении Шпалерной и Захарьевской

8 января 13:00 - От Кирочной до Жуковского, встреча на углу Кирочной и Маяковского

8 января 14:30 - Вокруг Суворовского, встреча на пересечении Греческого и 5-й Советской

8 января 16:00 - Вокруг Мытнинской улицы, встреча у Овсянниковского сада, на пересечении Мытнинской и Старорусской



