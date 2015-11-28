20 лет с «Машей и Медведями»

2017 год должен стать годом группы «Маши и Медведи». Музыканты отмечают 20 лет своей деятельности, выезжают в гастрольный тур и выпускают новый альбом. Отметь Старый Новый год под музыку.





В своей хулиганской манере «Маша и Медведи» отмечают свой 20-летний юбилей как год непослушания. Главный подарок для поклонников коллектива – релиз нового альбома после 11-летнего перерыва. Также в этом году представится шанс услышать любимый коллектив и старые хиты в разных городах страны. Стартует праздничный сабантуй в Петербурге.



Стоимость 300-1000 рублей



