Праздник на Дворцовой площади

На Дворцовой площади весело и ярко отметят наступление Нового года. Вечером 31 декабря гостей будут развлекать Дед Мороз и Снегурочка, музыканты и артисты, а с больших экранов поздравят государственные лица.



31 декабря с 22:00 на Дворцовой площади начнется новогоднее веселье. Погода позволяет продержаться до утра, праздник продолжится до 4. На площади установят несколько сцен, на которых выступят музыкальные коллективы, а с огромного экрана вас поздравят официальные лица, каждые полчаса будут транслироваться видеопоздравления

от жителей других регионов - от Петропавловска-Камчатского до Калининграда и Крыма. Прогуляйтесь по ярмарке, участвуйте в веселых конкурсах, создайте оркестр и исполните новогодние песни, согревайтесь танцами. В 3 часа ночи 1 января акваторию Невы озарят огни новогоднего фейерверка.



Вход свободный.

