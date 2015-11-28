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Цветные сны в Новогоднюю ночь. Фестиваль Цветного дыма 2017

Зима в Петербурге продолжает давить разнообразием оттенков серого, поэтому в парке имени Бабушкина устроят праздник цветного дыма и раскрасят город яркими красками.

Чтобы не скучать после бурной Новогодней ночи приходите 3 и 4 января в парк имени Бабушкина. Все желающие выстроятся в живое кольцо и раскрасят небо Санкт-Петербурга взрывом шашек. Цветной дым рассеется, но грезы и мгновения чистого счастья останутся в вашей душе. На протяжении всего праздника мастера покажут чудеса обращения с огнем, пиротехникой и дымом.

Вход свободный
Фестиваль пройдет
c 3 января 2017, 15:00 по 4 января 2017, 17:00
Место проведения:
Парк имени Бабушкина
Я иду!
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Фестиваль
Добавил velimira
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