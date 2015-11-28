29 декабря, четверг
События
Отчёты
28 ноября 2015 Выставка
«Самое удивительное» - фотовыставка National Geographic
24 сентября 2015 Спектакль
День рождения усадьбы Марьино
19 сентября 2015 Выставка
Вы не поверите своим глазам!
Следите за нами там,
где удобно!
Самое
обсуждаемое
События
«Пивоварня Хейнекен» приглашает всех желающих на обзорную экскурсию (14/+12)
Блоги
Три самые знаменитые гостиницы Санкт-Петербурга (4/+4)
Экономим время
City-net: гео-сервисы (18/+3)
Экономим время
Самые популярные бизнес-блоги в рунете (5/+2)
Экономим время
City-vogue: собираем чемодан (4/+2)
Последние
новости
5 апреля, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить

Праздник на Дворцовой площади

На Дворцовой площади весело и ярко отметят наступление Нового года. Вечером 31 декабря гостей будут развлекать Дед Мороз и Снегурочка, музыканты и артисты, а с больших экранов поздравят государственные лица.

31 декабря с 22:00 на Дворцовой площади начнется новогоднее веселье. Погода позволяет продержаться до утра, праздник продолжится до 4. На площади установят несколько сцен, на которых выступят музыкальные коллективы, а с огромного экрана вас поздравят официальные лица, каждые полчаса будут транслироваться видеопоздравления
от жителей других регионов - от Петропавловска-Камчатского до Калининграда и Крыма. Прогуляйтесь по ярмарке, участвуйте в веселых конкурсах, создайте оркестр и исполните новогодние песни, согревайтесь танцами. В 3 часа ночи 1 января акваторию Невы озарят огни новогоднего фейерверка.

Вход свободный.
Вечеринка пройдет
c 31 декабря, 22:00 по 1 января 2017, 04:00
Место проведения:
Дворцовая площадь
Я иду!
Теги
city-weekend, бесплатно, выходные, куда сходить, Куда сходить, куда сходить на выходных, куда пойти, куда пойти на выходных , Новый год на Дворцовой площади
Вечеринка
Добавил velimira
Добавить комментарий
Вставить видео
Вставить картинку
Вставить ссылку
Ваше имя:
Введите код:
Отправить
полезное Пробки на дорогах График разводки мостов курс валют Все вебкамеры
карты карта города схема метро атлас
инфо о проекте правила помощь новости
услуги реклама партнеры
©
рекламодателю —
редакция: