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Искры в снегу. Фестиваль бенгальских огней.

В канун Рождества проект «Вместе зажигаем» приготовил для петербуржцев поистине волшебный праздник. Тысячи бенгальских огней под завораживающие рождественские мелодии разобьют искрами темноту зимней ночи.

Трудно представить Новый год без бокала шампанского, елки и бенгальских огней. В парке имени Бабушкина тысячи искр пронзят зимнюю ночь, растопят лед в сердце и мыслях. Для тех, кто искренне верит в чудеса проект «Вместе зажигаем» проведет Фестиваль бенгальских огней, а перед этим вы можете раскрасить небо надо городом на фестивале Цветного дыма.

Вход свободный
Фестиваль пройдет
c 5 января 2017, 19:00 по 6 января 2017, 21:00
Место проведения:
Парк имени Бабушкина
Я иду!
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Фестиваль
Добавил velimira
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