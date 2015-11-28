28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
День памяти Хармса. «Маршрут №2»
Почтите память гения абсурда пройдя по «Маршруту № 2». 2 февраля вас ждет лекция в пустоте, сенситивный спектакль «Старуха» в катакомбах церкви и прогулка по Петербургу Хармса.
2 февраля 1942 года в отделении психиатрии тюрьмы «Кресты» умер писатель Даниил Хармс. В день памяти писателя вы можете стать участником «Маршрута № 2» - действо, объединяющее экскурсию и интерактивный театр. Вы можете присутствовать на всех частях или выбрать что-то одно по вкусу.
Начнется «Маршрут №2» с лекции в актовом зале Петришуле в 19:00. Место выбрано не случайно: в этом учебном заведении постигал науки сам Хармс. Затем в 20:00 в катакомбах Петрикирхе вы увидите спектакль «Старуха», и завершающий этап маршрута – прогулка по Ленинграду 30-х годов, начнется в 21:00 у ворот Петрикирхе.
Одна часть действа пройдет в пустоте
другая - в темноте
третья - в тишине, наедине с автором.
Стоимость: 500 рублей
2 февраля 1942 года в отделении психиатрии тюрьмы «Кресты» умер писатель Даниил Хармс. В день памяти писателя вы можете стать участником «Маршрута № 2» - действо, объединяющее экскурсию и интерактивный театр. Вы можете присутствовать на всех частях или выбрать что-то одно по вкусу.
Начнется «Маршрут №2» с лекции в актовом зале Петришуле в 19:00. Место выбрано не случайно: в этом учебном заведении постигал науки сам Хармс. Затем в 20:00 в катакомбах Петрикирхе вы увидите спектакль «Старуха», и завершающий этап маршрута – прогулка по Ленинграду 30-х годов, начнется в 21:00 у ворот Петрикирхе.
Одна часть действа пройдет в пустоте
другая - в темноте
третья - в тишине, наедине с автором.
Стоимость: 500 рублей
Спектакль пройдет
2 февраля, с 19:00 до 22:00
Место проведения:
Петришуле, Невский пр., 22-24, лит. А
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