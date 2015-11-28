28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
В дороге с Юлией Чичериной. Юбилейный концерт
28 января в клубе «Космонавт» певица и путешественница Юлия Чичерина даст старт гастрольному туру «20 лет в пути». Петербуржцы станут первыми, с кем музыканты разделят пыль дорог.
Чичерина ворвалась в жизнь российской рок-сцены в 1997 году, до сих по радио звучат хиты «Жара» и «Ту-лу-ла». Юлия черпает вдохновение в путешествиях, и к сегодняшнему дню она объездила почти весь мир. Певица пересекала пустыню Гоби и Тибет, была в Америке и Африке, в Аргентине и Камбодже, проехала на машине от Владивостока до Балтики, от Ледовитого океана до южных морей. В этот юбилейный для группы год должен выйти первый сборник «The Best Of», в который войдут все хиты группы за 20 лет.
Стоимость от 300 рублей
Чичерина ворвалась в жизнь российской рок-сцены в 1997 году, до сих по радио звучат хиты «Жара» и «Ту-лу-ла». Юлия черпает вдохновение в путешествиях, и к сегодняшнему дню она объездила почти весь мир. Певица пересекала пустыню Гоби и Тибет, была в Америке и Африке, в Аргентине и Камбодже, проехала на машине от Владивостока до Балтики, от Ледовитого океана до южных морей. В этот юбилейный для группы год должен выйти первый сборник «The Best Of», в который войдут все хиты группы за 20 лет.
Стоимость от 300 рублей
Концерт пройдет
28 января, с 20:00 до 22:00
Место проведения:
Клуб Космонавт, Бронницкая ул., 24
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