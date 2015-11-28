Встреча с Рождеством в этнографическом музее

Этнографический музей устраивает встречи с неведомым и фестиваль театров. В стенах музея вы узнаете о шаманах и духах, услышите рождественские песнопения и увидите вертепный театр.



Новогодние каникулы самое подходящее время чтобы встретиться с потусторонним. В этнографическом музее пройдет квест от команды Injoy games. Участникам предстоит блеснуть знанием шаманских ритуалов, амулетов и способностью общаться с духами. Любителей соревнований ждут 5 января, а тем, кто хочет пройти квест в свое удовольствие стоит прийти 8 числа. Для участия нужно собрать команду от 2-х до 5-ти человек, запастить ручкой, бумагой, не забыть зарядить телефон, иметь возможность выйти в интернет и средство для видеосъемки.



7 и 8 января в этнографическом музее музыкальные и кукольные театры покажут рождественскую программу.



Стоимость участия команды в квесте 700-800 рублей

