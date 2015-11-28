В дороге с Юлией Чичериной. Юбилейный концерт

28 января в клубе «Космонавт» певица и путешественница Юлия Чичерина даст старт гастрольному туру «20 лет в пути». Петербуржцы станут первыми, с кем музыканты разделят пыль дорог.



Чичерина ворвалась в жизнь российской рок-сцены в 1997 году, до сих по радио звучат хиты «Жара» и «Ту-лу-ла». Юлия черпает вдохновение в путешествиях, и к сегодняшнему дню она объездила почти весь мир. Певица пересекала пустыню Гоби и Тибет, была в Америке и Африке, в Аргентине и Камбодже, проехала на машине от Владивостока до Балтики, от Ледовитого океана до южных морей. В этот юбилейный для группы год должен выйти первый сборник «The Best Of», в который войдут все хиты группы за 20 лет.



Стоимость от 300 рублей

