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День памяти Хармса. «Маршрут №2»

Почтите память гения абсурда пройдя по «Маршруту № 2». 2 февраля вас ждет лекция в пустоте, сенситивный спектакль «Старуха» в катакомбах церкви и прогулка по Петербургу Хармса.

2 февраля 1942 года в отделении психиатрии тюрьмы «Кресты» умер писатель Даниил Хармс. В день памяти писателя вы можете стать участником «Маршрута № 2» - действо, объединяющее экскурсию и интерактивный театр. Вы можете присутствовать на всех частях или выбрать что-то одно по вкусу.

Начнется «Маршрут №2» с лекции в актовом зале Петришуле в 19:00. Место выбрано не случайно: в этом учебном заведении постигал науки сам Хармс. Затем в 20:00 в катакомбах Петрикирхе вы увидите спектакль «Старуха», и завершающий этап маршрута – прогулка по Ленинграду 30-х годов, начнется в 21:00 у ворот Петрикирхе.

Одна часть действа пройдет в пустоте
другая - в темноте
третья - в тишине, наедине с автором.

Стоимость: 500 рублей
Спектакль пройдет
2 февраля, с 19:00 до 22:00
Место проведения:
Петришуле, Невский пр., 22-24, лит. А
Я иду!
Теги
Даниил Хармс, куда пойти на неделе, Маршрут Старухи, Петрикирхе
Спектакль
Добавил velimira
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