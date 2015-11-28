28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Светлое Рождество в Петропавловской крепости
В светлый праздник Рождества на Соборной площади Петропавловской крепости пройдут народные гулянья. Лучшие фольклорные коллективы споют веселые колядки, а задорные скоморохи отведут ваши беды.
Главный православный праздник дружно отметят в Петропавловской крепости. Фольклорные коллективы, клоуны, мимы, и скоморохи вместе с вами порадуются рождению Мессии. На мастер-классах вы сделаете рождественское украшение, распишите имбирный пряник и вдоволь натанцуетесь. Сделайте на память фото с рождественскими арт-объектами, и праздник останется с вами.
Вход свободный
Главный православный праздник дружно отметят в Петропавловской крепости. Фольклорные коллективы, клоуны, мимы, и скоморохи вместе с вами порадуются рождению Мессии. На мастер-классах вы сделаете рождественское украшение, распишите имбирный пряник и вдоволь натанцуетесь. Сделайте на память фото с рождественскими арт-объектами, и праздник останется с вами.
Вход свободный
Фестиваль пройдет
7 января, с 11:30 до 16:00
Место проведения:
Петропавловская крепость, Соборная площадь
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