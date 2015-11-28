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Встреча с Рождеством в этнографическом музее

Этнографический музей устраивает встречи с неведомым и фестиваль театров. В стенах музея вы узнаете о шаманах и духах, услышите рождественские песнопения и увидите вертепный театр.

Новогодние каникулы самое подходящее время чтобы встретиться с потусторонним. В этнографическом музее пройдет квест от команды Injoy games. Участникам предстоит блеснуть знанием шаманских ритуалов, амулетов и способностью общаться с духами. Любителей соревнований ждут 5 января, а тем, кто хочет пройти квест в свое удовольствие стоит прийти 8 числа. Для участия нужно собрать команду от 2-х до 5-ти человек, запастить ручкой, бумагой, не забыть зарядить телефон, иметь возможность выйти в интернет и средство для видеосъемки.

7 и 8 января в этнографическом музее музыкальные и кукольные театры покажут рождественскую программу.

Стоимость участия команды в квесте 700-800 рублей
Фестиваль пройдет
05 января 12:00-18:00, 7 января 15:30-17:00, 8 января 12:00-18:00
Место проведения:
Российский Этнографический музей, Инженерная улица, 4/1
Я иду!
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Фестиваль
Добавил velimira
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