Велопарад Дедов Морозов и Снегурочек

В Старый Новый год по Петербургу проедет красно-синий велопарад, гремя хлопушками и заливаясь звонким смехом. Наряжайтесь Дедом Морозом с густой бородой или красавицей Снегурочкой с длинными косами, садитесь на железного коня и участвуйте в параде.
14 января участники велопарада проедут шесть километров по центру Петербурга. Двинется яркая процессия от Инженерного сквера, путь будет пролегать по набережной реки Фонтанки, по Гороховой улице и финиширует на Дворцовой площади. Подробную схему маршрута смотреть здесь.
Вы убедитесь, что кататься зимой по Петербургу комфортно и весело. На финише участников велопарада ждёт фотосессия, возьмите с собой новогодние аксессуары: колокольчики, хлопушки, гирлянды, мишуру, бенгальские огни и превратите обычный день в праздник для себя и других. После велопрогулки можно продолжить вечер на согревающей афтепати в баре Brimborium.
Стоимость: бесплатно
Вечеринка пройдет
14 января, с 13:30 до 17:00
Место проведения:
Инженерный сквер, пересечение Садовой и Инженерной улиц