28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
Цветные сны в Новогоднюю ночь. Фестиваль Цветного дыма 2017
Зима в Петербурге продолжает давить разнообразием оттенков серого, поэтому в парке имени Бабушкина устроят праздник цветного дыма и раскрасят город яркими красками.
Чтобы не скучать после бурной Новогодней ночи приходите 3 и 4 января в парк имени Бабушкина. Все желающие выстроятся в живое кольцо и раскрасят небо Санкт-Петербурга взрывом шашек. Цветной дым рассеется, но грезы и мгновения чистого счастья останутся в вашей душе. На протяжении всего праздника мастера покажут чудеса обращения с огнем, пиротехникой и дымом.
Вход свободный
Чтобы не скучать после бурной Новогодней ночи приходите 3 и 4 января в парк имени Бабушкина. Все желающие выстроятся в живое кольцо и раскрасят небо Санкт-Петербурга взрывом шашек. Цветной дым рассеется, но грезы и мгновения чистого счастья останутся в вашей душе. На протяжении всего праздника мастера покажут чудеса обращения с огнем, пиротехникой и дымом.
Вход свободный
Фестиваль пройдет
c 3 января 2017, 15:00 по 4 января 2017, 17:00
Место проведения:
Парк имени Бабушкина
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