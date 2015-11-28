28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Рожденные в СССР. Исторический концерт «ДДТ»
11 марта в Петербургском СКК легендарная группа ДДТ представит грандиозный концерт «История звука». Лучшие песни из самых знаковых альбомов коллектива с момента основания до наших дней впервые объединены в одну программу.
Музыканты сообщают, что к этому концерту они шли всю жизнь. Программа состоит из трех частей – по трем эпохам легендарного коллектива. По истории группы можно проследить историю нашей страны, развитие настроений и ориентиров человека. Будьте уверены, что услышите любимые «Не стреляй», «Осень», «Это все», «Мальчики-мажоры», «Я получил эту роль», «В последнюю осень», «Просвистела», «Ветер», «Родина», «Глазища», «Ленинград», «Революция».
Этот концерт обязательно войдет в историю, так станьте ее частью.
Стоимость от 1500 рублей
Музыканты сообщают, что к этому концерту они шли всю жизнь. Программа состоит из трех частей – по трем эпохам легендарного коллектива. По истории группы можно проследить историю нашей страны, развитие настроений и ориентиров человека. Будьте уверены, что услышите любимые «Не стреляй», «Осень», «Это все», «Мальчики-мажоры», «Я получил эту роль», «В последнюю осень», «Просвистела», «Ветер», «Родина», «Глазища», «Ленинград», «Революция».
Этот концерт обязательно войдет в историю, так станьте ее частью.
Стоимость от 1500 рублей
Концерт пройдет
11 марта, с 19:00 до 22:00
Место проведения:
Петербургский СКК, пр. Юрия Гагарина, 8
Я иду!
Теги
Добавить комментарий