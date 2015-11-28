Светлое Рождество в Петропавловской крепости

В светлый праздник Рождества на Соборной площади Петропавловской крепости пройдут народные гулянья. Лучшие фольклорные коллективы споют веселые колядки, а задорные скоморохи отведут ваши беды.



Главный православный праздник дружно отметят в Петропавловской крепости. Фольклорные коллективы, клоуны, мимы, и скоморохи вместе с вами порадуются рождению Мессии. На мастер-классах вы сделаете рождественское украшение, распишите имбирный пряник и вдоволь натанцуетесь. Сделайте на память фото с рождественскими арт-объектами, и праздник останется с вами.



Вход свободный

