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В дороге с Юлией Чичериной. Юбилейный концерт

28 января в клубе «Космонавт» певица и путешественница Юлия Чичерина даст старт гастрольному туру «20 лет в пути». Петербуржцы станут первыми, с кем музыканты разделят пыль дорог.

Чичерина ворвалась в жизнь российской рок-сцены в 1997 году, до сих по радио звучат хиты «Жара» и «Ту-лу-ла». Юлия черпает вдохновение в путешествиях, и к сегодняшнему дню она объездила почти весь мир. Певица пересекала пустыню Гоби и Тибет, была в Америке и Африке, в Аргентине и Камбодже, проехала на машине от Владивостока до Балтики, от Ледовитого океана до южных морей. В этот юбилейный для группы год должен выйти первый сборник «The Best Of», в который войдут все хиты группы за 20 лет.

Стоимость от 300 рублей
Концерт пройдет
28 января, с 20:00 до 22:00
Место проведения:
Клуб Космонавт, Бронницкая ул., 24
Я иду!
Теги
клуб Космонавт, концерт Чичериной, куда пойти на выходных, Юля Чичерина
Концерт
Добавил velimira
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