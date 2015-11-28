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Три премьеры Инженерного театра АХЕ

12, 13 и 14 января на Эрарта сцене Инженерный театр АХЕ с гостями представят сиюминутное кабаре Глория Транзит. Кабаре абсурда, импровизации, мимолетные открытия ждут зрителей.


Уникальный инженерный театр АХЕ представит три премьеры. Каждый вечер зрителей ждет новая тема, которая будет развиваться подобно живому организму, непредсказуемо. Похитители сновидений, Отряхиватели фонарей и Запускатели воздушного койота – под этими знаками пройдут ваши вечера. Подобного вы никогда больше не увидите, постановки сиюминутны, они рождаются и уходят на ваших глазах. По чертежам ахе-инженеров бригада артистов выстроит прозрачную призму радости.

Стоимость: 1000 рублей, абонемент на всей представления: 2 100 рублей

Спектакль пройдет
12 января 20:00, 13 января 20:00, 14 января 20:00
Место проведения:
Эрарта, 29-линия В.О., д. 2
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Теги
куда пойти на выходных, куда пойти на неделе, музей современного искусства "Эрарта", Театр АХЕ
Спектакль
Добавил velimira
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