«На лабутенах». Выставка Шнурова в Эрарте

Лидер группировки «Ленинград», музыкант Сергей Шнуров не многим известен в качестве художника. Но все изменится 9 февраля на открытии персональной выставки в Эрарте «Ретроспективы брендреализма».



Как в песне поется: «Водил меня Серега на выставку ... Сереги». Сергей Шнуров - музыкант, король instagram, известная медиа-личность решил отметить десятилетие направления «Брендреализ», которое он провозгласил в 2007 году. На выставке вы увидите желтую рубашку D&G, «Ксению Собчак», «ЗОЖ», «Экспонат» и конечно же «лабутены». По мнению лидера «Ленинграда» человек окружил себя брендами, создал их, чтобы стать их рабом. Свою концепцию Шнуров изложил в специальном манифесте движения, где в ироничной форме сравнил выбор бренда с выбором собственной сущности. Собственно, и себя музыкант превратил в бренд. Как и на концертах «Ленинграда» зрителей ждут хулиганские выходки, юмор на грани и безудержное веселье.



Стоимость: 350-500 рублей

