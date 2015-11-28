28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Рождество с Дали. Выставка «Дали – Живые полотна»
Творения гения сюрреализма порадуют петербуржцев в Рождество. Популярная выставка «Дали - Живые полотна» вернется в город на Неве всего на неделю, спешите видеть.
В креативном пространстве Люмьер Холл открылась мультимедийная выставка эпатажного художника Дали. Визуализация лучших картин мастера сюрреализма позволит вам очутиться в ином мире и погрузиться в фантазию художника. Непрерывный видеоряд под музыку Астора Пьяццоллы и Ламберто Гарделли осветит творческий путь художника. Посетители сделают веселую фотографию в полете, испытают творческие муки у мольберта, посидят на знаменитом диване в форме губ. Также организованы арт-кинопоказы, мастер-классы и лекции об искусстве.
Стоимость 400-1500 рублей
В креативном пространстве Люмьер Холл открылась мультимедийная выставка эпатажного художника Дали. Визуализация лучших картин мастера сюрреализма позволит вам очутиться в ином мире и погрузиться в фантазию художника. Непрерывный видеоряд под музыку Астора Пьяццоллы и Ламберто Гарделли осветит творческий путь художника. Посетители сделают веселую фотографию в полете, испытают творческие муки у мольберта, посидят на знаменитом диване в форме губ. Также организованы арт-кинопоказы, мастер-классы и лекции об искусстве.
Стоимость 400-1500 рублей
Выставка проходит
c 1 января, 11:00 по 8 января, 23:00
Место проведения:
Креативное пространство Люмьер-холл , наб. Обводного канала, 74Ц
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