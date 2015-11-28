28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
Похмельный концерт Billy's Band
Billy's Band приглашает снять праздничный синдром и отметить 1 января надрывным джазом, свежим кефиром и юмором. Музыканты специально записали новую пластинку «Песни Дедов Морозов #1», которые вы услышите первыми.
1 января самый неоднозначный день, с одной стороны хочется начать новый год с подвигов, но обычно просто не хватает сил выйти из дома. В клубе «Космонавт» пройдет традиционный концерт русского Тома Уэйтса. Кому как не исполнителям алкоджаза знать о трудностях жизни 1 января. Billy's Band собираются продолжить новогоднюю вечеринку свежим кефиром и слёзами счастья. Для реанимационного концерта музыканты записали новую пластинку - «Песни Дедов Морозов #1».
Стоимость от 1500 рублей
1 января самый неоднозначный день, с одной стороны хочется начать новый год с подвигов, но обычно просто не хватает сил выйти из дома. В клубе «Космонавт» пройдет традиционный концерт русского Тома Уэйтса. Кому как не исполнителям алкоджаза знать о трудностях жизни 1 января. Billy's Band собираются продолжить новогоднюю вечеринку свежим кефиром и слёзами счастья. Для реанимационного концерта музыканты записали новую пластинку - «Песни Дедов Морозов #1».
Стоимость от 1500 рублей
Концерт пройдет
1 января 2017, с 20:00 до 22:00
Место проведения:
Клуб «Космонавт», Бронницкая ул, 24
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