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Рождественская ярмарка на Пионерской площади

На Новогодних праздниках в Петербурге открывается множество ярмарок, но самой любимой остается ярмарка на Пионерской площади. С 24 декабря 2016 по 8 января 2017 года в лучших традициях русских гуляний соберутся скоморохи и цыгане, торговцы и любители добрых развлечений.

В одиннадцатый раз Рождественская ярмарка доставит удовольствие петербуржцам. Вы сильнее почувствуете праздничное настроение оказавшись среди ряженых, цыган и скоморохов. Гости ярмарки узнают, как празднуют Рождество в Германии и Италии, какие песни поют в Индии и Китае, какие праздничные блюда подают в Латвии и Швейцарии. А также отведают блюда национальных кухонь из разных уголков нашей страны, посмотрят и сделают своими руками традиционные сувениры. Также на площади разместился Дом Дедов морозов, Дом ремесел и городской каток.
Фестиваль проходит
24 декабря – 8 января, ежедневно с 12:00 до 23:00, ночью с 31 декабря 2016-го на 1 января 2017-го ярмарка будет работать до 03:00
Место проведения:
Пионерская площадь, напротив ТЮЗа
Я иду!
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Фестиваль
Добавил velimira
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