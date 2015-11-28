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Новогодний переполох в Гатчине

Музей-заповедник «Гатчина» представил праздничную программу традиционных новогодних гуляний «Новогодняя кутерьма». В канун Нового года на главной площади пройдёт большой праздничный концерт «В ожидании новогодней ночи», а 4 января готовится хореографическо-пиротехничесткое шоу «Рождественская история».

30 декабря в 18:00 на Дворцовом плацу торжественно откроется фестиваль «Новогодняя кутерьма». Гостей ждет огненное прощание с уходящим годом, снегопад вне зависимости от капризов погоды, игра в снежки и сказочный фейерверк. 31 декабря с 19:00 Белый зал наполнится музыкой, а встречать гостей будут фрейлины императрицы. Со 2 по 10 января в залах Гатчинского дворца проведут экскурсии, мастер-классы и квесты. 4 января в 18.00 начнется яркое хореографическо-пиротехничесткое шоу «Рождественская история» на Серебряном лугу перед Иорданским фасадом Гатчинского дворца. В огненной феерии пронесутся златокрылый ангел и сияющая Вифлеемская звезда.

Стоимость: от 0
Фестиваль пройдет
30 декабря – 8 января, 1 января выходной
Место проведения:
ГМЗ «Гатчина», Красноармейский пр., 2
Я иду!
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Фестиваль
Добавил velimira
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