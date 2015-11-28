10 января, вторник
События
Отчёты
28 ноября 2015 Выставка
«Самое удивительное» - фотовыставка National Geographic
24 сентября 2015 Спектакль
День рождения усадьбы Марьино
19 сентября 2015 Выставка
Вы не поверите своим глазам!
Следите за нами там,
где удобно!
Самое
обсуждаемое
События
«Пивоварня Хейнекен» приглашает всех желающих на обзорную экскурсию (14/+12)
Блоги
Три самые знаменитые гостиницы Санкт-Петербурга (5/+5)
Экономим время
City-net: гео-сервисы (18/+3)
Экономим время
Самые популярные бизнес-блоги в рунете (5/+2)
Экономим время
City-vogue: собираем чемодан (4/+2)
Последние
новости
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить

Велопарад Дедов Морозов и Снегурочек

В Старый Новый год по Петербургу проедет красно-синий велопарад, гремя хлопушками и заливаясь звонким смехом. Наряжайтесь Дедом Морозом с густой бородой или красавицей Снегурочкой с длинными косами, садитесь на железного коня и участвуйте в параде.

14 января участники велопарада проедут шесть километров по центру Петербурга. Двинется яркая процессия от Инженерного сквера, путь будет пролегать по набережной реки Фонтанки, по Гороховой улице и финиширует на Дворцовой площади. Подробную схему маршрута смотреть здесь.

Вы убедитесь, что кататься зимой по Петербургу комфортно и весело. На финише участников велопарада ждёт фотосессия, возьмите с собой новогодние аксессуары: колокольчики, хлопушки, гирлянды, мишуру, бенгальские огни и превратите обычный день в праздник для себя и других. После велопрогулки можно продолжить вечер на согревающей афтепати в баре Brimborium.

Стоимость: бесплатно
Вечеринка пройдет
14 января, с 13:30 до 17:00
Место проведения:
Инженерный сквер, пересечение Садовой и Инженерной улиц
Я иду!
Теги
city-weekend, бесплатно, выходные, куда сходить, Куда сходить, куда сходить на выходных, куда пойти, куда пойти на выходных , велопарад Дедов Морозов, велопарад Петербург, праздничный велопарад
Вечеринка
Добавил velimira
Добавить комментарий
Вставить видео
Вставить картинку
Вставить ссылку
Ваше имя:
Введите код:
Отправить
полезное Пробки на дорогах График разводки мостов курс валют Все вебкамеры
карты карта города схема метро атлас
инфо о проекте правила помощь новости
услуги реклама партнеры
©
рекламодателю —
редакция: