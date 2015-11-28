День памяти Хармса. «Маршрут №2»

Почтите память гения абсурда пройдя по «Маршруту № 2». 2 февраля вас ждет лекция в пустоте, сенситивный спектакль «Старуха» в катакомбах церкви и прогулка по Петербургу Хармса.



2 февраля 1942 года в отделении психиатрии тюрьмы «Кресты» умер писатель Даниил Хармс. В день памяти писателя вы можете стать участником «Маршрута № 2» - действо, объединяющее экскурсию и интерактивный театр. Вы можете присутствовать на всех частях или выбрать что-то одно по вкусу.



Начнется «Маршрут №2» с лекции в актовом зале Петришуле в 19:00. Место выбрано не случайно: в этом учебном заведении постигал науки сам Хармс. Затем в 20:00 в катакомбах Петрикирхе вы увидите спектакль «Старуха», и завершающий этап маршрута – прогулка по Ленинграду 30-х годов, начнется в 21:00 у ворот Петрикирхе.



Одна часть действа пройдет в пустоте

другая - в темноте

третья - в тишине, наедине с автором.



Стоимость: 500 рублей

