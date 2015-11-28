МопсоЕлка в Цифербурге

Настройтесь на самые милые выходные, ведь 15 января вас ждет яркое событие - «МопсоЕлка». В Голицын Лофте соберутся нарядные дети, родители и милые мопсы в костюмах.



15 января в пространстве Цифербурге на Фонтанке весело отпразднуют Старый Новый год. «Мопсоелка» - это не выставка собак, это общий праздник для взрослых, детей и зверей. Милые собачки будут наряжены в оригинальные костюмы, вкусняшки и конкурсы ждут людей и четвероногих гостей. На память останутся незабываемые фотографии, а ваших питомцев ждет массажный кабинет и радость общения.



Стоимость 400-500, дети до 10 лет и мопсы - бесплатно

