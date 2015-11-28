Рожденные в СССР. Исторический концерт «ДДТ»

11 марта в Петербургском СКК легендарная группа ДДТ представит грандиозный концерт «История звука». Лучшие песни из самых знаковых альбомов коллектива с момента основания до наших дней впервые объединены в одну программу.



Музыканты сообщают, что к этому концерту они шли всю жизнь. Программа состоит из трех частей – по трем эпохам легендарного коллектива. По истории группы можно проследить историю нашей страны, развитие настроений и ориентиров человека. Будьте уверены, что услышите любимые «Не стреляй», «Осень», «Это все», «Мальчики-мажоры», «Я получил эту роль», «В последнюю осень», «Просвистела», «Ветер», «Родина», «Глазища», «Ленинград», «Революция».



Этот концерт обязательно войдет в историю, так станьте ее частью.



Стоимость от 1500 рублей

