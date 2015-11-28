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Адреналин в крови. Фестиваль Skill Clash

От увиденного у вас точно перехватит дыхание. В конце февраля на площади Островского появится сноуборд-парк для показательных выступлений и соревнований фестиваля Skill Clash. Рядом с Александринским театром вырастут снежные горы, с которых будут скатываться профессиональные сноубордисты, гостей развлекут музыка и перформансы.

Площадь Островского превратят в место зимних развлечений, с разнообразными многометровыми фигурами, выставкой спортивных товаров, шоу-зоной. Фестиваль Skill Clash проводится в Петербурге второй раз и обещает быть более зрелищным. Вы увидите шоу джиббинг – когда сноубордисты выполняют замысловатые трюки и скользят по тонким граням, экстремальное мото-выступление странтрайдеров, преодоление препятствий мототриалистов и музыкальный перформанс. В Северную столицу съедутся лучшие сноубордисты со всей России и приглашённые звёздные гости — спортсмены мирового уровня.

Вход свободный
Фестиваль пройдет
25 февраля, с 18:00 до 23:00
Место проведения:
Площадь Островского
Я иду!
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Фестиваль
Добавил velimira
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