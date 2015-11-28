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Перед 9 валом. «Айвазовский. Ожившие полотна»

К 200-летию великого мариниста в Люмьер-Холле открылась мультимедийная выставка «Айвазовский. Ожившие полотна». Вы окажетесь в самом центре бушующего шторма вдохновения Айвазовского, вас унесет парусник «Счастье» и накроет волной восторга.

Поклонники творчества Айвазовского и любители искусства должны быть в восторге: в декабре открылась масштабная выставка великого мариниста в Русском музее, а 1 января 2017 года в Санкт-Петербурге, Москве и Екатеринбурге открылись выставки «Айвазовский. Ожившие полотна». В Люмьер Холле предстанут более 200 работ в формате ps-3D, а 30 проекторов высокого разрешения дополненных 20 кВт объемного звука заставят вас забыть о реальности.

Стоимость: 350-500 рублей
Выставка проходит
c 1 января, 11:00 по 12 марта, 23:00
Место проведения:
Креативное пространство «Люмьер-холл», наб. Обводного канала, 74ц
Я иду!
Теги
Айвазовский. Ожившие полотна, выставка в Люммьер Холле, куда пойти на выходных, куда пойти на неделе
Выставка
Добавил velimira
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