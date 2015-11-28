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Победи Властелина колец

14 января Охта Lab заполонят гномы, волшебники, эльфы и хоббиты. В бесплатной ролевой игре по волшебному миру великого Толкина, сойдутся добро и зло. Средиземью нужен новый герой.

Прошло 125 лет со дня рождения английского писателя Джона Толкина, а его мысли, мир его героев до сих пор жив и волнует умы людей. В этот старый новый год вы можете отправиться в увлекательное путешествие по Средиземью, войти в роль отважного гнома, мудрого эльфа, или веселого хоббита и выиграть битву со злом. По сюжету игры «Давным-давно в далеком Гондоре» Саурон побежден, и Гондором правит наместник Денетор. Сыновья приносят ему страшное известие — вновь горят огни в земле Мордора. Что сулит будущее всему Средиземью? Не обойдется без бала и пиров.

Вход свободный
Вечеринка пройдет
14 января, с 11:00 до 17:00
Место проведения:
Охта Lab, Якорная ул., 5а, 2-й этаж
Я иду!
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Вечеринка
Добавил velimira
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