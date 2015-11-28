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Не сиди дома на праздниках — выходи гулять

Городские активисты приглашают вас покинуть привычные стены и открыть глаза на любимый город. 3-8 января в Санкт-Петербурге состоится фестиваль экскурсий от местных для местных «Открытая карта».

Начните новый год с невероятных открытий. Узнай где Пушкин брал морошку, загляни за театральные кулисы, открой мир на ощупь. Обычные граждане поэт, режиссер, медик расскажут о своих наблюдениях за городом и акцентируют внимание на проблемах Петербурга.

Расписание:

3 января, 16:00–17:30 — историческая экскурсия «Брюхо Петербурга» по торговым точкам дореволюционного города. Поэт Ярослав Любимов расскажет, о дореволюционных торговых мошенниках, где Пушкин покупал морошку, вы увидите одно из самых кровавых мест в Апраксином переулке, где развернулась итало-турецкая война.

4 января, 13:00-14:30 – экскурсия «В темноту». Алексей Орлов — незрячий с рождения гид экскурсионного проекта «Осязаемый Петербург», на «Открытой карте» покажет иное ощущение этого мира. Участники попробуют сместить фокус на другие каналы восприятия и настроите «резкость» своего слуха и осязания.

4 января, 16:30-18:30 - культурно-познавательный паб-кроулинг по историческому центру Петербурга с географом.

5 января, 11:00–12:30 — экскурсия «Shopping, который мы потеряли». Имперский шопинг для всех, от Перинных рядов до блистательного шпиля Au Pont Rouge на Мойке или дома Мертенса и величественного «ДЛТ».

6 января, 12:00–13:30 — экскурсия по закрытой экспозиции Музея уличного искусства «Цех Х1». Вы попадете в закрытые для обычных посетителей залы Музея уличного искусства.

6 января, 14:50–16:30 — экскурсия «Театры Литейного проспекта». Вы узнаете о театральной жизни Литейного, о том, что скрывается в исторических особняках и подвальчиках, актёры театра «МИР» расскажут о настоящей закулисной жизни и дадут небольшой театральный мастер-класс.

6 января, 23:30–01:00 — экскурсия по гей-клубам Петербурга и их история — из XIX века в XXI. Петя Воскресенский — краевед и гражданский активист — проведёт ночную историческую экскурсию по одному из петербургских гей-баров

7 января, 12:00–13:30 — экскурсия по закрытой экспозиции Музея уличного искусства «Цех 1». Вы попадете в закрытые для обычных посетителей залы Музея уличного искусства

Стоимость: 300-400 рублей

Экскурсия пройдет
c 3 января 2017, 16:00 по 7 января 2017, 13:30
Место проведения:
Санкт-Петербург
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Экскурсия
Добавил velimira
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