28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
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МопсоЕлка в Цифербурге
Настройтесь на самые милые выходные, ведь 15 января вас ждет яркое событие - «МопсоЕлка». В Голицын Лофте соберутся нарядные дети, родители и милые мопсы в костюмах.
15 января в пространстве Цифербурге на Фонтанке весело отпразднуют Старый Новый год. «Мопсоелка» - это не выставка собак, это общий праздник для взрослых, детей и зверей. Милые собачки будут наряжены в оригинальные костюмы, вкусняшки и конкурсы ждут людей и четвероногих гостей. На память останутся незабываемые фотографии, а ваших питомцев ждет массажный кабинет и радость общения.
Стоимость 400-500, дети до 10 лет и мопсы - бесплатно
15 января в пространстве Цифербурге на Фонтанке весело отпразднуют Старый Новый год. «Мопсоелка» - это не выставка собак, это общий праздник для взрослых, детей и зверей. Милые собачки будут наряжены в оригинальные костюмы, вкусняшки и конкурсы ждут людей и четвероногих гостей. На память останутся незабываемые фотографии, а ваших питомцев ждет массажный кабинет и радость общения.
Стоимость 400-500, дети до 10 лет и мопсы - бесплатно
Вечеринка пройдет
15 января, с 13:00 до 19:00
Место проведения:
Голицын Лофт, Цифербург, наб. р. Фонтанки, 20.
Я иду!
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