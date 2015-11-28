Рождественская ярмарка на Пионерской площади

На Новогодних праздниках в Петербурге открывается множество ярмарок, но самой любимой остается ярмарка на Пионерской площади. С 24 декабря 2016 по 8 января 2017 года в лучших традициях русских гуляний соберутся скоморохи и цыгане, торговцы и любители добрых развлечений.



В одиннадцатый раз Рождественская ярмарка доставит удовольствие петербуржцам. Вы сильнее почувствуете праздничное настроение оказавшись среди ряженых, цыган и скоморохов. Гости ярмарки узнают, как празднуют Рождество в Германии и Италии, какие песни поют в Индии и Китае, какие праздничные блюда подают в Латвии и Швейцарии. А также отведают блюда национальных кухонь из разных уголков нашей страны, посмотрят и сделают своими руками традиционные сувениры. Также на площади разместился Дом Дедов морозов, Дом ремесел и городской каток.

