Сумасшедшая ночь Тима Бертона и Джонни Деппа

Проведите ночь вместе с безумным творческим дуэтом Тима Бертона и Джонни Деппа. В программе три картины, которые заставят вас забыть о реальности: «Алиса в стране чудес», «Чарли и шоколадная фабрика», «Мрачные тени».



Очаровательный Джонни Депп вовсе и не собирался становиться актером, а рассматривал съемки как вспомогательную работу к музыкальной карьере. К счастью для нас, судьба распорядилась иначе, и после нескольких проб Деппа в кино Тим Бертон приглашает его сыграть главную роль в фильме «Эдвард Руки-ножницы». За эту роль Деппа номинировали на премию «Золотой глобус», и сложился творческий и дружеский дуэт режиссера и актера.



Начнется киноночь с фильма «Алиса в стране чудес» 2010 года, где Депп предстанет в образе сумасшедшего Шляпника с пронзительными зелеными глазами. Около часа ночи вы окажитесь на шоколадной фабрике эксцентричного Вилли Вонки. А напоследок посмотрите «Мрачные тени». Красавец и ловелас, а также вампир Барнабас Коллинз освобождается из склепа, в котором томился два столетия благодаря одной ведьме.



В стоимость билета включены 3 жетона для игры на советских игровых автоматах, которыми Вы сможете воспользоваться в перерывах между сеансами.



Стоимость: 500 рублей

