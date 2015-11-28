Похмельный концерт Billy's Band

Billy's Band приглашает снять праздничный синдром и отметить 1 января надрывным джазом, свежим кефиром и юмором. Музыканты специально записали новую пластинку «Песни Дедов Морозов #1», которые вы услышите первыми.



1 января самый неоднозначный день, с одной стороны хочется начать новый год с подвигов, но обычно просто не хватает сил выйти из дома. В клубе «Космонавт» пройдет традиционный концерт русского Тома Уэйтса. Кому как не исполнителям алкоджаза знать о трудностях жизни 1 января. Billy's Band собираются продолжить новогоднюю вечеринку свежим кефиром и слёзами счастья. Для реанимационного концерта музыканты записали новую пластинку - «Песни Дедов Морозов #1».



Стоимость от 1500 рублей

