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Похмельный концерт Billy's Band

Billy's Band приглашает снять праздничный синдром и отметить 1 января надрывным джазом, свежим кефиром и юмором. Музыканты специально записали новую пластинку «Песни Дедов Морозов #1», которые вы услышите первыми.

1 января самый неоднозначный день, с одной стороны хочется начать новый год с подвигов, но обычно просто не хватает сил выйти из дома. В клубе «Космонавт» пройдет традиционный концерт русского Тома Уэйтса. Кому как не исполнителям алкоджаза знать о трудностях жизни 1 января. Billy's Band собираются продолжить новогоднюю вечеринку свежим кефиром и слёзами счастья. Для реанимационного концерта музыканты записали новую пластинку - «Песни Дедов Морозов #1».

Стоимость от 1500 рублей
Концерт пройдет
1 января 2017, с 20:00 до 22:00
Место проведения:
Клуб «Космонавт», Бронницкая ул, 24
Я иду!
Теги
клуб Космонавт, концерт 1 января, концерт Billy's Band, куда пойти на выходных
Концерт
Добавил velimira
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