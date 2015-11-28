Велопарад Дедов Морозов и Снегурочек

14 января участники велопарада проедут шесть километров по центру Петербурга. Двинется яркая процессия от Инженерного сквера, путь будет пролегать по набережной реки Фонтанки, по Гороховой улице и финиширует на Дворцовой площади. Подробную схему маршрута смотретьВы убедитесь, что кататься зимой по Петербургу комфортно и весело. На финише участников велопарада ждёт фотосессия, возьмите с собой новогодние аксессуары: колокольчики, хлопушки, гирлянды, мишуру, бенгальские огни и превратите обычный день в праздник для себя и других. После велопрогулки можно продолжить вечер на согревающей афтепати в баре Brimborium.