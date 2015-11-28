28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
20 лет с «Машей и Медведями»
2017 год должен стать годом группы «Маши и Медведи». Музыканты отмечают 20 лет своей деятельности, выезжают в гастрольный тур и выпускают новый альбом. Отметь Старый Новый год под музыку.
В своей хулиганской манере «Маша и Медведи» отмечают свой 20-летний юбилей как год непослушания. Главный подарок для поклонников коллектива – релиз нового альбома после 11-летнего перерыва. Также в этом году представится шанс услышать любимый коллектив и старые хиты в разных городах страны. Стартует праздничный сабантуй в Петербурге.
Стоимость 300-1000 рублей
В своей хулиганской манере «Маша и Медведи» отмечают свой 20-летний юбилей как год непослушания. Главный подарок для поклонников коллектива – релиз нового альбома после 11-летнего перерыва. Также в этом году представится шанс услышать любимый коллектив и старые хиты в разных городах страны. Стартует праздничный сабантуй в Петербурге.
Стоимость 300-1000 рублей
Концерт пройдет
13 января, с 20:00 до 22:00
Место проведения:
Aurora Concert Hall, Пироговская наб. 5/2
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