28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
Праздник на Дворцовой площади
На Дворцовой площади весело и ярко отметят наступление Нового года. Вечером 31 декабря гостей будут развлекать Дед Мороз и Снегурочка, музыканты и артисты, а с больших экранов поздравят государственные лица.
31 декабря с 22:00 на Дворцовой площади начнется новогоднее веселье. Погода позволяет продержаться до утра, праздник продолжится до 4. На площади установят несколько сцен, на которых выступят музыкальные коллективы, а с огромного экрана вас поздравят официальные лица, каждые полчаса будут транслироваться видеопоздравления
от жителей других регионов - от Петропавловска-Камчатского до Калининграда и Крыма. Прогуляйтесь по ярмарке, участвуйте в веселых конкурсах, создайте оркестр и исполните новогодние песни, согревайтесь танцами. В 3 часа ночи 1 января акваторию Невы озарят огни новогоднего фейерверка.
Вход свободный.
31 декабря с 22:00 на Дворцовой площади начнется новогоднее веселье. Погода позволяет продержаться до утра, праздник продолжится до 4. На площади установят несколько сцен, на которых выступят музыкальные коллективы, а с огромного экрана вас поздравят официальные лица, каждые полчаса будут транслироваться видеопоздравления
от жителей других регионов - от Петропавловска-Камчатского до Калининграда и Крыма. Прогуляйтесь по ярмарке, участвуйте в веселых конкурсах, создайте оркестр и исполните новогодние песни, согревайтесь танцами. В 3 часа ночи 1 января акваторию Невы озарят огни новогоднего фейерверка.
Вход свободный.
Вечеринка пройдет
c 31 декабря, 22:00 по 1 января 2017, 04:00
Место проведения:
Дворцовая площадь
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