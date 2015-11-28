Искры в снегу. Фестиваль бенгальских огней.

Трудно представить Новый год без бокала шампанского, елки и бенгальских огней. В парке имени Бабушкина тысячи искр пронзят зимнюю ночь, растопят лед в сердце и мыслях. Для тех, кто искренне верит в чудеса проект «Вместе зажигаем» проведет Фестиваль бенгальских огней, а перед этим вы можете раскрасить небо надо городом на