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В мире высоких технологий. Десятый Киберфест

10-й международный фестиваль медиа-искусства «Киберфест 10» пройдет в Петербурге с 25 января по 7 февраля 2017 года. На Киберфесте вы увидите все спектры мира будущего: медиа-объекты, перформансы, саунд-арт, видео-арт, лекции, воркшопы, мастер-классы.

В День студента, 25 января, фестиваль начнется с двойного открытия. Выставка «Эффект Присутствия» поразит гостей в Академии им. Штиглица, и Музее Российской академии художеств вас ждут на выставке «Интерпретации».

Фестиваль охватит именитые площадки города, в том числе Научно-исследовательский музей Российской академии художеств, Музей прикладного искусства Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л.Штиглица, Молодежный образовательный центр Государственного Эрмитажа, креативное пространство «Тайга», галерея «Люда», Санкт-Петербургский музей звука, Голицын Холл.

Киберфест зародился в городе на Неве в 2007 году, и стал одним из крупнейших фестивалей международного уровня, представляющих медиаискусство.

Стоимость от 0
Фестиваль пройдет
c 25 января, 16:00 по 7 февраля, 20:00
Место проведения:
Санкт-Петербург
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Фестиваль
Добавил velimira
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