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Корабли на краю земли. Выставка «Ансельм Кифер – Велимиру Хлебникову»
31 мая в Эрмитаже откроется первая в России персональная выставка немецкого художника Ансельма Кифера. Работы размышления, требующие мистического переживания и интеллектуального усердия посвящены русскому поэту Велимиру Хлебникову.
Историки искусства считают Кифера одним из тех, кто возрождает жанр исторической живописи, обращая внимание на вопросы памяти и культурного мифа. В смелой вангоговской манере, краски на холстах Кифера смешиваются c пылью, землей, глиной, ржавым металлом, соломой, засушенными цветами.
В прошлом году художник посетил Петербург и создал специальный проект для Эрмитажа. В оборудованном для выставки трехчастном пространстве Николаевского зала Кифер планирует разместить полотна, посвященные русскому поэту-футуристу, экспериментатору словотворчества Велимиру Хлебникову. Выставка «Ансельм Кифер – Велимиру Хлебникову» – это живописная ода печальной красоте ржавеющих кораблей, некогда вселявших страх, а теперь брошенных их создателями на самом краю земли.
Стоимость от 400 рублей
Историки искусства считают Кифера одним из тех, кто возрождает жанр исторической живописи, обращая внимание на вопросы памяти и культурного мифа. В смелой вангоговской манере, краски на холстах Кифера смешиваются c пылью, землей, глиной, ржавым металлом, соломой, засушенными цветами.
В прошлом году художник посетил Петербург и создал специальный проект для Эрмитажа. В оборудованном для выставки трехчастном пространстве Николаевского зала Кифер планирует разместить полотна, посвященные русскому поэту-футуристу, экспериментатору словотворчества Велимиру Хлебникову. Выставка «Ансельм Кифер – Велимиру Хлебникову» – это живописная ода печальной красоте ржавеющих кораблей, некогда вселявших страх, а теперь брошенных их создателями на самом краю земли.
Стоимость от 400 рублей
Выставка пройдет
c 31 мая, 10:30 по 3 сентября, 18:00
Место проведения:
Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь ,2
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