28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
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Перед 9 валом. «Айвазовский. Ожившие полотна»
К 200-летию великого мариниста в Люмьер-Холле открылась мультимедийная выставка «Айвазовский. Ожившие полотна». Вы окажетесь в самом центре бушующего шторма вдохновения Айвазовского, вас унесет парусник «Счастье» и накроет волной восторга.
Поклонники творчества Айвазовского и любители искусства должны быть в восторге: в декабре открылась масштабная выставка великого мариниста в Русском музее, а 1 января 2017 года в Санкт-Петербурге, Москве и Екатеринбурге открылись выставки «Айвазовский. Ожившие полотна». В Люмьер Холле предстанут более 200 работ в формате ps-3D, а 30 проекторов высокого разрешения дополненных 20 кВт объемного звука заставят вас забыть о реальности.
Стоимость: 350-500 рублей
Поклонники творчества Айвазовского и любители искусства должны быть в восторге: в декабре открылась масштабная выставка великого мариниста в Русском музее, а 1 января 2017 года в Санкт-Петербурге, Москве и Екатеринбурге открылись выставки «Айвазовский. Ожившие полотна». В Люмьер Холле предстанут более 200 работ в формате ps-3D, а 30 проекторов высокого разрешения дополненных 20 кВт объемного звука заставят вас забыть о реальности.
Стоимость: 350-500 рублей
Выставка проходит
c 1 января, 11:00 по 12 марта, 23:00
Место проведения:
Креативное пространство «Люмьер-холл», наб. Обводного канала, 74ц
Я иду!
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