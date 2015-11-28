Праздник Крещение. Где искупаться в проруби

19 января православные христиане отмечают третий по величине религиозный праздник рождественско-новогоднего цикла. Подготовленные и закаленные купаются в проруби в ночь с 18 на 19 января. Однако окунуться в ледяную воду также можно и днем в четверг, 19 января. Кроме того, вода, которая набирается на Крещение, может храниться в течение года и дольше. Она считается панацеей от разных недугов и ею можно окроплять дом.





24 купели приготовили для верующих к Крещению в Петербурге. Успей искупаться во всех!



Адреса и режим работы купелей:



– В.О., наб. Лейтенанта Шмидта, 21. Режим работы: 18 января 18:00 - 19 января 00:00.

– Никольская улица, 13. Режим работы: 18 января 18:00-00:00.

– Береговая улица, 4а (напротив д. 84 по Большой Озерной улице). Режим работы: 18 января 15:00 - 19 января 06:00.

– Поселок Усть-Ижора, Шлиссельбургское шоссе, 217. Режим работы: 18 января 18:00000:00.

– Колпино, ул. Володарского, 42. Режим работы: 18 января 18:00 - 19 января 05:00, 19 января 11:00-20:00.

– Пересечение пр. Косыгина и ул. Передовиков (на территории храма святой равноапостольной Марии Магдалины). Режим работы: 18 января 18:00- 19 января 03:00.

– Малоохтинский пр., 52 (на территории блокадного храма Успения Пресвятой Богородицы на Малой Охте). Режим работы: 18 января 18:00 - 19 января 03:00.

– Красное Село, ул. Красных Командиров, 6, корп. 6. Режим работы: 18 января 18:00 - 19 января 03:00.

– Кронштадт, Тулонская аллея, 3. Режим работы: 18 января 13:00-02:00, 19 января 13:0-00:00.

– Сестрорецк, Петровская набережная, 1 (озеро Разлив, возле храма святых апостолов Петра и Павла). Режим работы: 18 января 18:00- 19 января 03:00.

– Поселок Песочный, ул. Мельничная, 32 (купель расположена в отдельном здании у часовни прп. Серафима Саровского). Режим работы: 18 января 18:00 - 19 января 03:00.

– Рыбацкий пр., 12, лит. А. Режим работы: 18 января 19:00 - 00:00.

– Искровский пр., 11. Режим работы: 18 января 11:30-20:00, 19 января 11:30-20:00.

– Пр. Обуховской Обороны, 24. Режим работы: 18 января 11:30-00:00, 19 января 11:30-00:00.

– Пушкин, Колонистский пруд. Режим работы: 18 января 21:30 - 19 января 06:00.

– Аптекарская наб., возле дома 8. Режим работы: 18 января 18:00 - 19 января 03:00.

– Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 32. Режим работы: 19 января 11:00 - 20 января 03:00.

– Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 15. Режим работы: 18 января 21:00 - 19 января 03:00, 19 января 12:00-21:00.

– Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 109 (находится на территории Михайловки). Режим работы: 19 января 13:00-19:00.

– Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 115. Режим работы: 18 января 12:00 - 19 января 04:00, 19 января 10:00-23:00.

– Пос. Лахта, ул. Береговая, 19. Режим работы: 19 января 09:00-22:00.

– Ул. Ольховая, 2 (парк, озеро Долгое). Режим работы: 18 января 22:00 -19 января 21:00.

– Ул. Димитрова, 32, лит. А. Режим работы: 18 января 22:00 - 19 января 10:00.



Главная крещенская купель у стен Петропавловской крепости будет открыта 19 января 13:00-00:00.