Не сиди дома на праздниках — выходи гулять

Городские активисты приглашают вас покинуть привычные стены и открыть глаза на любимый город. 3-8 января в Санкт-Петербурге состоится фестиваль экскурсий от местных для местных «Открытая карта».



Начните новый год с невероятных открытий. Узнай где Пушкин брал морошку, загляни за театральные кулисы, открой мир на ощупь. Обычные граждане поэт, режиссер, медик расскажут о своих наблюдениях за городом и акцентируют внимание на проблемах Петербурга.



Расписание:



3 января, 16:00–17:30 — историческая экскурсия «Брюхо Петербурга» по торговым точкам дореволюционного города. Поэт Ярослав Любимов расскажет, о дореволюционных торговых мошенниках, где Пушкин покупал морошку, вы увидите одно из самых кровавых мест в Апраксином переулке, где развернулась итало-турецкая война.



4 января, 13:00-14:30 – экскурсия «В темноту». Алексей Орлов — незрячий с рождения гид экскурсионного проекта «Осязаемый Петербург», на «Открытой карте» покажет иное ощущение этого мира. Участники попробуют сместить фокус на другие каналы восприятия и настроите «резкость» своего слуха и осязания.



4 января, 16:30-18:30 - культурно-познавательный паб-кроулинг по историческому центру Петербурга с географом.



5 января, 11:00–12:30 — экскурсия «Shopping, который мы потеряли». Имперский шопинг для всех, от Перинных рядов до блистательного шпиля Au Pont Rouge на Мойке или дома Мертенса и величественного «ДЛТ».



6 января, 12:00–13:30 — экскурсия по закрытой экспозиции Музея уличного искусства «Цех Х1». Вы попадете в закрытые для обычных посетителей залы Музея уличного искусства.



6 января, 14:50–16:30 — экскурсия «Театры Литейного проспекта». Вы узнаете о театральной жизни Литейного, о том, что скрывается в исторических особняках и подвальчиках, актёры театра «МИР» расскажут о настоящей закулисной жизни и дадут небольшой театральный мастер-класс.



6 января, 23:30–01:00 — экскурсия по гей-клубам Петербурга и их история — из XIX века в XXI. Петя Воскресенский — краевед и гражданский активист — проведёт ночную историческую экскурсию по одному из петербургских гей-баров



7 января, 12:00–13:30 — экскурсия по закрытой экспозиции Музея уличного искусства «Цех 1». Вы попадете в закрытые для обычных посетителей залы Музея уличного искусства



Стоимость: 300-400 рублей



