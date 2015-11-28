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Рождество с Дали. Выставка «Дали – Живые полотна»

Творения гения сюрреализма порадуют петербуржцев в Рождество. Популярная выставка «Дали - Живые полотна» вернется в город на Неве всего на неделю, спешите видеть.

В креативном пространстве Люмьер Холл открылась мультимедийная выставка эпатажного художника Дали. Визуализация лучших картин мастера сюрреализма позволит вам очутиться в ином мире и погрузиться в фантазию художника. Непрерывный видеоряд под музыку Астора Пьяццоллы и Ламберто Гарделли осветит творческий путь художника. Посетители сделают веселую фотографию в полете, испытают творческие муки у мольберта, посидят на знаменитом диване в форме губ. Также организованы арт-кинопоказы, мастер-классы и лекции об искусстве.

Стоимость 400-1500 рублей
Выставка проходит
c 1 января, 11:00 по 8 января, 23:00
Место проведения:
Креативное пространство Люмьер-холл , наб. Обводного канала, 74Ц
Я иду!
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выставка в Люммьер Холле, выставка Сальвадора Дали, Живые полотна Сальвадора Дали, куда пойти на выходных
Выставка
Добавил velimira
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