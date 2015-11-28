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«На лабутенах». Выставка Шнурова в Эрарте

Лидер группировки «Ленинград», музыкант Сергей Шнуров не многим известен в качестве художника. Но все изменится 9 февраля на открытии персональной выставки в Эрарте «Ретроспективы брендреализма».

Как в песне поется: «Водил меня Серега на выставку ... Сереги». Сергей Шнуров - музыкант, король instagram, известная медиа-личность решил отметить десятилетие направления «Брендреализ», которое он провозгласил в 2007 году. На выставке вы увидите желтую рубашку D&G, «Ксению Собчак», «ЗОЖ», «Экспонат» и конечно же «лабутены». По мнению лидера «Ленинграда» человек окружил себя брендами, создал их, чтобы стать их рабом. Свою концепцию Шнуров изложил в специальном манифесте движения, где в ироничной форме сравнил выбор бренда с выбором собственной сущности. Собственно, и себя музыкант превратил в бренд. Как и на концертах «Ленинграда» зрителей ждут хулиганские выходки, юмор на грани и безудержное веселье.

Стоимость: 350-500 рублей
Выставка пройдет
c 9 февраля, 12:00 по 9 апреля, 22:00
Место проведения:
«Эрарта», 29-я линия В. О., 2
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Выставка
Добавил velimira
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